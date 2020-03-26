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Все про:Кабмін (3990) Міністерство культури, молоді та спорту (45)

 Кабмін перейменував Мінкультури на Міністерство культури та інформаційної політики

Кабмін перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 23 березня.

"23 березня 2020 року уряд перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться в повідомленні.

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Кабмін перейменував Мінкультури на Міністерство культури та інформаційної політики 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184558
 
 
 Топ коментарі
 
я тібя открою, а потом закрою...
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Главное во время и своевременно!
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Це просто перемога. А головне що тепер ми всi заживемо ще краще, ще веселiше
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Это мудрое решение Кабмина позволит приблизить решение насущной проблемы - побороть короновирус... ага
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Складається враження, що новий уряд приходить, переіменовує, їздить на самокаті, а потім у відстійку. Все по законам жанру циркового мистецтва.
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ну таки приткнули хоч кудысь ту безхозную культуру...
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Создать штабы и переименовать министерства - последние решения Кабмина по борьбе с короновирусом...
И вы, после этого, хотите сказать, что власть адекватная?
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"теперь пойдёт уж музыка не та, у них запляшут лес и горы!" (С)
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Очередной пук в лужу...от зеленого стада...
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Может лучше сразу опыт революции применить - временное правительство в отставку, вся власть реввоенсоветам.
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От здания к зданию
Протянут канат.
На канате - плакат:
"Вся власть Учредительному Собранию!"
Старушка убивается - плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий - раздет, разут...
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Черговий потужний удар по коронавірусу.
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Там у них в КМУ кто-то точно на вывесках и бланках зарабатывает.
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У 70-тих роках у Київському Інженерно-будівельному інституті був пристойний аматорський театр "СВЕТ". В одному спектаклі вони прикольно стібалися з перейменувань. Наводжу по пам'яті мовою оригіналу:
- Давайте улицу Кислородную переименуем в Вьісоковольтную, а Вьісоковольтную - в Кислородную. Таким образом на карте города появятся две новьіх улицьі!...
... Почему самьій отстойньій кинотеатр носит имя Чапаева?...
... Надо бьі нашему театру присвоитьимя имени кого-то знаменитого. Например Пржевальского!
(репліка крізь сміх) - Лошади Пржевальского...
... Наш театр отньіне будет назьіваться "Театр имени Лошади Котовского"!
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Путин обижался на прежнее мининформполитики и Коломойский его ликвидировал.Что будет вещать это хайло кодлана Коломойского, известно:Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе/Войну организовали США. Мы должны покаяться, попросить прощенье у северных братьев и отстроить Донбасс, - новый уровень пропаганды каналов Медведчука. /"Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти?" - Бутусов о выступлении "слуги" Шевченко на российском ТВ/Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ Слуцкий/ "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе/ ОПЗЖ отметит 9 мая на параде в Москве, - Кива
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