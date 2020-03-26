 Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - "слуга народу" Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Турборежим уже не в Парламенті, а як потворна мутація цього поняття перемістився в тіньові офіси всіх рівнів влади, де тепер також спритно пакують валізи для старшого по ярмарках у країні. Яскравий лакмусовий приклад відбувається в столиці, де кум Коля вже приміряє крісло мера, готує ручних депутатів до Київради, де його партер Комарницький сидить на всіх бюджетних потоках, Шлапак готує штаб СН до столичних виборів, а Черновецький, давній партнер ресторатора, все це фінансує", - розповів Лерос.

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"Не встиг шредер охолонути від знищених документів під час обшуку СБУ на Музейному провулку у справі про розкрадання мільярдів фірмою Комарницького "Екобудтрейд", як з'явилася інформація, що Єрмак посприяв тому, що спецпідрозділ СБУ "Альфа" тепер уже охороняє головного корупціонера столиці. Андрію Борисовичу, схоже, що у нас було різне уявлення про майбутнє країни. Я звертаюся до глави СБУ з проханням підтвердити або спростувати інформацію про охорону громадянина Комарницького спецпідрозділом "Альфа", а в разі підтвердження пояснити підстави того, що спецпідрозділ СБУ охороняє головного корупціонера столиці, що є порушенням закону", - додав нардеп.

"У мене є багато фактів, а для ті, хто хоче поділитися своєю інформацією про Єрмака, пишіть на мою пошту, конфіденційність гарантую: stay2020true@gmail.com", - закликав Лерос.

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За даними Цензор.НЕТ йдеться про главу ОП Андрія Єрмака і нардепа від СН Миколу Тищенка.





