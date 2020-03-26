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 Хворим на COVID-19, у яких немає декларації з лікарем, надаватимуть медичну допомогу, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що медики нададуть допомогу всім інфікованим коронавірусом незалежно від того, підписано декларацію із сімейним лікарем чи ні.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пацієнти, які не підписали декларацію з лікарем, все одно повинні отримати медичну допомогу терапевта, педіатра або сімейного лікаря за місцем проживання. Велика перевага у тих, хто підписав декларацію (із сімейним лікарем. – Ред.), зокрема право на безкоштовні аналізи, бо кошти за це держава перераховує за програмою "Гроші ідуть за пацієнтом", - сказав Кличко.

Також, за його словами, ті хто підписали декларацію із лікарем, можуть отримати ліки в рамках програми, яку фінансує місто.

"Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися зі скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль, то лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест та призначить лікування, у разі необхідності направить до одного з семи визначених лікувальних центрів", - зауважив мер столиці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184542
 
 
 Топ коментарі
 
У власти истерика... Уже все поняли, что нынешняя власть это гавно.
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нет пусть больные идут пешком через весь город и подписывают декларацию с врачем, а то попривыкали на шарика, розбийныки.
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У власти истерика... Уже все поняли, что нынешняя власть это гавно.
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А какая была не говно? Радует одно что лучше чем предыдущая.
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"лучше" - это да... , это и доказательство, и аргумент и факт... Больным COVID-19, у которых нет декларации с врачом, будут оказывать медпомощь, - Кличко - Цензор.НЕТ 2037
Но для "ваты" - и кацапомира да - " лучше" - согласен...
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Ну так, прийде сімейний лікар, протестує - але все одно допомогу надасть. Больным COVID-19, у которых нет декларации с врачом, будут оказывать медпомощь, - Кличко - Цензор.НЕТ 1540
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Тоді - збив температуру, прийшов до сімейного лікаря, той протестував.
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боксер не понимает - что это пандемия и лечить прийдется)))
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это не вопрос помощи больному - это вопрос безопасности еще здоровых, поэтому при эпидемии вопрос медстраховки не имеет смысла!
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особоопасные заболевания, которые могут спровоцировать эпидемию должны находится в особом списке лечение которых не просто бесплатно, а принудительно!
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Ти відійшов від нинішніх реалій України. Можуть і примусово робити вигляд, що лічать і плату ще за це ввести.
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да я уже давно не живу в украинском сюре, а к врачам вообще не хожу (нет смысла), уже прокороновирусел (две недели), остаточные явления есть, но и это пройдет со временем, воспаления легких избежал, у брата прошло тяжелее с односторонней пневмонией!
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Тобто ці хитросракі борці з Супрун, принципово не уклали договори з сімейними лікарями, НА НИХ НЕ БУЛИ ВИДІЛЕНІ КОШТИ, а тепер, виходить, перерозподілять кошти тих, хто підписав угоду, на оцих хитросраких соціалістів.
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Вони платили податки? Платили і тому мають право на допомогу.
А те що недореформа не влаштовувала, то причина в супрун і в реформі.
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нет пусть больные идут пешком через весь город и подписывают декларацию с врачем, а то попривыкали на шарика, розбийныки.
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Хитрож@пі та ліниві думали, що якось обійдуться без лікарів.
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Хитрож@пі та ліниві думали, що якось обійдуться без лікарів. То хай і далі обходяться, або йдуть до приватних лікарень та лікуються за власні гроші або сам мер їм допомогає. "Завдяки" цим мудрагелям лікарі недоотримували, а як припекло - лікуйте нас! Типові 73%.
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