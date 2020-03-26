 Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено, - т.в.о. голови Міносвіти Мандзій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це повідомила т.в.о. голови Міносвіти Любомира Мандзій.
"Навчальний рік в Україні завершиться так, як передбачено чинним законодавством, - це перше липня", - сказала вона.
Що стосується учнів 11 класу, то якщо учні повернуться в школи після карантину в травні, то пробне зовнішнє незалежне тестування відбудеться також у травні, а основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно після 20-х чисел червня.
Якщо ж навчання після карантину почнеться лише в червні, то пробне ЗНО буде організовано на початку червня.
"Завершення навчального року для випускників 11-х класів залежатиме від завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання", - додала Мандзій.
Що стосується державної підсумкової атестації для учнів 4 і 9 класів, то за словами в.о. міністра, така атестація буде скасована.
Персоналітет в освіту входить без стуку й попереджень.