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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Для профілактики і лікування COVID-19 немає препаратів, реклама таких - обман, - Держпродспоживслужба

В Україні не зареєстрований жоден лікарський засіб, який має відповідні показання до застосування як лікування / профілактики коронавірусу COVID-19, відповідно реклама засобів з нібито подібними властивостями є незаконною.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу, що наразі в Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу, який має відповідні показання до застосування як лікування/профілактики проти коронавірусу COVID-19. Тому інформація для споживачів реклами про можливість придбання лікарських засобів, що мають лікувальну/профілактичну дію на коронавірус – наразі є незаконною, недобросовісною рекламою, вводить/може ввести в оману споживачів реклами. Завдати шкоди особам, державі та суспільству внаслідок неточності, недостовірності, перебільшення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в Держпродспоживслужбу останнім часом стали надходити звернення громадян про розповсюдження реклами лікарських засобів, які нібито мають лікувально-профілактичні властивості щодо захворювання COVID-19. Тому відомство підкреслює, що в разі встановлення фактів розповсюдження такої реклами до порушників будуть вжиті заходи, передбачені статтями 26, 27 Закону України "Про рекламу" та Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу. Підкреслюється, що, згідно зі статтею 10 Закону України "Про рекламу", недобросовісна реклама заборонена.

Держпродспоживслужба пропонує в разі виявлення подібної реклами звертатися до відомства і його територіальні органи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184530
 
 
 Топ коментарі
 
Заметьте красоту игры: - В Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19,Источник: https://censor.net.ua/n3184530
Так их нет во всем мире? Или не зарегистрировано в Украине?
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Хочу вам назвать одно лекарство. Сидите, блин, дома!!!

Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.

Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.
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самое эфективное средство лечения коронавируса :
Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8767
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100 грамм, чеснок, витамины... повышение иммунитета
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Ну почему же.
Вот, например. профессор из Мельбурна требует всех запереть от 2 до 6 недель.
Правда, непонятно, когда профессор, специалист по малярии и ее влиянии на вес новорожденных так успел разобраться в этом вирусе, ялично я ХЗ:

"Professor Brendan Crabb AC PhD FAHMS FASM is an infectious disease researcher with a special interest in malaria. His research group develops and exploits genetic approaches to better understand malaria parasite biology, principally to help prioritise vaccine and drug targets.
Although a molecular scientist by training, Professor Crabb's interests include addressing technical and non-technical barriers to maternal, newborn and child health in the developing world. In recent years, under the banner of Healthy Mothers Healthy Babies, he has established a major research field site in East New Britain in Papua New ******, principally to identify the underlying drivers (including malaria) of low birth weight and stunting in relatively calorie-rich, yet resource-poor settings."

(про паразитов выделено мной)

Малярия - это не вирусное заболевание Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 351 , малярию вызывает паразит:
'Маляри́я (итал. malaaria - «плохой воздух»[2][3], ранее известная как «болотная лихорадка»[4]) - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum"

Странно, что в книге "Кто есть кто в мире" ("Who is who in the world" ) я фамилии пофессора не нашла, наверное, еще неуспели занести, бывает.
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Ежкин кот, и куда же они эту туалетную бумагу раскупленную еще используют????
Ну, в качестве носовых платков.
Некоторые тут писали, что руки вытирают вместо полотенец.
Но еще то куда????
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у нас убьют, когда увидят такое небрежное отношение к туалетной бумаге при таком дефиците! )) ишь что удумали! выбрасывать после каждого нажатия кнопки! )
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Госнакуйнепотребслужба это коррумпированое ОПГ. От этой службы никакого толку. (кроме кастрации котов) что является ихней прямой и законной деятельностью.
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...просто дописать к этой рекламе внизу сноску - "...только для 73%", и проблема решена Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 6162
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То,чт в этой профнепригодной конторе не знают, не означает, что таких средств нет.
Вот примеры.

Официальное заявление второй больницы Сианьского университета Цзяотон гласит:
"Во второй половине дня 20 февраля 2020 года ещё 4 пациента с тяжёлой новой коронавирусной пневмонией выздоровели из Западного отделения больницы Тунцзи. За последнее время из больницы выписаны 8 пациентов… Высокая доза витамина С достигла хороших результатов в клиническом применении. Мы считаем, что для пациентов с тяжёлой неонатальной пневмонией и тяжелобольных пациентов лечение витамином С должно быть начато сразу после поступления… Применение больших доз витамина С может оказывать сильное антиоксидантное действие, уменьшать воспалительные реакции и улучшать функцию эндотелия… Многочисленные исследования показали, что доза витамина С сильно повлияла на эффект от лечения… Высокая доза витамина С может не только улучшить уровень противовирусных препаратов, но и, что более важно, может предотвращать и лечить острые повреждения лёгких (ОПЛ) и острые респираторные заболевания (ОРЗ)".
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Правительство Шанхая, Китай, официально объявило свои рекомендации о том, что коронавирус (COVID-19) следует лечить большим количеством витамина С внутривенно (Этот консенсус был достигнут 30 экспертами, представляющими самые сильные медицинские силы для лечения коронавирусной пневмонии нового типа в Шанхае. Благодаря изучению и обобщению более 300 клинических пациентов, а также полному изучению опыта лечения коллег у себя дома и за рубежом, «Шанхайский план» был окончательно сформирован.). Рекомендации по дозировке варьируют в зависимости от тяжести заболевания, от 50 до 200 миллиграммов на килограмм веса в день и аж до 200 мг/кг в день. Эти дозы составляют приблизительно от 4.000 до 16.000 мг для взрослого человека, вводимого внутривенно. Это подтверждает и д-р Янагисава - президент Токийского Японского Колледжа Внутривенной Терапии,которые тоже считает, что «внутривенное введение витамина С является безопасным и эффективным противовирусным препаратом широкого спектра действия."
Это же подтверждают и последние собщения из штатов.
https://nypost.com/2020/03/24/new-york-hospitals-treating-coronavirus-patients-with-vitamin-c/
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Кроме того, медикам давно известно такое эффективное средство профилактики
и лечения, как аминокапроновая кислота.
В основном его применяют для лечения кровотечений, но не менее важное его свойство - противовирусное.
Аминокапроновая кислота тормозит проникновение вируса в клетки, причем не только гриппов А и В, но и герпеса, РС-вируса, аденовируса, арбовирусов, а также усиливает действие защитного белка интерферона.
Для профилактики гриппа это лекарство было рекомендовано, еще при вспышке свиного гриппа 2009 г., закапывать в нос 4-5 раз в день по 2-3 капли.При лечении в нос нужно закапывать каждые 3 часа.
Курс лечения продолжается в течение 3-7 дней.
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И это давно известно.

