 Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до представників місцевої влади, у підпорядкуванні яких перебувають комунальні медичні заклади. Закликаю, щоби всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію щодо виділення окремих палат і прозвітували", - написав він у своєму Telegram-каналі.
На думку прем'єра, ніяких VIP-палат для чиновників бути не може, а палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи.
Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.
Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.
"Обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Источник: https://censor.net.ua/n3184536 Дошло или нет?
Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях!
Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку!
Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
"По мнению премьера, никаких VIP-палат для чиновников быть не может,Источник: https://censor.net.ua/n3184536"
Теперь продолжает свои антинародные действия уже на посту премьера...
Но с ним давно всё ясно...
А вот с Зеленским, пропихнувшим ахметовскую мразь на пост премьера, следует уже разбираться.
Власть в панике и не знает, что делать... Чиновничей братии - хана.
А они же в коммунальных - так же как и все - нет определения в Конституции "состоятельный гражданинин"
ура!
Готье работает анестезиологом в Онтарио и имеет докторскую степень в науке о респираторных заболеваниях.
Обеспокоенный нехваткой аппаратов ИВЛ в условиях распространения коронавируса, Готье предложил идею, на которую его натолкнули эксперименты коллег из Детройта. Врач говорит, что обеспокоен тем, что его больница не сможет обеспечить количество ИВЛ в случае «наихудшего сценария». «В какой-то момент у нас может не быть других вариантов. Мы даем людям умереть или мы даем этому (этой идее) шанс», - прокомментировал Готье.https://www.dailymail.co.uk/news/article-8136299/Doctors-turns-one-ventilator-nine-genius-DIY-mechanics.html
фуу... эта запредельная брехня...сравнима с велосипедом преЗЕдента...
надо бубачке толкнуть идею для следующей серии кина про голобородька: как он лежит в ободранной палате с обычными бабулями-дедулями
разве "слуги-нарида" нас когда-то обманывали?!
это Премьер-министр или шут гороховый? так щас все и кинулись исполнять призыв этого чувака из Telegrama.... ага
Отличная идея- слуг урода посадить на кичу, а потом лечить их с охраной. Но ещё проще (и в турборежиме)- сразу их определять в морг, а там уже охранять, чтобы зебилы их на мощи не растащили.
хотя зная совковую логику (и отсутствие совковых "бесплатных" ресурсов - наверное, ноль)
Никаких VIP-палат быть не может, а они есть.
Очередной зелёный пистабол и обещалкин на "голубом глазу".
Глупость и наивность населения, помноженная на безответственность лживых популистов - вот причина, по которой Страна попала в столь трудное положение.