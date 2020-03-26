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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Родичі полонених в ОРДЛО українців проводять акцію під Офісом Президента з вимогою прискорити переговори. ФОТО

На Банковій під Офісом Президента родичі українських громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу, вимагають прискорити переговори щодо звільнення їхніх близьких.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ

Учасники акції принесли фото своїх близьких, зокрема, Олени Пєх з Одеси, яка перебуває в полоні з серпня 2018 року, Валерія Матюшенка зі Слов'янська, який у полоні з липня 2017 року.

"Наші патріоти покинуті, у них нема засобів захисту, антисептиків, медикаментів, у випадку необхідності їм не буде надана медична допомога. Ми бачимо, що все затихло, прогресу в обміні немає. Ми хочемо звернутися до Президента, щоб він все ж таки більш активно вів перемовини", - сказала журналістам дружина Валерія Матюшенка.

Родичі полонених в ОРДЛО українців проводять акцію під Офісом Президента з вимогою прискорити переговори 01

Вона додала, що зараз, коли поширюється нова коронавірусна хвороба, полонені перебувають у дуже обмеженому просторі, який не провітрюється, у них немає засобів захисту, ніяких медикаментів.

"Ніхто їм жодної першої медичної допомоги не надасть. Два тижні тому нам заборонили передавати медикаменти, зараз там ввели карантин, і ми не можемо передати навіть продукти харчування", - сказала вона.

Родичі полонених в ОРДЛО українців проводять акцію під Офісом Президента з вимогою прискорити переговори 02

Вона нагадала, що доступ до полонених мав би мати Червоний Хрест, але вже минуло три місяці, а представників Червоного Хреста до в'язниць та СІЗО на окупованих територіях так і не допустили.

Вона додала, що зараз з родичами полонених ніхто не зв'язується, вони не мають ніякої інформації про перебіг перемовин чи ще якихось дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом найближчих місяців повернемо всіх полонених українців з ОРДЛО, - Єрмак про підсумки засідання ТГ в Мінську

