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 Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА

Начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук повідомив, що COVID-19 заразив шість лікарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні у нас є шість медичних працівників, які захворіли. Деякі з них у самоізоляції, інші в Монастириській центральній районній лікарні", - повідомив Богайчук.

За його словами, станом на четвер в Тернопільській області 15 інфікованих коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медиків після тижня роботи з інфікованими COVID-19 будуть відправляти на 14-денну самоізоляцію, - Тернопільська ОДА

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині медиків після тижня роботи з інфікованими COVID-19 будуть відправляти у 14-денну самоізоляцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184567
 
 
 Топ коментарі
 
Ну єто же логично. Раз они лечат короновирусных, то иначе не может быть, и эта цыфра будет расти. Другое дело , что они не обеспечены надлежащими средствами защиты. Зато Радуцкий с зеленским нагрелись на необходимых средствах защиты Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3380
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Да. Это отдельная тема и ее нельзя забывать.

Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1149
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это ж скольких человек они заразили, включая свои семьи?
врач в день встречается с десятками людей!
жесть..
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Ну єто же логично. Раз они лечат короновирусных, то иначе не может быть, и эта цыфра будет расти. Другое дело , что они не обеспечены надлежащими средствами защиты. Зато Радуцкий с зеленским нагрелись на необходимых средствах защиты Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3380
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Да. Это отдельная тема и ее нельзя забывать.

Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1149
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Україну спасе тільки таке - вони бздять ссать за свою нвкчемну та жалюгідну...
Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6144

Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3616
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Погорелый и Радуцкий стрелочники, одни из.. Госрезерв вскрывается с обязательным специальным оповещением президента, секретаря СНБО, премьера и спикера ВР. Процедура такая. Они все не могли не знать и не принимать участие в этой афере на крови.
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и что, в Китае победили коррупцию? вроде каждый год их убивают все больше, стало быть коррупции меньше не стало.
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Підлога Маккартні Нас або пронесе і буде невелика кількість смертей.або ні.В Україну повернулися сотні тисяч громадян,без ніякого карантину,так що всі ці міри.майже нічого не дадуть.
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Перша бабіща (інакше не назвать, ходила, мрозь лобизала ікони по церквам) коли померла в Радомишлі? Правильно, два тижні тому. До цього вона інфікувала з сотню людей. А це означає, що з того моменту пройшло вже тижня 3. Так ось питання, по логіці панікерів, там вже, в Радомишлі мав би розпочатися лютий звіздєц. А його нема. Поясніть чому!!!!
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Підлога Маккартні Виходить що панікувати непотрібно.Інфікованих буде багато,але головне щоб померлих багато не було.Після цього карантину,Україна буде повним банкрутом.
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зато ее внук в Киеве успел заразить как мин.двоих!
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Держитесь ребята. Вы сейчас передний коай новой войны не на жизнь, а на смерть. Выздоравливайте!
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Це для "дебілів", а для справжніх "патріотів" - шикарний готель у Омані!
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6-ть ...- і це при декілька виявлених - визнаемо , наші Лікарі , практично як спочатку Воїни - нічим не захищені ...що попереду - хто буде спасати інфікованих...
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Головне відсидітися вдома поки не згинуть всі інфіковані і вірус в їхніх тілах теж не згине. Потім можна виходить на вулицю. Ну це по сценарію Резідент Евіл Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 467
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Підлога Маккартні В Резиденті вірус через укус передавався.Крім того там зомбі.
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так вірус може мутувати. Доречі ковід-19 його, як я чув десь по телевізору, можливо існує вже с десяток варіацій штамів...
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Не удивительно, что врачи 8-й больницы Киева отказались приступить к работе, пока их не обеспечат масками, халатами, и другими средствами индиваидуальной защиты от вируса.
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А самокатчику не икается?.... часто его будут вспоминать... за проданное мед добро да и за многое хорошее....
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самокатчик то такое, а истинный виновник - клован, а также его кукловод, а также нарид, избравший все это шапито - вот кто должны икать не переставая
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Лікарі нічого не мають.Поки їх забезпечать хоч якимось захистом,пройдуть місяці.
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отака готовність ...

