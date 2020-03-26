 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ

Про це повідомляє il Giornale.it, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, випадок неймовірного одужання зафіксовано в італійському місті Ріміні. Там у ніч на 26 березня з лікарні виписали пацієнта віком понад сто років, якого повністю вилікували від коронавірусу.
Зазначається, що пацієнта 1919 року народження було госпіталізовано минулого тижня, бо він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
А вообще в Италии очень много старожилов... 90-100 лет это нормально для Италии...
У нас не доживают до такого возраста.
тоже будешь жить долго - долго...., может и вечно..
а если серьёзно, то смерть не стоит подгонять, это грех...Всему своё время, каждый умрёт, когда придёт его час... но ускорять свою смерть это тупость
Як працює мило і чому воно вбиває віруси (та коронавірус) краще за антисептик.
The New York Times.
При контакті з водою молекули мила оточують молекули збудників. Завдяки гідрофобному хвосту вони уникають води, але вклинюються в ліпідні оболонки певних мікробів і вірусів та розривають мембрани. Руйнуючи оболонку - мило вбиває збудник і він не може завдати шкоди організму. »
Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:
Смешать короновирус с раствором «новичка»...
Может вы не курили? - Видиш тот стог сена? Я выкурил столько табака!
Может вы не пили? - Видиш этот ставок, я выпил столько водки!
Может вы сексом не занимались? - Что? Вчера Смерть приходила, то я ее так трахнул, что она косу забыла)
Особенно дядьки за пятьдесят.
то, что на Кавказе называют чача.
такой самогон на Донбассе делала моя бабуля - извини, но все эти коньяки рядом не стоЯли.
50 градусов - не чувствуется, и пахнет виноградом
От такой граппы вреда не будет, если в меру.
А дорогая граппа - в бочках выдержанная, и пахнет всякими ягодками - шоколадками, но и стоит она як два годовых бюжета Житомирской области.
Наш аналог это сало)
Некоторые так рак "побеждают", который совсем не был раком, а был просто ошибкой врачей.
Или дедуля - Дункан Маклауд, которому кроме смерти от обезглавливания всё остальное глубоко поххххю.
Это исключительный случай, не советую им вдохновляться и на него ориентироваться.
это как хоронили тещу - порвали три баяна