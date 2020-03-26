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Все про:G20 (81) саміт (258) Саудівська Аравія (41)

 G20 проводить перший в історії віртуальний саміт

Перший в історії віртуальний саміт "Великої двадцятки" стартував у четвер вдень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Спілкування лідерів G20 відбувається у закритому для преси режимі за наполяганням країни-організатора - Саудівської Аравії.

Нагадаємо, із запитом про проведення віртуального саміту звернувся уряд Іспанії.

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"Прем'єр-міністр (Іспанії) запропонував скликати терміновий віртуальний саміт для оцінки ситуації і вироблення плану дій (у зв'язку з пандемією COVID-19). Спадковий принц (Саудівської Аравії) висловив згоду і повідомив, що скличе саміт G20 найближчими днями", - говорилося в заяві уряду Іспанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184549
 
 
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Мда, в Іспанії така ж муйня як в Італії, 6673 хворих + 442 померло. Всі понти цивілізації злізли і ніхто не знає що робити.
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Ну хоть эти на улице или на стадионе не выстроились строем идиотов, как любят пофанфаронить наши провладные имбецилы.
Радует то, шо общество идиотов заканчивается на нас, и не заражает своим идиотизмом здоровые станы, как мы этому не стараемся.
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все форумы и всегда так бы:экономия на траспорте, командировочных, банкетах и фуршетах, охране и проститутках! Только чинушам так не нравится, любят они шиковать за бюджетное бабло!
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...москаля еще оттуда не выпнули с его нефтегазотаежной "экономикой"? G20 проводить перший в історії віртуальний саміт - Цензор.НЕТ 8841 ..странно, а пора бы уже.. G20 проводить перший в історії віртуальний саміт - Цензор.НЕТ 8951...
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