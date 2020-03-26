 Мінцифри запустить мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину та можливих контактів інфікованого, - Федоров

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 березня написав у Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив: "Пандемія коронавірусу стрімко змінила звичні уклади життя, і цифрові технології стають ще більш ефективними для роботи, спілкування та, головне сьогодні, боротьби проти пандемії.
Ми детально розібрали існуючий досвід застосування цифрових інструментів для запобігання поширенню короновірусу – Ізраїль, Польща, Південна Корея, Італія, Японія, Китай, Австралія тощо. Відібрали найбільш корисне та дієве".
Федоров заявив: "Наступного тижня ми запустимо одразу 3 інструменти:
1. Мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції. Одразу заспокою – жодного "великого брату" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити.
Також застосунок дозволятиме можливість замовляти хворим продукти та ліки онлайн, повідомляти про стан здоров’я.
Наступним кроком стане запровадження у Дії можливості моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає у застосування широкої мережі qr-кодів в магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт з хворим. Знову, ніякого гео-таргетингу (стеження) тощо".
Другий інструмент, за словами Федорова, полягає в тому, що запускається "Онлайн-челендж #HackCorona in Ukraine – національний конкурс проєктів/ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з епідемією та підтримкою українців у цей непростий час. Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Збираємо від донорів хороший бюджет, щоб провести декілька циклів.
У нас купа цифрових ідей та проєктів, але сьогодні колективний розум потрібен як ніколи. Це шанс проявити себе кожному. До журі челенджу увійдуть топ-українські новатори та представники міжнародних донорів".
Третій інструмент – "Онлайн-платформа безкоштовних послуг бізнесу. Сьогодні більшість соціально відповідального бізнесу пропонують багато безкоштовних послуг для громадян на період карантину. Ми плануємо зібрати всі послуги на одній платформі", - резюмував Федоров.
Я сейчас выступаю за то, что бы после пандемии в маршрутках было не больше 10 человек. Давайте, ребята, сделаем это на будущее хорошей традицие!!!!
но главный вопрос не решён до сих пор, на второй неделе карантина...
нет масок в аптеках...
о чём дальше ещё можно говорить?
Можно, конечно придумывать штабы, переименовывать министерства, организовывать мобильное приложение для контроля... итд...
Но это "бурная деятельность" никому не нужна и никак не поможет по борьбе с короновирусом
По той причине, что никто их не шьёт и не везет...
Со стороны власти - только пиар, который не имеет никакого отношения к реальности.
идёт закручивание гаек по тотальному контролю над быдлоэлекторатом (телефоны) и ограничению неконтролируемого перемещения (блокпосты)...
единственная связанная с эпидемией новость - это то что прикрыли частное производство антисептиков...
жопа пришла - а телята всё думают что у власти дураки непонимающие.
вони там зовсім окулєлє?
ви краще забезпечте людей засобами захисту, перевірки, та змогою закупати харчі та ліки, не контактуючи з іншими
от, без чого не зупинити епідемію, а не без ваших браслетів домашнього арешту
І взагалі відтепер смарт зберігається в металевій коробці )).
Це довга війна - я принципово відношуся, коли держава намагається стежити за мною.
Тільки батарею поставити )))
падаль цифровая, где маски ?