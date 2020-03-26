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 У Сумах із 26 березня посилили контроль на в'їзді в місто

Для протидії коронавірусу з 26 березня в Сумах запроваджено додаткові обмежувальні заходи, які передбачають посилення контролю на в'їзді в місто.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську міськраду, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міста.

Зокрема, на в'їзді на територію Сум створять шість стаціонарних контрольно-пропускних пунктів:

  • вул. Роменська (біля розворотного кільця громадського транспорту в районі будинку № 93);
  • вул. Білопільський шлях (в районі будинку № 38);
  • пр-т Курський (біля перехрестя "пр-т Курський - вул. Брянська");
  • вул. Баранівська (на кінцевій зупинці громадського транспорту);
  • вул. Харківська (в районі розворотного кільця громадського транспорту);
  • вул. Г. Кондратьєва (біля будинку № 189).

Під час в'їзду у громадян проводитимуть опитування про місце проживання і роботи, дані про останні візити за кордон та в інші області України, а також про відомі їм контакти з людьми, у яких виявили коронавірус. Також буде проводитися контроль температури тіла водія та пасажирів транспортних засобів, а також санітарний огляд речей, багажу і вантажів. Крім цього, всім громадянам, які в'їжджають і виїжджають з міста, необхідно мати при собі паспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184571
 
   
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А тем временем рашка за неделю лишилась 30! миллиардов баксов

В Сумах с 26 марта усилили контроль при въезде в город - Цензор.НЕТ 1328
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всех проезжающих надо будeт еще помазать зеленкой
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