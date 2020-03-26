 Фракції і групи Ради відкинули пропозиції Кабміну щодо змін до Держбюджету-2020 року, - нардеп від "Голосу" Железняк

Про це заявив заступник голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Була нарада, на ній розглядалися виключно питання, які пропонував винести Кабінет Міністрів. Зокрема, це створення стабілізаційного фонду в бюджеті, зміни до Бюджетного кодексу та зміни до державного бюджету. Всі фракції та групи виступили з критикою цих змін і дійшли спільної думки, що без узгодження з парламентом ці зміни в тому вигляді, в якому їх запропонував уряд, прийнято не буде", - сказав Железняк у четвер.
Представник "Голосу" наголосив, що показники, запропоновані урядом, не є реалістичними, а скорочення низки статей видатків місцевих бюджетів і видатків на освіту та медицину в таких умовах просто неможливі. Заступник голови фракції також зазначив, що низка положень запропонованого законопроєкту ніяк не стосується заходів із протидії епідемії коронавірусу.
"У результаті спікером парламенту запропонував та прем'єр-міністр підтримав створення Антикризового штабу під керівництвом Шмигаля, до якого ввійдуть представники всіх фракцій і груп, які напрацюють спільно з фахівцями ці зміни й потім винесуть їх на розгляд Верховної Ради", - додав нардеп.
Від фракції "Голос" до Антикризового штабу ввійшов Железняк.
Як повідомлялося, Кабмін має намір запропонувати ВР законопроєкт зі змінами до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому пропонує скоротити доходи і збільшити витрати на 96 млрд грн. Тим часом текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту.
Депутаты Зеленского, выступили против предложений премьер-министра, которого поставил лично Зеленский...
Часть зеленской банды против другой части банды зеленского...
Пора им всем нах...
не справились с управлением страной
Почему не доверяем Шмыгалю...?
Гончаруку (тот кто на самокате) вопросов не имели.... - поддерживали любой его бред...
А бубочка олігархам обіцяв... що проштовхне...
А, якщо не проштовхне - і хто такий буде бубочка для олігархів?
Не хотят эти уроды урезать бюджет на разную пафосную и бездарную ххххту. Не могут они без её жить(а точнее пилить бюджет). Ладно, свою кормушку эта гниль отстояла. А шо дальше?
Може нам стоит ждать шо скоро эти нардепы(шо отказались) откажутся от своих зарплат во имя и на помощь украинской медицины. Ждём с нетерплячкой. Сечём за каждым.
А иначе, как эти "стратеги" и "патриоты" собрались преодолевать эту беду?
Куди подівались грошенята, Гриша!?!?!
Так, за словами джерел Букв, прем'єр-міністру Денису Шмигалю "уготована доля першому після Віктора Ющенка піти на секвестр бюджету". Як повідомили Буквам депутати із "Слуги народу", Кабміну доведеться урізати потреби мінімум на 48 мільярдів гривень. Першими під удар потрапляють статті витрат у сферах культури та освіти.
Але і це не врятує: Україні для порятунку економіки необхідні гроші Міжнародного валютного фонду. Щоб отримати транш за новою програмою співпраці, потрібно буде виконати вимоги Фонду - зокрема, щодо запуску ринку землі - так вважає Тетяна Ніколаєнко, головний редактор bykvu.com. Права вона, чи ні - стане ясно після вичитки статті на https://bykvu.com/ua/mysli/kurshavelskyi-koronavyrus-kak-vlast-peredumala-vvodyt-chp-y-hotovytsia-voevat-s-kolomoiskym/
Колбаса по 2.20@P22067877
А помните как всякие ****** ложили сотни миллионов из бюджета громад на депозиты и ныли как тяжело при Порохе жить?
Судя по информации, обнародованной народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко, законопроект Кабмина, который парламент может принять в ближайшие дни на внеочередном "противовирусном" заседании Верховной Рады, предлагает сократить финансирование местных выборов с 2 млрд 156 млн до 1 млн 291 тыс. грн. Никакие выборы в масштабах всей страны на эти деньги провести, конечно, не получится, но, похоже, в Кабмине сегодня не слишком переживают по поводу того, что случится в далеком октябре. В условиях пандемии и надвигающегося глубокого экономического падения шансы нынешнего Кабмина дожить до осени не так уж и велики. И не только в политическом смысле, но и в физическом, если коронавирус не будет остановлен.
А для того чтобы как-то бороться с вирусом и не допустить при этом голодных бунтов сидящего в самоизоляции населения, нужны деньги, со сборами которых в бюджет и до пандемии все было очень нехорошо, что уж говорить о сегодняшнем дне. Так что логика Дениса Шмыгаля проста и понятна - нужно сокращать все те бюджетные расходы, которые можно сократить прямо сейчас, а там, ближе к осени, ориентироваться по ситуации.
Одним из выходов в ситуации, когда выборы проводить надо, а денег нет, может стать попытка переложить их финансирование на олигархов. Тех самых, которые взяли шефство над своими регионами на время эпидемии и которые серьезно повышают свою власть в своих "вотчинах". Для самих олигархов это будет отличным основанием укрепить свое доминирование, проведя в местные советы еще больше своих людей.
Сегодня сценарий, при котором Коломойский оплачивает местные выборы в Днепре и Днепропетровской области, а Ахметов в Мариуполе, кажется совершенно оторванной от реальности фантастикой, но разве несколько месяцев назад не казался нам сценой из постапокалиптического сериала карантин на всю страну с запретами выходить из дома, заседания парламента где-то на лужайке и полная остановка всей общественной жизни?
Виталий Дяченко, https://www.dsnews.ua/politics/protivovirusnyy-byudzhet-kogda-zelenskiy-poprosit-kolomoyskogo-26032020130000