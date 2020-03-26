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 Мінцифри запустить мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину та можливих контактів інфікованого, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України на наступному тижні збирається запустити мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 березня написав у Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив: "Пандемія коронавірусу стрімко змінила звичні уклади життя, і цифрові технології стають ще більш ефективними для роботи, спілкування та, головне сьогодні, боротьби проти пандемії.

Ми детально розібрали існуючий досвід застосування цифрових інструментів для запобігання поширенню короновірусу – Ізраїль, Польща, Південна Корея, Італія, Японія, Китай, Австралія тощо. Відібрали найбільш корисне та дієве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На освітньому порталі "Дія" щомісяця будуть з'являтися курси з цифрової грамотності, - Федоров

Федоров заявив: "Наступного тижня ми запустимо одразу 3 інструменти:

1. Мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції. Одразу заспокою – жодного "великого брату" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити.

Також застосунок дозволятиме можливість замовляти хворим продукти та ліки онлайн, повідомляти про стан здоров’я.

Наступним кроком стане запровадження у Дії можливості моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає у застосування широкої мережі qr-кодів в магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт з хворим. Знову, ніякого гео-таргетингу (стеження) тощо".

Також читайте: Хакери наживаються на темі коронавірусу: IT-фахівці розповіли, як розпізнати шахраїв

Другий інструмент, за словами Федорова, полягає в тому, що запускається "Онлайн-челендж #HackCorona in Ukraine – національний конкурс проєктів/ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з епідемією та підтримкою українців у цей непростий час. Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Збираємо від донорів хороший бюджет, щоб провести декілька циклів.

У нас купа цифрових ідей та проєктів, але сьогодні колективний розум потрібен як ніколи. Це шанс проявити себе кожному. До журі челенджу увійдуть топ-українські новатори та представники міжнародних донорів".

Третій інструмент – "Онлайн-платформа безкоштовних послуг бізнесу. Сьогодні більшість соціально відповідального бізнесу пропонують багато безкоштовних послуг для громадян на період карантину. Ми плануємо зібрати всі послуги на одній платформі", - резюмував Федоров.

Читайте: Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184569
 
 
 Топ коментарі
 
это не человек, а программа такая - "Фёдоров"
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1. Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Сразу успокою - никакогоо "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных посредством снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить.Источник: https://censor.net.ua/n3184569

Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и возможных контактов инфицированного, - Федоров - Цензор.НЕТ 9221
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Будут просто дома телефоны оставлять.
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это не человек, а программа такая - "Фёдоров"
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1. Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Сразу успокою - никакогоо "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных посредством снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить.Источник: https://censor.net.ua/n3184569


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А чего это вы 2 часа в фейсбук не заходили? Подозрительно. Оставляя телефон надо торренты включать по расписанию.
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Пандемия короновируса стремительно изменила привычные уклады жизни

Я сейчас выступаю за то, что бы после пандемии в маршрутках было не больше 10 человек. Давайте, ребята, сделаем это на будущее хорошей традицие!!!! Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и возможных контактов инфицированного, - Федоров - Цензор.НЕТ 3064
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Зачем такую хрень заявлять? Зекоманда думает, наверное, что и вирус по смартфонам бродит.
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ну так у зеленского же на телефоне стоял антивирус касперского, вот оно и считает что через смартфон может передаться Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и возможных контактов инфицированного, - Федоров - Цензор.НЕТ 5940
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как бы ни виляла и не придумывала отвлекащих пиарных ходов...
но главный вопрос не решён до сих пор, на второй неделе карантина...
нет масок в аптеках...
о чём дальше ещё можно говорить?
Можно, конечно придумывать штабы, переименовывать министерства, организовывать мобильное приложение для контроля... итд...
Но это "бурная деятельность" никому не нужна и никак не поможет по борьбе с короновирусом
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Василь Грім Їх і через неділю не буде.Щоб зробити таку кількість масок,потрібен час.
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Ну да. Властным ворам и брехунам и сто лет не хватит пошить или привезти нужное количество масок...
По той причине, что никто их не шьёт и не везет...
Со стороны власти - только пиар, который не имеет никакого отношения к реальности.
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Василь Грім Та навіть в США всього не вистачає.що вже казати за Україну.
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В США всё есть, потому, что там нет ворья при власти и действуют законы для всех.
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та карантин это прикрытие...
идёт закручивание гаек по тотальному контролю над быдлоэлекторатом (телефоны) и ограничению неконтролируемого перемещения (блокпосты)...

единственная связанная с эпидемией новость - это то что прикрыли частное производство антисептиков...

жопа пришла - а телята всё думают что у власти дураки непонимающие.
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якщо це не "Великій Брат", то що???
вони там зовсім окулєлє?
ви краще забезпечте людей засобами захисту, перевірки, та змогою закупати харчі та ліки, не контактуючи з іншими
от, без чого не зупинити епідемію, а не без ваших браслетів домашнього арешту
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"...ви краще забезпечте людей засобами захисту..." - у них цели другие...
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Два телефона - один смарт, для дома и тех, кто следит. Второй - простенький (со съемной батареей), только для звонков и смс, когда выходишь из дома и отходишь на приличное расстояние.
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вони можуть неочікувано прислати месагу з пропозицією (наказом) прислати селфі з прив'язкою до часу
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Перед виходом вимикається смартфон - батарея розрядилася.
І взагалі відтепер смарт зберігається в металевій коробці )).
Це довга війна - я принципово відношуся, коли держава намагається стежити за мною.
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Настав його час.


Тільки батарею поставити )))
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вип персоны тоже будут на крючке, или им похер ?
падаль цифровая, где маски ?
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