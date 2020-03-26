 Кабмін перейменував Мінкультури на Міністерство культури та інформаційної політики

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 23 березня.
"23 березня 2020 року уряд перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться в повідомленні.
И вы, после этого, хотите сказать, что власть адекватная?
Протянут канат.
На канате - плакат:
"Вся власть Учредительному Собранию!"
Старушка убивается - плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий - раздет, разут...
- Давайте улицу Кислородную переименуем в Вьісоковольтную, а Вьісоковольтную - в Кислородную. Таким образом на карте города появятся две новьіх улицьі!...
... Почему самьій отстойньій кинотеатр носит имя Чапаева?...
... Надо бьі нашему театру присвоитьимя имени кого-то знаменитого. Например Пржевальского!
(репліка крізь сміх) - Лошади Пржевальского...
... Наш театр отньіне будет назьіваться "Театр имени Лошади Котовского"!