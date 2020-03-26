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Все про:ВР (7327) держбюджет (335) Кабмін (3990) Железняк Ярослав (14)

 Фракції і групи Ради відкинули пропозиції Кабміну щодо змін до Держбюджету-2020 року, - нардеп від "Голосу" Железняк

Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом Міністрів зміни до Бюджетного кодексу, державний бюджет і створення стабілізаційного фонду.

Про це заявив заступник голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Була нарада, на ній розглядалися виключно питання, які пропонував винести Кабінет Міністрів. Зокрема, це створення стабілізаційного фонду в бюджеті, зміни до Бюджетного кодексу та зміни до державного бюджету. Всі фракції та групи виступили з критикою цих змін і дійшли спільної думки, що без узгодження з парламентом ці зміни в тому вигляді, в якому їх запропонував уряд, прийнято не буде", - сказав Железняк у четвер.

Представник "Голосу" наголосив, що показники, запропоновані урядом, не є реалістичними, а скорочення низки статей видатків місцевих бюджетів і видатків на освіту та медицину в таких умовах просто неможливі. Заступник голови фракції також зазначив, що низка положень запропонованого законопроєкту ніяк не стосується заходів із протидії епідемії коронавірусу.

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"У результаті спікером парламенту запропонував та прем'єр-міністр підтримав створення Антикризового штабу під керівництвом Шмигаля, до якого ввійдуть представники всіх фракцій і груп, які напрацюють спільно з фахівцями ці зміни й потім винесуть їх на розгляд Верховної Ради", - додав нардеп.

Від фракції "Голос" до Антикризового штабу ввійшов Железняк.

Як повідомлялося, Кабмін має намір запропонувати ВР законопроєкт зі змінами до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому пропонує скоротити доходи і збільшити витрати на 96 млрд грн. Тим часом текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184550
 
 
 Топ коментарі
 
Штаб та його розуміння ситуації... Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в Госбюджет-2020, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8195
Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в Госбюджет-2020, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5094
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уже не только паника и истерика у власти... но и бунт на корабле...
Депутаты Зеленского, выступили против предложений премьер-министра, которого поставил лично Зеленский...
Часть зеленской банды против другой части банды зеленского...
Пора им всем нах...
не справились с управлением страной
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уже не только паника и истерика у власти... но и бунт на корабле...
Депутаты Зеленского, выступили против предложений премьер-министра, которого поставил лично Зеленский...
Часть зеленской банды против другой части банды зеленского...
Пора им всем нах...
не справились с управлением страной
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На переправі коней не міняють, жодна політична сила не встигне щось налагодити, треба відкладати в сторону всі питання крім корони та економіки і працювати.
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Если конь сдох...то впрягают нового...даже на переправе..
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Так сипить ще.
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ЕСЛИ СТРАНОЙ РУЛИТ МАЛАНСКИЙ КЛОУН---то развал неминуем
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а че так?

Почему не доверяем Шмыгалю...?
Гончаруку (тот кто на самокате) вопросов не имели.... - поддерживали любой его бред...
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Шо уже даже зебилы не верят? Да, за погода страну до ручки довели. Хуже не будет, епт.
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погода тут ні при чому І навіть короновірус - ні при чому. А зебіли - вони і є дебіли.
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та я зрозумів. І зрозуміли навіть ті, хто смайлик помітив. Щоправда, чи зебіли зрозуміли - не знаю
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даже зебилы поняли что зеленские и шефиры в конце концов сбегут в страну, которая не выдает своих соотечественников, а их оставят один на один с мудрым наридом...
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І що, навіть слуги уродів не підтримали оті зміни?
А бубочка олігархам обіцяв... що проштовхне...
А, якщо не проштовхне - і хто такий буде бубочка для олігархів?
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Ай, какие молодцы!..
Не хотят эти уроды урезать бюджет на разную пафосную и бездарную ххххту. Не могут они без её жить(а точнее пилить бюджет). Ладно, свою кормушку эта гниль отстояла. А шо дальше?
Може нам стоит ждать шо скоро эти нардепы(шо отказались) откажутся от своих зарплат во имя и на помощь украинской медицины. Ждём с нетерплячкой. Сечём за каждым.
А иначе, как эти "стратеги" и "патриоты" собрались преодолевать эту беду?
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Тобі пояснити значення слова «секвестр»? Це робиться по вимогам світового банку щоб надали кредити. Ось ці грошики, Гриша, підуть на процентн і забирати будуть у тебе, Гриша, з місцевих бюджетів, дебіл ти Гриша і не лікуєшся.
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А ще рік тому бюджет був в плюсах, Гриша! Що ти на це скажеш?
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Секвестр (экономика) - сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета по причине просчётов при составлении бюджета, возникновением форс-мажорных обстоятельств и др.

