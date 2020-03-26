 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ

Про це повідомляє il Giornale.it, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, випадок неймовірного одужання зафіксовано в італійському місті Ріміні. Там у ніч на 26 березня з лікарні виписали пацієнта віком понад сто років, якого повністю вилікували від коронавірусу.

Зазначається, що пацієнта 1919 року народження було госпіталізовано минулого тижня, бо він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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