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Все про:Кабмін (3990) Державне агентство спорту (2)

 Кабмін ліквідував два держагентства, створених при Гончаруку

Кабінет міністрів ліквідував Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства, які утворили 4 грудня 2019 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові уряду від 25 березня, опублікованому на Урядовому порталі.

"Кабінет міністрів України постановляє: 1. Ліквідувати Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства. 2. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить один місяць", - йдеться в документі.

Також уряд постановив утворити комісії з ліквідації цих агентств. Главою двох комісій з ліквідації затвердили директора департаменту економіки та фінансів у сфері спорту Міністерства культури, молоді і спорту Юрія Музику.

Голові комісії доручено затвердити їхній персональний склад і "забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією". Також глава має поінформувати уряд у двомісячний термін про результати проведеної роботи.

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Ці агентства 4 грудня 2019 року утворив уряд на чолі з Олексієм Гончаруком разом із п'ятьма іншими агентствами. Йдеться про низку центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту в межах бюджету об'єднаного Міністерства культури, молоді і спорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184540
 
 
 Топ коментарі
 
...и начинать надо с ОПы, ВР и этого... как его... приЗЕдента... Кабмин ликвидировал два госагентства, созданных при Гончаруке - Цензор.НЕТ 2779
Кабмин ликвидировал два госагентства, созданных при Гончаруке - Цензор.НЕТ 2551
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Армии нечего кушать больше. Реформа питания выполнена!
https://www.youtube.com/watch?v=OMcF_jMn5Gk

что на самом деле происходит с питанием в ВСУ при "новых лицах" и хомчаке
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а вот єто.шо микрофон тянет-будет тестами по заоблачной цене торговать.и скрывать результаты тестов.
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А зачєм правітєльству русского міра, армія?
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чем меньше министерств и ведомств, тем эффективнее работа!
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...и начинать надо с ОПы, ВР и этого... как его... приЗЕдента...
Кабмин ликвидировал два госагентства, созданных при Гончаруке - Цензор.НЕТ 2551
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можно еще через гланды-но это очень дальний путь
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Работа кипит: создали - ликвидировали, хоть чем-то заняты...
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Еще и солнце не вставало, а в стране Дураков уже кипела работа.
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Чувак на самокаті дарма старався? До речі, Шмигаль теж драйвує на самокаті по калідорам Кабміну?
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Там ещё дохрена чего можно ликвидировать всяких агентств, нарад, комиссий, помощников, советников, секретарей и прочих перекладывателей бумажек. И не только там, в любой администрации, управлении, ведомстве. Расплодили планктон.
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Гончарук успел купить себе виллу в Америке и уже сбежал туда.. а говорил что не краде
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А вот мне интересно, самоктный статист то-шоу для полудурков, создал. Набрали штат чинуш. Теперь этот ликвидировали. Значит сократили. Значит им положено выплатить компенсацию. Из бюджета, а значит из моего кармана. ВОПРОС, - а может быть из кармана тех, кто это создавал? По справедливости так сказать. Накосячил - оплати сам.
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Как говорил в былые времена мой шеф - начальник Управыф "конторы":
" БЛ...ть понасоздавали должностей - консультант группы консультантов " Кабмін ліквідував два держагентства, створених при Гончаруку - Цензор.НЕТ 676
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