 Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні у нас є шість медичних працівників, які захворіли. Деякі з них у самоізоляції, інші в Монастириській центральній районній лікарні", - повідомив Богайчук.

За його словами, станом на четвер в Тернопільській області 15 інфікованих коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медиків після тижня роботи з інфікованими COVID-19 будуть відправляти на 14-денну самоізоляцію, - Тернопільська ОДА

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині медиків після тижня роботи з інфікованими COVID-19 будуть відправляти у 14-денну самоізоляцію.