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184559
 
 
 Топ коментарі
 
Рішення дуже просте - Єрмак, Сівоха на трьох бранців, і родичам добре і Україні.
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Ну не знаю. Елена Пэх, например, проживала в Горловке в 2018 году, когда ее арестовали просто так. Оне не украинский солдат, не агент сбу - просто очередная жертва дыныр. Человек сознательно выбрал жить в ОРДЛО ,так что теперь Украина должна менять ее на убийц украинских солдат ?! Так и Матюшенко взяли на оккупированной территории. Да, горе, но люди решили жить там, так что нам теперь постоянно менять их жителей, чтоб они снова туда поехали ? Или уже в этот раз не поедут ?
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Жаль конечно людей, но мы не признаем ордило дэнэрэ и лэнэрэ, даже ради их спасения. Главзебил только этого и хочет вместе с сивухой пойти по примерятся...
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Ось чому властне в це час!? Це просто цинічні мерзоти при владі!
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Бубочка тебе пора.... сказало коронно вирусная амеба....
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Ну не знаю. Елена Пэх, например, проживала в Горловке в 2018 году, когда ее арестовали просто так. Оне не украинский солдат, не агент сбу - просто очередная жертва дыныр. Человек сознательно выбрал жить в ОРДЛО ,так что теперь Украина должна менять ее на убийц украинских солдат ?! Так и Матюшенко взяли на оккупированной территории. Да, горе, но люди решили жить там, так что нам теперь постоянно менять их жителей, чтоб они снова туда поехали ? Или уже в этот раз не поедут ?
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ради 200 особей кинуть в пекло пандемии миллины Украины геть берега растеряли в карантин и как б никакой реакции аваков ау где пртокол ыфыи зедержания??7 против нарушителей карантина и ЧС в Украине???? хотите сказать что они вот так просто приехавши с Одессы или еще как неужели чартер Вовочка им выделил и прошли где НАЙЖЕСТОКИЕ МЕРЫ ОХРАНЫ ПО КАРАНТИНУ К КЛОУНУ ВОВЧИКУ.. тут еще вопрос как и кто попал в плен...у Сталина был 53 номерной Приказ где плен приравняли к предателство и все никтне бегал и не орал мир любой ценой.... а этому убогому с Кривого Рогу все бачится везде мир мир этог что же надо глотать или вдыхать или нюхать чтобы такие галлюники начались...
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Вы всерьез думаете, что все, кто НЕ СМОГ выехать, прямо все - за Рашку конченную?
А куда им ехать? В вагончики в поле? Квартиры, стариков - всё бросить? Кто смог, тот поехал. Но смогли далеко не все.
Вот такие, как Вы, и записали в предателей всех, кто остался в оккупации под Гитлером.
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Где я сказал, что за рашку? Люди сделали свой выбор - рискнули остаться в резервациях. Думаю, за 4 года уже можно было понять, что жизнь там - это постоянный риск. Почему теперь государство (мы) должны отдуваться, что кто-то рискнул?
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Бестолковые, под Швейцарское посольство идите требовать. Хозяева Зе там сидят (кураторы).
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Рішення дуже просте - Єрмак, Сівоха на трьох бранців, і родичам добре і Україні.
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еще Медведчук есть...
это жирный сепар...
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Медведчука предлагаю менять по частям......
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не плохая идея...
для начала пальчик за пальчиком.....
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пускай ССО работает....- освобождает...
прикрываясь заложниками Зе и так сдает нац.интересы где только можно...
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Жаль конечно людей, но мы не признаем ордило дэнэрэ и лэнэрэ, даже ради их спасения. Главзебил только этого и хочет вместе с сивухой пойти по примерятся...
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як з'ясувалося, там були не зовсім усі наші, а майже усіх їхніх, а також беркутню та організаторів терактів, вже віддали.
Тобто "янєлох" точно не лох, він - лошара
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по этому поводу предлагаю подписать капитуляцию.....
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лягушку нужно варить медленно...
если капитулировать сразу, возможно недовольство...
а так мелкими шажками самое то...
что в принципе уже делается...
Внешнюю политику уже сдали полностью...., а внутреннюю нужно аккуратнее..
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та тоже у них не все так просто:Из-за карантина встреча ТКГ в Минске сегодня не состоится, и потому создание консультативного совета с «общественниками» ЛДНР пока откладывается.Об этом на странице в Фейсбук написал Денис Казанский, который назвал сразу несколько хороших сигналов:, информирует enovosty.com/news.«Из-за карантина встреча ТКГ в Минске сегодня не состоится, и потому создание консультативного совета с «общественниками» ЛДНР пока откладывается. Более того, министр оккупированных территорий Резников уже начинает потихоньку включать заднюю и говорит, что непосредственное решение о создании совета может быть принято только после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.Это хорошо. Видимо, разум все же берет верх.
В свою очередь россияне уже психуют и обвиняют Украину в срыве договорённостей. В частности, об этом в своём телеграме пишет близкий к Суркову политолог Чеснаков.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2503-vstrecha-tkg-v-minske-segodnya-ne-sostoitsya-kazanskix-rasskazal-o-xoroshix-signalax
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это да.. - вирус и еще не арестованные активисты вмешались...
но и так уже Ермаком и другими сделано не мало...
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кстати, поговаривают, что после срыва Нормандского договорняка, где с Сурковым случилась истерика, его отфиздячили так, что он до сих пор кровью ссыт..... т.о. ненавязчиво объяснив Ермаку, что с ним может случиться тоже самое..... теперь чувак подвис между молотом и наковальней.... и в случае шухера побег в Ростов будет выглядеть мероприятием весьма стремным...., в Украине СБУ, а на западе Интерпол...... вот такой попандос..... )
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это лишний раз напоминает о том, что случается с теми, кто заигрывает с московитами......
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Елена Пех из Одессы. В 2017: «Женщина поехала в Горловку проведать мать и уже полтора года - в плену «ДНР»
В ПЛЕНУ?
А может все же захваченньій Россіей ЗАЛОЖНИК ?
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И кто гарантирует, что рашка таких же дыныровцев еще сотню не нахватает и будет нас шантажировать и менять на настоящих убийц наших воинов ?
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До речі, а про справу Шеремета і трьох патріотів за гратами що, всі забули?
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вони на це дуже сподіваються
проте, Поярков каже, що проти нього шити справу не припинили, навіть під час карантину
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Родичі полонених в ОРДЛО українців проводять акцію під Офісом Президента з вимогою прискорити переговори - Цензор.НЕТ 6782

