 У Запоріжжі 5 підтверджених випадків COVID-19, усі інфіковані повернулися з-за кордону, - мер Буряк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.
"На сьогодні в Запоріжжі 5 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Усі інфіковані повернулися з-за кордону. Наразі вони перебувають в обласній інфекційній лікарні. Їхній стан медики оцінюють як задовільний. На стадії підтвердження діагнозу перебуває також одна дитина", - йдеться в повідомленні.
За словами Буряка, тестування на коронавірусну інфекцію проводиться в Запоріжжі, без необхідності надсилати зразки до Києва.
уже в кольце мой городок..
Сегодня у нас на гос.предприятиях выдали маски сшитые из трех рядов марли - шили на дому...
придется..
для лучшей защиты....- что бы чувствовать себя уверенно в движении..
когда банды мародеров с города (я живу почти в ПГТ - свой дом) в сельскую местность двинут за харчами.... - выборцы Зе так сказать....
С ними да..., придется по жестче.....
Таким чином в нашій статистиці захворювань на коронавірус наразі враховуються:
- ті, хто був за кордоном і захворів;
- члени родини тих, у кого виявили коронавірус.
Всім іншим просто з симптомами, та в яких у анамнезі відсутні закордонні поїздки або контакти з хворими, тести не проводять. Отже поки що зі статистики ймовірно випадають цілі ланки заражених всередині країни. Поки що вони хворіють начебто просто грипом або застудою.
От тепер країна отримала справжню епідемію.
Идиоты зелёные.... просто конченые идиоты. Сами бесконтрольно завезли заразу у году тупому пиару клоуна.
Питання риторичне... Але влада продовжує рятувати українців з-за кордону та відпускати їх додому під особисте зобов'язання, тим самим наражаючи на небезпеку решту населення...
На думку приходить лише фраза з анекдоту про комсомольців: "Ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"