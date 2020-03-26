 Родичі полонених в ОРДЛО українців проводять акцію під Офісом Президента з вимогою прискорити переговори. ФОТО

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ
Учасники акції принесли фото своїх близьких, зокрема, Олени Пєх з Одеси, яка перебуває в полоні з серпня 2018 року, Валерія Матюшенка зі Слов'янська, який у полоні з липня 2017 року.
"Наші патріоти покинуті, у них нема засобів захисту, антисептиків, медикаментів, у випадку необхідності їм не буде надана медична допомога. Ми бачимо, що все затихло, прогресу в обміні немає. Ми хочемо звернутися до Президента, щоб він все ж таки більш активно вів перемовини", - сказала журналістам дружина Валерія Матюшенка.
Вона додала, що зараз, коли поширюється нова коронавірусна хвороба, полонені перебувають у дуже обмеженому просторі, який не провітрюється, у них немає засобів захисту, ніяких медикаментів.
"Ніхто їм жодної першої медичної допомоги не надасть. Два тижні тому нам заборонили передавати медикаменти, зараз там ввели карантин, і ми не можемо передати навіть продукти харчування", - сказала вона.
Вона нагадала, що доступ до полонених мав би мати Червоний Хрест, але вже минуло три місяці, а представників Червоного Хреста до в'язниць та СІЗО на окупованих територіях так і не допустили.
Вона додала, що зараз з родичами полонених ніхто не зв'язується, вони не мають ніякої інформації про перебіг перемовин чи ще якихось дій.
А куда им ехать? В вагончики в поле? Квартиры, стариков - всё бросить? Кто смог, тот поехал. Но смогли далеко не все.
Вот такие, как Вы, и записали в предателей всех, кто остался в оккупации под Гитлером.
это жирный сепар...
для начала пальчик за пальчиком.....
прикрываясь заложниками Зе и так сдает нац.интересы где только можно...
Тобто "янєлох" точно не лох, він - лошара
если капитулировать сразу, возможно недовольство...
а так мелкими шажками самое то...
что в принципе уже делается...
Внешнюю политику уже сдали полностью...., а внутреннюю нужно аккуратнее..
В свою очередь россияне уже психуют и обвиняют Украину в срыве договорённостей. В частности, об этом в своём телеграме пишет близкий к Суркову политолог Чеснаков.
Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2503-vstrecha-tkg-v-minske-segodnya-ne-sostoitsya-kazanskix-rasskazal-o-xoroshix-signalax
но и так уже Ермаком и другими сделано не мало...
В ПЛЕНУ?
А может все же захваченньій Россіей ЗАЛОЖНИК ?
проте, Поярков каже, що проти нього шити справу не припинили, навіть під час карантину
На 78-му році пішов із життя учасник Революції гідності Микола Пасічник із міста Ладижин Вінницької області.
У січні 2014-го тоді ще 72-річного чоловіка, який приїхав до Києва взяти участь в ході до Дня Собороності, побив "Беркут", затримали на вул. Михайла Грушевського.
Миколу Пасічника вдарили по обличчю дубинкою і він знепритомнів. У нього діагностували струс головного мозку. Тоді ж побитого чоловіка звинуватили в організації масових правопорушень.
Пасічника засудили до 2 місяців арешту, а потім замінили на домашній. Крім струсу мозку в чоловіка була розірвана губа.
Розслідування щодо побиття та незаконного ув'язнення майданівця штучно затягували і затягують і донині. Журналісти з'ясували, що підозрювана експрокурорка Ілона Клюге, яка фігурує у справі про переслідування Пасічника, вже 8 місяців ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження.
"Нікого із причетних до побиття та засудження старенького не покарали. Лише у 2018 році Генпрокуратура почала кримінальне провадження. Але справу ще довго затягували і по ній відбулось лише одне підготовче засідання. Микола Пасічник так мріяв дожити до завершення суддів і чекав справедливого вироку… Не дочекався"
За освітою Микола Данилович був електрозварювальник.
Вопрос, а зачем ехать надо было, дураку же ясно, это риск??? Может просто матери надо было выехать в Украину??
А что это за плен?? Она военнослужащая? Она закладывала взрывчатку???
Это не плен. За что ее сепары взяли?
Двойственное чувство - в карантин какой-то пикет.... Заказухой зеленой стаи пахнет.
Але ж, так сказати про *****, у них язик не повернеться...
Нужно быть настоко тупым, шобы это не понимать? Или шо?
Кто это всё затеял в "подходящее" для станы время?
Бо у нас всегда находится затейник той или иной акции протеста. Пересичным гражданам щас не до акций и перфомансов, все думают как не сдохнуть от вируса и от голода, в ближайший месяц и потом...