На 78-му році пішов із життя учасник Революції гідності Микола Пасічник із міста Ладижин Вінницької області.
У січні 2014-го тоді ще 72-річного чоловіка, який приїхав до Києва взяти участь в ході до Дня Собороності, побив "Беркут", затримали на вул. Михайла Грушевського.
Миколу Пасічника вдарили по обличчю дубинкою і він знепритомнів. У нього діагностували струс головного мозку. Тоді ж побитого чоловіка звинуватили в організації масових правопорушень.
Пасічника засудили до 2 місяців арешту, а потім замінили на домашній. Крім струсу мозку в чоловіка була розірвана губа.
Розслідування щодо побиття та незаконного ув'язнення майданівця штучно затягували і затягують і донині. Журналісти з'ясували, що підозрювана експрокурорка Ілона Клюге, яка фігурує у справі про переслідування Пасічника, вже 8 місяців ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження.
"Нікого із причетних до побиття та засудження старенького не покарали. Лише у 2018 році Генпрокуратура почала кримінальне провадження. Але справу ще довго затягували і по ній відбулось лише одне підготовче засідання. Микола Пасічник так мріяв дожити до завершення суддів і чекав справедливого вироку… Не дочекався"
За освітою Микола Данилович був електрозварювальник.
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Елена Пех из Одессы. В 2017: «Женщина поехала в Горловку проведать мать и уже полтора года - в плену «ДНР»

Вопрос, а зачем ехать надо было, дураку же ясно, это риск??? Может просто матери надо было выехать в Украину??
А что это за плен?? Она военнослужащая? Она закладывала взрывчатку???
Это не плен. За что ее сепары взяли?

Двойственное чувство - в карантин какой-то пикет.... Заказухой зеленой стаи пахнет.
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Влада уникає точних визначень, тому що заручників захоплюють тільки бандити і террористи.
Але ж, так сказати про *****, у них язик не повернеться...
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к голосу разума можно взывать в обществе здравомыслящих людей, а не в стае бабуинов с калашами......
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там достаточно найти в телефоне фотку блокпоста, БТРа на улице или еще чего-то, просто для жителей свободной части страны интересного.
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можно и нужно понять этих людей.Но вот и эти люди тоже должны понимать,что их чувствами просто спекулируют....меняют в основной массе не столько военнопленных,сколько случайных людей взятых боевиками под арест...Сколько уже под предлогом возвращения пленных было уступок врагу-трудно оценить...Почему бы этим людям не "пробивать" международные организации типа "Красный Крест " и международные суды по правам человека??? Или они хотят только помогать коллаборационистам решать капитуляционные вопросы?
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чтобы подать это позже под соусом "Массовые протесты".....
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А чому у 17-18 роках і ще раніше не вимагали на Банковій нічого? Хочете знати новини про переговори, то читайте, шановні родичі полонених, новини. В період пандемії коронавірусу Зеленський не має змоги телефонувати кожному особисто. Зі ЗМІ ясно, що переговори по обміну ведуться. Хтось вимагає президентський борт у Домінікану, хтось у "ДНР", у багатьох корони повиростали, які вірусом вимагання називаються.
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1. Зараз 2020 а не 17-18.2. Скажіть будь ласка , ви голосували за зеленського ? 3 Ви згідні на обмін будь-якою ціною ?
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Ну не знаю. Елена Пэх, например, проживала в Горловке в 2018 году, когда ее арестовали просто так. Оне не украинский солдат, не агент сбу - просто очередная жертва дыныр. Человек сознательно выбрал жить в ОРДЛО ,так что теперь Украина должна менять ее на убийц украинских солдат ?! Так и Матюшенко взяли на оккупированной территории. Да, горе, но люди решили жить там, так что нам теперь постоянно менять их жителей, чтоб они снова туда поехали ? Или уже в этот раз не поедут ?
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Ну как же не поедут?У них там,как у Кабздона,пупок зарыт.Поедут пупок проведать.
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Щас всем токо до переговоров...
Нужно быть настоко тупым, шобы это не понимать? Или шо?
Кто это всё затеял в "подходящее" для станы время?
Бо у нас всегда находится затейник той или иной акции протеста. Пересичным гражданам щас не до акций и перфомансов, все думают как не сдохнуть от вируса и от голода, в ближайший месяц и потом...
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нема там ПЛЄННИХ, бо там терористи, а вони беруть в заручники і не дотримуюця ніяких законів війни. Дивно чому той Красний Крєст завозить терорістам хавчик, ліки, гуманітарку, не маючи доступу до тих, хто потребує тієї допомоги
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