Куди подівались грошенята, Гриша!?!?!
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Вот незнаю как Зеленского но тебя точно короновирус не спасет. Повторишь судьбу лорда Гав-Гав!
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Дмітро, ти ж топіл за главзебіла. Главнає ні баріга, помніш??? Фракції і групи Ради відкинули пропозиції Кабміну щодо змін до Держбюджету-2020 року, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4691
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Я людина проста. Побачив дмітро - кинув у спам!!!
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Кабінету Міністрів України доведеться урізати видатки державного бюджету (провести секвестр) на 48 млрд гривень. Про це йдеться в статті Букв "Куршавельський коронавірус: як влада передумала вводити НС і готується воювати з Коломойським".
Так, за словами джерел Букв, прем'єр-міністру Денису Шмигалю "уготована доля першому після Віктора Ющенка піти на секвестр бюджету". Як повідомили Буквам депутати із "Слуги народу", Кабміну доведеться урізати потреби мінімум на 48 мільярдів гривень. Першими під удар потрапляють статті витрат у сферах культури та освіти.
Але і це не врятує: Україні для порятунку економіки необхідні гроші Міжнародного валютного фонду. Щоб отримати транш за новою програмою співпраці, потрібно буде виконати вимоги Фонду - зокрема, щодо запуску ринку землі - так вважає Тетяна Ніколаєнко, головний редактор bykvu.com. Права вона, чи ні - стане ясно після вичитки статті на https://bykvu.com/ua/mysli/kurshavelskyi-koronavyrus-kak-vlast-peredumala-vvodyt-chp-y-hotovytsia-voevat-s-kolomoiskym/
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Насч'т рінка земли - єто фейк, которій неоднократно опровергали, но солнцеликий настаивает.
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Нада распускать раду и Зеленскому писать на обставку. Потом досрочные выборы. И я верю что нас мудрый нарид снова проголосует за величайшего политика современности Зеленского и его мудрейшую и чеснойшую партию Слуга Народа! Фракції і групи Ради відкинули пропозиції Кабміну щодо змін до Держбюджету-2020 року, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 334
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Колбаса по 2.20@P22067877





А помните как всякие ****** ложили сотни миллионов из бюджета громад на депозиты и ныли как тяжело при Порохе жить?
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Так ось ті гроші , які казково зникли з бюджета будуть покриватись із скороченого бюджета і на виплату процентів з полички щоб покрити вже вкрадене! Ви розумієте!? Це при тому, що бюджет приПорошенко був в плюсах!!!!
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Судя по изменениям, которые Кабинет Министров предложил внести в государственный бюджет 2020 года, олигархам придется оплачивать не только маски и спирт для больниц, но и местные выборы в октябре
Судя по информации, обнародованной народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко, законопроект Кабмина, который парламент может принять в ближайшие дни на внеочередном "противовирусном" заседании Верховной Рады, предлагает сократить финансирование местных выборов с 2 млрд 156 млн до 1 млн 291 тыс. грн. Никакие выборы в масштабах всей страны на эти деньги провести, конечно, не получится, но, похоже, в Кабмине сегодня не слишком переживают по поводу того, что случится в далеком октябре. В условиях пандемии и надвигающегося глубокого экономического падения шансы нынешнего Кабмина дожить до осени не так уж и велики. И не только в политическом смысле, но и в физическом, если коронавирус не будет остановлен.
А для того чтобы как-то бороться с вирусом и не допустить при этом голодных бунтов сидящего в самоизоляции населения, нужны деньги, со сборами которых в бюджет и до пандемии все было очень нехорошо, что уж говорить о сегодняшнем дне. Так что логика Дениса Шмыгаля проста и понятна - нужно сокращать все те бюджетные расходы, которые можно сократить прямо сейчас, а там, ближе к осени, ориентироваться по ситуации.
Одним из выходов в ситуации, когда выборы проводить надо, а денег нет, может стать попытка переложить их финансирование на олигархов. Тех самых, которые взяли шефство над своими регионами на время эпидемии и которые серьезно повышают свою власть в своих "вотчинах". Для самих олигархов это будет отличным основанием укрепить свое доминирование, проведя в местные советы еще больше своих людей.
Сегодня сценарий, при котором Коломойский оплачивает местные выборы в Днепре и Днепропетровской области, а Ахметов в Мариуполе, кажется совершенно оторванной от реальности фантастикой, но разве несколько месяцев назад не казался нам сценой из постапокалиптического сериала карантин на всю страну с запретами выходить из дома, заседания парламента где-то на лужайке и полная остановка всей общественной жизни?

Виталий Дяченко, https://www.dsnews.ua/politics/protivovirusnyy-byudzhet-kogda-zelenskiy-poprosit-kolomoyskogo-26032020130000
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