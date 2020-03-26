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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ

В Італії від коронавірусу вилікувався 101-річний чоловік.

Про це повідомляє il Giornale.it, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, випадок неймовірного одужання зафіксовано в італійському місті Ріміні. Там у ніч на 26 березня з лікарні виписали пацієнта віком понад сто років, якого повністю вилікували від коронавірусу.

Зазначається, що пацієнта 1919 року народження було госпіталізовано минулого тижня, бо він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 10 військових НАТО в Литві діагностували коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184557
 
   
 Топ коментарі
 
вот это молодец!!!! дай Бог каждому такой иммунитет!!!!!
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Молодец дедуля опустил нашего министра Емца ниже плинтуса 101-летний итальянец поборол коронавирус, - СМИ - Цензор.НЕТ 9843
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Войдёт в историю...
А вообще в Италии очень много старожилов... 90-100 лет это нормально для Италии...
У нас не доживают до такого возраста.
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Войдёт в историю...
А вообще в Италии очень много старожилов... 90-100 лет это нормально для Италии...
У нас не доживают до такого возраста.
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всё, сворачивайте карантины! бегом все на работу!
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Ну...некоторые доживают....моему деду 91.
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вот это молодец!!!! дай Бог каждому такой иммунитет!!!!!
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)) жевал гудрон, жрал зелёные абрикосы и яблока, жопки муравьёв облизывал, клубнику не мыл, а обдувал и хавал,.......... такими вот мерами иммунитет и поддерживал.
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******* молодь не знає, що таке жувати гудрон, бо жуйки зараз не в дефіциті.
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ото ж то. жуйки не в дефіциті, а імунітет в дефіциті. гудрон був складовою частиною його підтримки! ))
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даже как то не прилично так цеплятся за жизнь в его возрасте....
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Цепляйся, не цепляйся за жизнь... А всё от Бога... Сколько Бог уготовал тебе, столько и проживёшь, ни дня больше ни дня меньше...
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говорят можно еще грамоту подписать с Сатаной (кровью)....
тоже будешь жить долго - долго...., может и вечно..
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брехня...
а если серьёзно, то смерть не стоит подгонять, это грех...Всему своё время, каждый умрёт, когда придёт его час... но ускорять свою смерть это тупость
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С наследниками, возможно, напряжённые отношения. Мало ли какие бывают ситуации.
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Там вже давно все поділили, а тут така фігня )))
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"Користувач сервісу TikTok вирішив прославитися і взяв участь у новому Coronavirus Сhallenge - його учасники заперечують існування вірусу Covid-19 і демонструють це облизуванням унітазів на камеру. Очевидно, щось пішло не за планом, так як тепер блогер хворий на "неіснуючий" коронавірус, і йому вже не до хайпу в мережі, передають Патріоти України."
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Трохи позитивчику це добре, здоров'я дідусю.
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Тільки МИЛО.
Як працює мило і чому воно вбиває віруси (та коронавірус) краще за антисептик.
The New York Times.
При контакті з водою молекули мила оточують молекули збудників. Завдяки гідрофобному хвосту вони уникають води, але вклинюються в ліпідні оболонки певних мікробів і вірусів та розривають мембрани. Руйнуючи оболонку - мило вбиває збудник і він не може завдати шкоди організму. »
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Молодец дедуля опустил нашего министра Емца ниже плинтуса
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та ну нах...так довго i без вiруса не живуть 101-летний итальянец поборол коронавирус, - СМИ - Цензор.НЕТ 90
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В несчастную Италию, где вирус полыхает,
Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:

Смешать короновирус с раствором «новичка»...
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Скажите - а в чем секрет вашего долголетия?
Может вы не курили? - Видиш тот стог сена? Я выкурил столько табака!
Может вы не пили? - Видиш этот ставок, я выпил столько водки!
Может вы сексом не занимались? - Что? Вчера Смерть приходила, то я ее так трахнул, что она косу забыла)
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В МПЦ причастя з одного крита однією ложкою і цілуванням скла ікони в одне і теж місце!
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так они всю жизнь вином лечатся,а не боярой...и закусують сырами,а не рукавом 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 650
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Та они и граппы так нормально накатить не дураки.
Особенно дядьки за пятьдесят.
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граппа (настоящая) - есть виноградный самогон.
то, что на Кавказе называют чача.

такой самогон на Донбассе делала моя бабуля - извини, но все эти коньяки рядом не стоЯли.
50 градусов - не чувствуется, и пахнет виноградом
От такой граппы вреда не будет, если в меру.
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Таки да, граппа за 50 градусов пьётся как вода, но если граппа дешёвая - то сивухой трохи попахивает, шо наших людей (которые думают, шо водка полезная, а самогонка вредная) - трохи отпугивает.
А дорогая граппа - в бочках выдержанная, и пахнет всякими ягодками - шоколадками, но и стоит она як два годовых бюжета Житомирской области.
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Сыр содержит много животных жиров, что очень полезно для иммунитета лёгких.
Наш аналог это сало)
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Нема окремого імунітету легень чи правої ноги, імунітет - загальне поняття.
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Може он им вовсе и не болел?
Некоторые так рак "побеждают", который совсем не был раком, а был просто ошибкой врачей.
Или дедуля - Дункан Маклауд, которому кроме смерти от обезглавливания всё остальное глубоко поххххю.
Это исключительный случай, не советую им вдохновляться и на него ориентироваться.
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смысл в надежде для многих... что можно побороть эту заразу - короновирус, даже в таком преклонном возрасте
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Я думаю єтот чорт нажил за 101 год много добра, и его родичи не сильно бы расстроились, если чо, тем паче наследство бы капнуло, а так он еще детей наверное пережил уже некоторых своих.
это как хоронили тещу - порвали три баяна 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 991
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ну вот и началось...проплаченные пуйлом "эксперды" уже вовсю трубят через проплаченные из кремля СМИ : "Первой страной, которая обозначит поддержку РФ, может стать Италия ....Россия в последнее время помогает итальянцам, поэтому вопрос снятия ограничений может возникнуть из «моральных соображений"...
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оцените красоту вброса ,слово "санкций" пока не звучит, пока звучит "ограничений"... 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8852
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Интересно, когда изобретут вакцину от коронавируса, антиприпивочники будут ломиться в очередь на прививки?
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Ну всё, теперь можно ехать на другой конец города где картошка на 10коп. дешевле.
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Едят в три горла натуральную пищу, запивают кофе от которого марафон бежать можно быстрее кенийцев, закусывают пастой и домашним вином. И здоровье лучше, чем у наших сосисочно-водочных пенсионеров 55+ раз в восемь. Машины до 90 годков водят, немало всю жизнь работают и всегда чем-то интересуются. Берите пример.
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А до этого тоже в Италии выздоровела 90-летняя бабушка. В наших СМИ писали. И ее фото было. 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7080
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Емцу не говорите , а то киллера пошлет , чтобы статистику ему не портили 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5152
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Не захотели к аппарату подключать наверное. Ещё и лекарства тратить.
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Дідуля на другий день ще тайком від своєї бабусі до коханки збігає. )))
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