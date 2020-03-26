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 Суспільство
  2012  7
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 Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено, - т.в.о. голови Міносвіти Мандзій

Цього року Державну підсумкову атестацію (ДПА) у 4-х і 9-х класах буде скасовано, ЗНО - відтерміновано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це повідомила т.в.о. голови Міносвіти Любомира Мандзій.

"Навчальний рік в Україні завершиться так, як передбачено чинним законодавством, - це перше липня", - сказала вона.

Що стосується учнів 11 класу, то якщо учні повернуться в школи після карантину в травні, то пробне зовнішнє незалежне тестування відбудеться також у травні, а основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно після 20-х чисел червня.

Якщо ж навчання після карантину почнеться лише в червні, то пробне ЗНО буде організовано на початку червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього року ЗНО обов'язково відбудеться, його ніхто не скасовує, - Міносвіти

"Завершення навчального року для випускників 11-х класів залежатиме від завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання", - додала Мандзій.

Що стосується державної підсумкової атестації для учнів 4 і 9 класів, то за словами в.о. міністра, така атестація буде скасована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184544
 
 
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Персоналітет в освіту входить без стуку й попереджень.
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А как же диджитализация ) ? страна в смартфоне, где она?
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Ты еще инвестиционную няню вспомни! Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено, - т.в.о. голови Міносвіти Мандзій - Цензор.НЕТ 6635
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А можна, поки коронавірус лютує, зробити тест на знання української хочаб пєрпіздєнту? Єсі шо, ми скинемось на ікспердів-вчителів молодших класів!) Можна в скайпі. Хочаб паржом у самоізоляції!)))
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