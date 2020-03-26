 Хворим на COVID-19, у яких немає декларації з лікарем, надаватимуть медичну допомогу, - Кличко

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Пацієнти, які не підписали декларацію з лікарем, все одно повинні отримати медичну допомогу терапевта, педіатра або сімейного лікаря за місцем проживання. Велика перевага у тих, хто підписав декларацію (із сімейним лікарем. – Ред.), зокрема право на безкоштовні аналізи, бо кошти за це держава перераховує за програмою "Гроші ідуть за пацієнтом", - сказав Кличко.
Також, за його словами, ті хто підписали декларацію із лікарем, можуть отримати ліки в рамках програми, яку фінансує місто.
"Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися зі скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль, то лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест та призначить лікування, у разі необхідності направить до одного з семи визначених лікувальних центрів", - зауважив мер столиці.
Но для "ваты" - и кацапомира да - " лучше" - согласен...
А те що недореформа не влаштовувала, то причина в супрун і в реформі.