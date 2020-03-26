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 У межах карантинних заходів наряди Військової служби правопорядку патрулюють населені пункти і гарнізони, - медсили ЗСУ

У межах карантинних заходів в Україні через коронавірус COVID-19 і введення режиму надзвичайної ситуації на всій території країни в населених пунктах і військових гарнізонах вийшли на патрулювання наряди Військової служби правопорядку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Командуванні медичних сил Збройних сил України.

"У межах проведення обмежувально-карантинних заходів, для підтримки громадської безпеки та порядку, з 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах вийшли на патрулювання наряди Військової служби правопорядку, які взаємодіють з правоохоронними органами держави", - сказав у четвер начальник санітарно-епідеміологічного управління командування сил ЗСУ (головний держсанлікар Міноборони) підполковник медичної служби Сергій Моргун.

Він також поінформував, що за рішенням міністра оборони України Андрія Тарана при Міноборони розгорнуто Центр координації та взаємодії державних органів влади з військовим командуванням.

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"Аналогічні центри створено в Генеральному штабі, видах і окремих родах військ (сил) Збройних сил України", - додав Моргун.

Говорячи про ситуацію у військах, він підкреслив, що станом на 26 березня не зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом COVID-19, серед чинних військовослужбовців ЗСУ.

"На ізоляції перебуває 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 5 діб, становить 48 осіб", - поінформував Моргун.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184539
 
 
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Армии нечего кушать больше. Реформа питания выполнена!
https://www.youtube.com/watch?v=OMcF_jMn5Gk

что на самом деле происходит с питанием в ВСУ при "новых лицах" и хомчаке
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І що ж вони роблять? Перевіряють документи у військовослужбовців як на фото? В рамках карантинных мероприятий наряды Военной службы правопорядка патрулируют населенные пункты и гарнизоны, - медсилы ВСУ - Цензор.НЕТ 7635
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Патрулі як і медики найбільш потерпатимуть від covid 19, бо їм приходиться мати справу з великою кількістю різних людей в тму числі з нсіями небезпечного вірусу. Ті медичні (хірургічні) маски не є захистом, а тільки зменшують вірогідність зараження.
Це люди що приймають участь у подоланні епідемії.
У межах карантинних заходів наряди Військової служби правопорядку патрулюють населені пункти і гарнізони, - медсили ЗСУ - Цензор.НЕТ 9444

Це розповсюджувачі covid 19
У межах карантинних заходів наряди Військової служби правопорядку патрулюють населені пункти і гарнізони, - медсили ЗСУ - Цензор.НЕТ 1168
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И как это понимать?
Произошёл переворот?
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