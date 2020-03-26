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Все про:грип (221) Дніпропетровщина (668) смерть (3965)

 Житель Дніпропетровщини з підозрою на коронавірус помер від грипу

45-річний житель Дніпропетровщини, якого було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, помер від грипу А (пандемічного).

Про це повідомила 26 березня прессекретар Дніпропетровської обласної ради Ганна Рибченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За її даними, причину смерті встановили на підставі лабораторних аналізів. Сім'ю чоловіки також обстежили на коронавірус, тести - негативні.

В облраді пояснили, що грип А пандемічний – це гостре респіраторне інфекційне захворювання, що викликається одним з декількох вірусів свинячого грипу А. Вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, при прямому та непрямому контакті. Симптоми вірусу схожі з симптомами сезонного грипу, але клінічна картина варіюється.

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45-річного жителя Кам’янського доправили до 21-ї інфекційної лікарні Дніпра 23 березня. Тиждень тому він прибув з Єгипту, відчув симптоми нездужання, але до лікарів не звертався. Чоловіка шпиталізували у важкому стані, спершу в нього діагностували пневмонію. Наступного дня він помер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184570
 
 
 Топ коментарі
 
Настало время оффигительных историй..
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грустно, молодой еще мужик....
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Зеля, беня і *уйло! В чергу, сукіни діти!)))
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А чого з Кам'янського везли в Дніпро, там нема інфекціонки?
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Тут у нас ничего нет.Все только на бумагах у чиновников.
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Навпроти ж/м Придніпровськ через Дніпро.
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Е-е-еее... через Дніпро навпроти нас деревня селище Лоцманська Кам'янка (безпосередньо поруч із Зіг-Штадтмасивом, себто ж/м Перемоги).
Кам'янське - це колишній Дніпродзержинськ, відносно далекувато на північ/захід )))
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А почему просто нельзя было проверить тестом на короновирус и быть уверенным. что у него не было короновируса?
А то, лишь подозревался... а оказалось, что не короновирус...
уверен, что из за нехватки тестов, многих умерших будут скопом записывать в строку - смерть от короновируса.
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Скорее наоборот...от чего угодно ...только не от короновируса...
От гриппа...как в данном случае...от пневмонии...найдут что придцмать..
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Только короновирус. Вы хотите Европе всю статистику испортить? Самые умные? Косит только короновирус. Если тестов не закупят, европа пришлёт бесплатно. Оно как нет теста нет вируса. Уж не крикните ли Вы что король голый?

Вирус есть но без специального теста он не определяется. От него лекарства нет - но народ выздоравливает. Секретный вирус.
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Или наоборот... Как в России... Там короновирусом болеют единицы... Зато от ОРВИ мрут пачками...
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Россія вже зрушила потиху, сьогодні +182 корони.
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Настало время оффигительных историй..
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Тисячі людей привезли з Єгипту корону, а цей десь свиню знайшов. Віримо.
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Звідки така дурня про "тисячі"? В Египті взагалі не дуже багато випадків коронавірусу, і всі - переважно завезенні італійцями...
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"- дохтурь, шо ж воно в мене, грип таки, чи оцей новий вітрус?
- скритіє покаже" (С)
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Типа должно стать всем легче. Получается, что от гриппа помирать можно? Только от коронавируса нельзя. А тут типа можно и в статистику не учитывать. Паникуем только от коронавируса!!
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Это вчерашняя новость! Зачем повторять? Уже подумал, что еще один...
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это фото какой больницы ?
это койка жертвы или лежал без помощи, пока не умер ?
какое лечение он получал ?
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А что это за красивая фотка ??? Больница вот Житель Дніпропетровщини з підозрою на коронавірус помер від грипу - Цензор.НЕТ 4381
и вот Житель Дніпропетровщини з підозрою на коронавірус помер від грипу - Цензор.НЕТ 2140
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