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Все про:Альфа (24) Київ (7537) корупція (3227) СБУ (5433) будівництво (480) Єрмак Андрій (174) Лерос Гео (25) Тищенко Микола (19) Блінов Герман (1)

 Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - "слуга народу" Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка

Нардеп від СН Гео Лерос просить главу СБУ Івана Баканова підтвердити або спростувати інформацію про охорону громадянина Комарницького спецпідрозділом "Альфа", а в разі підтвердження пояснити підстави для цього.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Турборежим уже не в Парламенті, а як потворна мутація цього поняття перемістився в тіньові офіси всіх рівнів влади, де тепер також спритно пакують валізи для старшого по ярмарках у країні. Яскравий лакмусовий приклад відбувається в столиці, де кум Коля вже приміряє крісло мера, готує ручних депутатів до Київради, де його партер Комарницький сидить на всіх бюджетних потоках, Шлапак готує штаб СН до столичних виборів, а Черновецький, давній партнер ресторатора, все це фінансує", - розповів Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

"Не встиг шредер охолонути від знищених документів під час обшуку СБУ на Музейному провулку у справі про розкрадання мільярдів фірмою Комарницького "Екобудтрейд", як з'явилася інформація, що Єрмак посприяв тому, що спецпідрозділ СБУ "Альфа" тепер уже охороняє головного корупціонера столиці. Андрію Борисовичу, схоже, що у нас було різне уявлення про майбутнє країни. Я звертаюся до глави СБУ з проханням підтвердити або спростувати інформацію про охорону громадянина Комарницького спецпідрозділом "Альфа", а в разі підтвердження пояснити підстави того, що спецпідрозділ СБУ охороняє головного корупціонера столиці, що є порушенням закону", - додав нардеп.

"У мене є багато фактів, а для ті, хто хоче поділитися своєю інформацією про Єрмака, пишіть на мою пошту, конфіденційність гарантую: stay2020true@gmail.com", - закликав Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення

За даними Цензор.НЕТ йдеться про главу ОП Андрія Єрмака і нардепа від СН Миколу Тищенка.

Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - слуга народу Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка 01
Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - слуга народу Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка 02
Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - слуга народу Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184534
 
   
 Топ коментарі
 
отож, бубочка звільнив Гео зі своїх радників, тепер узнаємо багато цікавого))
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отважный парень, этот Лерус! респект!
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Клятый Порошенко, что ты творишь?! Прекрати!!!! Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко - Цензор.НЕТ 3349
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Клятый Порошенко, что ты творишь?! Прекрати!!!! Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко - Цензор.НЕТ 3349
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ЧТО ТВОРИТСЯ!!!!!!! У РУЛЯ ВЛАСТИ-----ТОВАРИЩ ПО ПОДЬЕЗДУ,КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ СБУ И КОТОРЫЙ БООООЛЬШОЙ ПРОФАН В ЭТОМ ВЕДОМСТВЕ,МАЛАНЕЦ ЕРМАК,КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ ПОКУПАЕТ МЭРС ЗА 3 ляма и т.д ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ НЕДОНОСОК ---УЙДИ В ОТСТАВКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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отож, бубочка звільнив Гео зі своїх радників, тепер узнаємо багато цікавого))
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владімір, чючєло квартальноє, забирай свою шоблу і псдуй нх.
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Напротив миноры при овоще чего то усиленно строили.
При барыне все аж деревьями поросло.
Пришел величайший лидер современности - зашевелились, уже пару этажей выгнали.
Вот как развивается экономика в стране, благодаря умелому президенту.
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В слугах урода есть куча "антикоррупционеров", которые на говно исходили во времена Порошенко, а теперь засунули язык в жопу и сидят ровно!
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вововчка ти хоч живий, скажи хоч що небудь. Де ти сховався під столом?
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Просто у них все харашо. Так зачем будку шатать? Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - "слуга народу" Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка - Цензор.НЕТ 9661
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охране .....спецподразделением "Альфа"/фигурант воровского дела Баканов а ныне бизнесмен,совладелец с Коломойским охранного предриятия под названием СБУ успешно расширяет свой бизнес.
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Це що, окрім Скорохід і Полякова в зеленій шоблі з'явивсь третій порядний нардеп? Лєрус? Хм. Це вже щось.
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і Поляков, і Скороход голосували за Венекдіктову, нехрен їх зараховувати до порядних. Вони - звичайні карєристи.
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От корыта оторвали,ну теперь может и по звиздеть до поры до времени. Пока вирус не сьел.
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звиздит членограй с клячком, Аваков бандитов выдвигает на охрану
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зеленский , интересно , рейтинг свой часто проверяет ?
или он постоянно анализы в виппалате сдаёт,
ждёт, когда покажет ?
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второй прозревший слуга народа Коломойского.Первым был :Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, - "слуга народа" Дубинский.
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ой как неудобно вышло откуда он все про нас знает?
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Це якийсь просто писець, оце *** наголосували.
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