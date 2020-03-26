 Мінцифри запустить мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину та можливих контактів інфікованого, - Федоров

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 березня написав у Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив: "Пандемія коронавірусу стрімко змінила звичні уклади життя, і цифрові технології стають ще більш ефективними для роботи, спілкування та, головне сьогодні, боротьби проти пандемії.



Ми детально розібрали існуючий досвід застосування цифрових інструментів для запобігання поширенню короновірусу – Ізраїль, Польща, Південна Корея, Італія, Японія, Китай, Австралія тощо. Відібрали найбільш корисне та дієве".

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Федоров заявив: "Наступного тижня ми запустимо одразу 3 інструменти:



1. Мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції. Одразу заспокою – жодного "великого брату" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити.



Також застосунок дозволятиме можливість замовляти хворим продукти та ліки онлайн, повідомляти про стан здоров’я.



Наступним кроком стане запровадження у Дії можливості моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає у застосування широкої мережі qr-кодів в магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт з хворим. Знову, ніякого гео-таргетингу (стеження) тощо".

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Другий інструмент, за словами Федорова, полягає в тому, що запускається "Онлайн-челендж #HackCorona in Ukraine – національний конкурс проєктів/ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з епідемією та підтримкою українців у цей непростий час. Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Збираємо від донорів хороший бюджет, щоб провести декілька циклів.

У нас купа цифрових ідей та проєктів, але сьогодні колективний розум потрібен як ніколи. Це шанс проявити себе кожному. До журі челенджу увійдуть топ-українські новатори та представники міжнародних донорів".



Третій інструмент – "Онлайн-платформа безкоштовних послуг бізнесу. Сьогодні більшість соціально відповідального бізнесу пропонують багато безкоштовних послуг для громадян на період карантину. Ми плануємо зібрати всі послуги на одній платформі", - резюмував Федоров.

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