 G20 проводить перший в історії віртуальний саміт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Спілкування лідерів G20 відбувається у закритому для преси режимі за наполяганням країни-організатора - Саудівської Аравії.
Нагадаємо, із запитом про проведення віртуального саміту звернувся уряд Іспанії.
"Прем'єр-міністр (Іспанії) запропонував скликати терміновий віртуальний саміт для оцінки ситуації і вироблення плану дій (у зв'язку з пандемією COVID-19). Спадковий принц (Саудівської Аравії) висловив згоду і повідомив, що скличе саміт G20 найближчими днями", - говорилося в заяві уряду Іспанії.
Радует то, шо общество идиотов заканчивается на нас, и не заражает своим идиотизмом здоровые станы, как мы этому не стараемся.