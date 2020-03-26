 "Приватбанк" заявив, що запроваджує "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу з 1 березня до кінця травня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що "кредитні канікули" запроваджено як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, що не були погашені вчасно.

"Кредитні канікули" діятимуть для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу за продуктом "Кредитний ліміт на рахунку". Вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У фінустанові додали, що про порядок введення "кредитних канікул" з цього та інших кредитних продуктів клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення.

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