 Кабмін перейменував Мінкультури на Міністерство культури та інформаційної політики

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 23 березня.

"23 березня 2020 року уряд перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться в повідомленні.

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