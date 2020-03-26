 У зв'язку з коронавірусом ювілейний "Книжковий Арсенал" змінив дати проведення фестивалю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба фестивалю.

"Раніше Арсенал повідомляв про імовірні зміни, однак вірив, що вжиті державою заходи сприятимуть боротьбі з вірусом і уможливлять проведення культурних подій. Однак 25 березня уряд України продовжив карантин до 24 квітня.

Для команди фестивалю це є надзвичайно непростим рішенням, та безпека відвідувачів і учасників завжди на першому місці", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Книжковий Арсенал є міжнародною подією, який щорічно збирає понад 100 іноземних гостей, понад 200 видавців і культурних інстітутуцій, більш як 55 000 відвідувачів.

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"Ми готові провести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" цього року. Проте розуміємо, що він не зможе бути таким, яким ми його спланували. Та ми віримо, що він так само потрібний нашим учасникам і нашим відвідувачам. Потрібний не в онлайні, а в реальному житті, в унікальному просторі історичної будівлі Мистецького арсеналу, в його неповторній естетичній книжковій атмосфері. Тому команда Книжкового Арсеналу продовжує роботу над підготовкою фестивалю. Уточнені дати ми повідомимо додатково. Якщо ситуація знову зміниться, ми будемо змінюватись разом із нею", — зазначила координаторка фестивалю Юлія Козловець.

Попередньо Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" був запланований на 20–24 травня 2020 року. Темою цьогорічного фестивалю обрано "оптимісти скептики", її куратором став літературознавець Ростислав Семків. Окрім нього, до кураторської команди увійшли письменник Сергій Жадан, літературні менеджерки Оксана Хмельовська, Тетяна Родіонова, Юлія Козловець та Оксана Щур, музикознавиця Любов Морозова, артменеджерка Ольга Жук, письменниця та радіопродюсерка Ірина Славінська, кураторка сучасного мистецтва Соломія Савчук.

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Минулого року Книжковий Арсенал було визнано найкращим літературним фестивалем світу на International Excellence Award в Лондоні.

Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбувається щовесни з 2011. Це грандіозна інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, мистецька сцени, порушуються і осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів.

Місія Книжкового Арсеналу — створювати такі взаємодії, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства.