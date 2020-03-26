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Все про:кредит (268) Приватбанк (398)

 "Приватбанк" заявив, що запроваджує "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу з 1 березня до кінця травня

"Приватбанк" запровадив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що "кредитні канікули" запроваджено як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, що не були погашені вчасно.

"Кредитні канікули" діятимуть для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу за продуктом "Кредитний ліміт на рахунку". Вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У фінустанові додали, що про порядок введення "кредитних канікул" з цього та інших кредитних продуктів клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184574
 
 
 Топ коментарі
 
Ви мене вибачте, але це брехня! Ви не банк, а супер хитра організація мудазвонів! Розказкую. Я ФОП, маю у цих пейсатих громадян рахунок і підключений до нього "Кредитный лимит на счет". Так вони, що зробили. У такий важкий час, взяли і цей кредитний ліміт без попередження забрали. Окей, банк кредит дав, банк і забрав, але бл*, тепер усі кошти які мені надходять через термінал йдуть в рахунок кредитного ліміту, вони тупо відбирають у мене гроші. Це срана ширма підтримки, усі ці кредити під 5% 7% 9% - тотальна брехня! По факту вони їх не видають! І замість того, щоб реально допомогти малому бізнесу у такий важкий час, ви взяли і забрали можливість отримувати кошти на картку! У нас така нація виродків. Приват не єдиний. Більшість великих постачальників теж почали ставити свої умови, яких раніше і не було. Розрахунок тільки по факту, ніяких відтермінувань і підняття цін на антисептики...Підняття блять цін на срану резинку для пошиву масок...Знайте, усі хто наживається у такий час, карма існує і вона вас 100% дожене!
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зебилы взяли под козырёк, приняли заказ кремля : погубить страну
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Што тєбя так возбуділо, зєлєбєнь?
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Токо тупень и мракобес держит еще депозиты в Привет БАнке Приватбанк заявил, что вводит "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса с 1 марта до конца мая - Цензор.НЕТ 1068
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а я о чем. кредиты можно не отдавать, ну так Валерьевич, тот который Коломойский говорил, что долги отдают только трусы
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Та им все равно.
Ни тем, ни другим они ни разу не пользовались
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Зебилы, вы можете себе представить чтобы приватбанк при Бене сделал кредитные каникулы?
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жаль только, что только избранным, ведь бизнес несет убытки а люди-то нет, особенно кто жил от зарплаты до зарплаты в перемешку с кредитом, с этих-то точно никто не слезет.
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Так из слов соеголовых, сейчас же Беня правит.
Зашкварился, шыкаладка))))
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Чего возбудился, зебиленок? Тут не наливают. Опохмеляет Клоун, тебе туда.
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зебилы взяли под козырёк, приняли заказ кремля : погубить страну
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Так соя выше трубит, что это хорошее решение. Ты возглавляешь оппозицию внутри ********** чы просто методички не получил?
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Ти теж з 8% соєдрочерів? Так може, хоч ти поясниш, хороше чи погане прийняв Приватбанк? Бо твої брати по зрадній секті плутаються у показах.
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Ви мене вибачте, але це брехня! Ви не банк, а супер хитра організація мудазвонів! Розказкую. Я ФОП, маю у цих пейсатих громадян рахунок і підключений до нього "Кредитный лимит на счет". Так вони, що зробили. У такий важкий час, взяли і цей кредитний ліміт без попередження забрали. Окей, банк кредит дав, банк і забрав, але бл*, тепер усі кошти які мені надходять через термінал йдуть в рахунок кредитного ліміту, вони тупо відбирають у мене гроші. Це срана ширма підтримки, усі ці кредити під 5% 7% 9% - тотальна брехня! По факту вони їх не видають! І замість того, щоб реально допомогти малому бізнесу у такий важкий час, ви взяли і забрали можливість отримувати кошти на картку! У нас така нація виродків. Приват не єдиний. Більшість великих постачальників теж почали ставити свої умови, яких раніше і не було. Розрахунок тільки по факту, ніяких відтермінувань і підняття цін на антисептики...Підняття ***** цін на срану резинку для пошиву масок...Знайте, усі хто наживається у такий час, карма існує і вона вас 100% дожене!
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Схоже що незабаром Бєня подасть до суду аби здихатися назавжди від Приматбанку. Не врахував, товариш, що на його манси знайдуться ще мансіші манси. )))
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