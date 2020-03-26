 Навчальний рік для студентів вищих навчальних закладів не випускних років завершиться так, як і планувалося, - т.в.о. голови Міносвіти Мандзій

"Для студентів вищої освіти не випускних років навчальний рік завершиться так, як і планувалося", - сказала Мандзій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що екзаменаційні сесії виші зможуть провести дистанційно за вже затвердженими графіками.

Якщо деякі лабораторні роботи студенти не зможуть здійснювати дистанційно, то вони будуть перенесені на наступний рік.

Водночас, Мандзій підкреслила, що не будуть дистанційно також проводити кваліфікаційні іспити та атестацію осіб, які отримують ступінь доктора філософії, доктора мистецтв або доктора наук.

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"Терміни вступної кампанії будуть зміщені. Багато процесів ми будемо намагатися провести дистанційно і з униканням великого скупчення кількості людей в аудиторіях", - додала в.о. міністра.