По его данным, из шести заболевших коронавирусом медиков пока только один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние остальных медработников больницы стабильное. Он признал, что врачам не хватало средств медицинской защиты.
Сейчас, заверил начальник управления, Монастырисская больница обеспечена средствами защиты почти на 100%, так как именно в этом районе эпицентр заболеваемости коронавирусом. Он не смог четко сказать, на сколько времени этих средств защиты хватит.
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Лютый пипец. выздоровления медикам.
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И кто-то после этого верит в 150 зараженных по всей стране?
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Очень жаль врачей . Надеюсь зелёные твари, продавшие и участвовавшие в схеме получат шаурму и свидание с бузиной на концерте кобзона..
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Надо просить помощи у местных бизнесменов, предпринимателей, у которых есть возможность помочь финансово. Читал недавно статью о том, какой оборот в Львовской табачной фабрики. Понятно, что никто никому не должен, но это беда, которая объединить должна и чем быстрее мы друг другу поможем, тем быстрее вернёмся к обычному ритму жизни.
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В Тернополі місцевий бізнесмен це Фірташ.
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Поки при владі кловуни ніякого порятунку не буде - це найбільша біда і причина.
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temiryazev slava Ніхто нікому допомагати не буде.Коли московити напали,щось не дуцже допомагали.
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Да это конец, зеля уходи пока тебя не повесили на хрещатике после чумного бунта
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Сегодня мой знакомый (голосовал за шмарклю) опять получил по харевой части лица от жены - военного медика. Натахе, респект!
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А знаєте що буде далі? Як завжди. Зебіли позалазять по-звичці під дивани, а повиходять на боротьбу волонтери, ветерани та інші патріоти, щоб знову рятувати Україну. А коли все вщухне вилізе нарід і знову обере зека або кловуна. Отак і живемо.
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Ну, тернопольский медики, как один, все голосовали за шмарклю.
Могут теперь головой об стенку
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Злорадствовать можно (может и нужно), только зелохторату, вряд ли дойдет вся задница сложившейся ситуации.
Ну а медики выполняли свой долг (хотя без средств защиты могли откровенно положить большой болт), тут им уважение и наилучшие пожелания. Они будут далеко не крайними.
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Когда тебе Супрун предлагала вместо вызова скорой биться головой об стену, ты видимо из-за шмарклей молчал в ответ. Теперь не жалуйся.
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зклень,дурбан,если бы министром была Ульяна все бы было,у врачей точно.А неотложная медицина приезжала бы туда куда надо.А к таким дебилам как ты ,то же приезжала ,только из больницы,Ну для этого надо было довести реформу до конца! Правда зедебилам это не понять.
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Alla@OfeliyaDD 25 мар.

Ирландия только что национализировала свою службу здравоохранения в ответ на пандемию.
Частные больницы действуют как государственные.
Теперь каждому обещан равный доступ к лечению, независимо от страховки.
Массовое изменение Лео Варадкара.
https://www.thejournal.ie/private-hospitals-ireland-coronavirus-5056334-Mar2020/?utm_source=shortlink
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За это должны быть жестоко наказаны все мародеры, кто ответственен за вывоз спецодежды за границу.
Посмотрите, как экипированы китайские врачи. Даже в Италии такого нет.
https://twitter.com/lailamkin/status/1243009150738554881
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Настало время оху.тельных историй!
https://www.youtube.com/watch?v=yBW9ElJ_Xes
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Ну, ср-ва защиты на этом фото красноречиво говорят как власть заботится о себе и как о врачах.
Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1099
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Зебіли, ось так це виглядало, коли худоба плюнула нам в обличчя. Вам зараз Зеля не плює, а сцить на голови, то що, вам слабо?
Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3919
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Встретил сегодня знакомую, она пульмонолог (Киев). Говорит, что нифига им не выдали, ни масок ни перчаток. За свои деньги все покупают.
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ті медчні маски (хірургічні) призначені щоб сопля хірурга не впала у внутрощі пацієнта! Вони зовсім не захищають, а потрібно купувати щоб нагрілись друзі зевакових.
Навіть пошита маска з джинсової тканини , а краще в 2 слоя захищатиме в 100 разів краще!
Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2417
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слово какое модное..самоизоляция... с полутора миллиардного китая 50 человек загнали в санжары...а тут инфекция передается через взгляд и самоизоляция..у них что нет семей? или они в гараже живут и ходят в туалет в машине???
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