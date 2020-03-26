 Шість лікарів заразилися коронавірусом на Тернопільщині, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні у нас є шість медичних працівників, які захворіли. Деякі з них у самоізоляції, інші в Монастириській центральній районній лікарні", - повідомив Богайчук.
За його словами, станом на четвер в Тернопільській області 15 інфікованих коронавірусом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині медиків після тижня роботи з інфікованими COVID-19 будуть відправляти у 14-денну самоізоляцію.
врач в день встречается с десятками людей!
жесть..
По его данным, из шести заболевших коронавирусом медиков пока только один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние остальных медработников больницы стабильное. Он признал, что врачам не хватало средств медицинской защиты.
Сейчас, заверил начальник управления, Монастырисская больница обеспечена средствами защиты почти на 100%, так как именно в этом районе эпицентр заболеваемости коронавирусом. Он не смог четко сказать, на сколько времени этих средств защиты хватит.
Могут теперь головой об стенку
Ну а медики выполняли свой долг (хотя без средств защиты могли откровенно положить большой болт), тут им уважение и наилучшие пожелания. Они будут далеко не крайними.
Ирландия только что национализировала свою службу здравоохранения в ответ на пандемию.
Частные больницы действуют как государственные.
Теперь каждому обещан равный доступ к лечению, независимо от страховки.
Массовое изменение Лео Варадкара.
https://www.thejournal.ie/private-hospitals-ireland-coronavirus-5056334-Mar2020/?utm_source=shortlink
Посмотрите, как экипированы китайские врачи. Даже в Италии такого нет.
https://twitter.com/lailamkin/status/1243009150738554881
https://www.youtube.com/watch?v=yBW9ElJ_Xes
Навіть пошита маска з джинсової тканини , а краще в 2 слоя захищатиме в 100 разів краще!