 Для профілактики і лікування COVID-19 немає препаратів, реклама таких - обман, - Держпродспоживслужба

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу, що наразі в Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу, який має відповідні показання до застосування як лікування/профілактики проти коронавірусу COVID-19. Тому інформація для споживачів реклами про можливість придбання лікарських засобів, що мають лікувальну/профілактичну дію на коронавірус – наразі є незаконною, недобросовісною рекламою, вводить/може ввести в оману споживачів реклами. Завдати шкоди особам, державі та суспільству внаслідок неточності, недостовірності, перебільшення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в Держпродспоживслужбу останнім часом стали надходити звернення громадян про розповсюдження реклами лікарських засобів, які нібито мають лікувально-профілактичні властивості щодо захворювання COVID-19. Тому відомство підкреслює, що в разі встановлення фактів розповсюдження такої реклами до порушників будуть вжиті заходи, передбачені статтями 26, 27 Закону України "Про рекламу" та Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу. Підкреслюється, що, згідно зі статтею 10 Закону України "Про рекламу", недобросовісна реклама заборонена.

Держпродспоживслужба пропонує в разі виявлення подібної реклами звертатися до відомства і його територіальні органи.