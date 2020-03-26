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 У 10 військових НАТО в Литві діагностували коронавірус

У Литві підтвердили коронавірус у десяти військових міжнародного батальйону НАТО, дислокованого в республіці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, цю інформацію підтвердив представник зі зв'язків із громадськістю цього підрозділу капітан Еверт-Ян Даніелс.

"Є й інші підтверджені випадки. Наразі загалом 20 випадків", - сказав він.

При цьому офіцер не деталізував громадянство військових за винятком того, що двоє голландських військових раніше були доставлені в Нідерланди.

Для того, щоб зупинити поширення вірусу, нині навчання проводяться тільки всередині батальйону, спільні дії з іншими підрозділами обмежені, з метою скорочення контактів різних військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна попросила в НАТО міжнародної допомоги в боротьбі з коронавірусом

Загалом у Литві, за останніми даними, підтверджено 290 випадків коронавірусу: чотири людини померли, одна видужала.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184546
 
   
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Интересно . Ск. ваты сейчас вылезет 🤔🤔🤔??
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Таке враження, що корона - хвороба багатих країн.
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можна лише висловлювати припущення, чому так. одне з припущень- занадто люди стали "чистюлями", i втратили природню здатнicть органiзму опиратися хворобам. вiд бактерiй та вiрусiв не потрiбно вiдгороджуватися стерильнicтю, а навпаки- поступово всiм потрiшку хворiти.
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у нас просто нет тестов... почему 1% ВР болен короной, а в Украине все здоровы?
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та то нічого. У нас скоро все аваковське войско поляже з такими засобами захисту.
У 10 військових НАТО в Литві діагностували коронавірус - Цензор.НЕТ 7819
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