 Житель Дніпропетровщини з підозрою на коронавірус помер від грипу

Про це повідомила 26 березня прессекретар Дніпропетровської обласної ради Ганна Рибченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За її даними, причину смерті встановили на підставі лабораторних аналізів. Сім'ю чоловіки також обстежили на коронавірус, тести - негативні.

В облраді пояснили, що грип А пандемічний – це гостре респіраторне інфекційне захворювання, що викликається одним з декількох вірусів свинячого грипу А. Вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, при прямому та непрямому контакті. Симптоми вірусу схожі з симптомами сезонного грипу, але клінічна картина варіюється.

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45-річного жителя Кам’янського доправили до 21-ї інфекційної лікарні Дніпра 23 березня. Тиждень тому він прибув з Єгипту, відчув симптоми нездужання, але до лікарів не звертався. Чоловіка шпиталізували у важкому стані, спершу в нього діагностували пневмонію. Наступного дня він помер.