-тПри воспалении лёгких в крови всегда фиксируется дефицит витамина А и своевременная его администрация существенно улучшает динамику выздоровления
(Eur J Clin Nutr. 1995 May;49(5):379-84. PMID: 7664725)
- Доказано, что вирусные заболевания, в частности - дыхательных путей показывают значительно более лёгкое течение и короткие сроки выздоровления при приёме достаточных доз витамина А (Kansenshogaku Zasshi. 1999 Feb;73(2):104-9. PMID: 10213986)
- Исследования, проведенные в Jikei University в Токио, показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Фактически было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в восемь раз эффективнее, чем вакцины. Подробности этого исследования можно найти в мартовском выпуске the American Journal of Clinical Nutrition за 2010 год.
- Цинк также эффективен в борьбе с простудными заболеваниями, так как предотвращает воздействие вирусов на клетки хозяина в слизистой оболочке носа. Кроме того, он подавляет рост и останавливает их размножение. Цинк помогает разрешить возможные реакции воспаления. - Адекватные человеческие "Opti-дозы" витамина С, основанные на исследованиях на животных, находятся в диапазоне 3-5 г в день, и это требование возрастает в периоды стресса или инфекции. При болезни, в начале развития симптомов, применять по 1 г витамина С каждые 30-60 минут. Для усиления эффекта, нужно принимать цинк - 20 мг. Можно добавить и витамин Д - 5,000 Ед, магний (Хлорид магния лучше) - 400 мг, селен - 200 мг.
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Заметьте красоту игры: - В Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19,Источник: https://censor.net.ua/n3184530
Так их нет во всем мире? Или не зарегистрировано в Украине?
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хлорохинфосфат потерял регистрацию в Украине в прошлом году, а это основное средство для лечения коронавируса...про остальные 3 он свистит...
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Интересно, понимает ли этот засранец-профессор, что деньги ему на его ислледование веса новорожденных Новой Гвинеи от малярии дает государство, а государство деньги получает из налогов, которых, если экономика встанет, просто не будет?
И тогда придется профессору изучать новорожденных и малярийных паразитов в дгунглях Новой Гвинеи, а там не только насекомые размером с sanitation truck, но и каннибалы.
Очень преживаю за профессора, ведь съедят.
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У нас всі говорять про *********** і ще деякі. Є японські препарати але офіційно ще немає нічого.
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Он не о препарате говорит, а о том, чтобы запереть всех на 6 недель.
Получает, *****, деньги от государства, и "кусает руку, которая его кормит"(С).
Не удивительно, что профессор Догерти уехал от австралийских академиков в США, как я его понимаю.
Я с ними тоже работать не смогла.
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Весь верхній одяг знімаю ще в коридорі і складаю в пакет. Ретельно мию руки і полочу горло засобом (там є спирт). Ношу з собою засіб для рук (спиртовий) і постійно користуюсь. Не їм з вулиці. Все, що принесено з супермаркету в відкритому вигляді мінімум стоїть в холодильнику добу і ретельно переривається перед вжитком, вся інша їжа готується. Ніяких суші!!!! П'ю сухе червоне вино. Бігаю. Вживаю вітамін С (багато).
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Канадский доктор Алан Готье придумал, как заставить один аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) лечить сразу девять пациентов вместо одного. Об этом сообщает Daily Mail.
Готье работает анестезиологом в Онтарио и имеет докторскую степень в науке о респираторных заболеваниях.
Обеспокоенный нехваткой аппаратов ИВЛ в условиях распространения коронавируса, Готье предложил идею, на которую его натолкнули эксперименты коллег из Детройта. Врач говорит, что обеспокоен тем, что его больница не сможет обеспечить количество ИВЛ в случае «наихудшего сценария». «В какой-то момент у нас может не быть других вариантов. Мы даем людям умереть или мы даем этому (этой идее) шанс», - прокомментировал Готье.https://www.dailymail.co.uk/news/article-8136299/Doctors-turns-one-ventilator-nine-genius-DIY-mechanics.html
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А что вместе с масками все продали зедебилы. Сначала обокрали бюджет, а теперь наживаются на крови.
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да. Фавипиравир из Японии помогает.
Но его тут нет.
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в США хлорохинфосфат разгребли, после рекламы Трампа...у меня правда есть...
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Хочу вам назвать одно лекарство. Сидите, блин, дома!!!

Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.

Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.
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Ще є маса гомеопатичних противірусних засобів..можливо не дуже сильних, але можуть пом'якшити симптоматику..
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большинство упоротых, заплевывая в гневе утверждают, что лекарств от короновируса нет, их нет, но есть препараты, которые улучшают состояние больного и протекание болезни
но их в аптеках давно нет, придерживают для чего-то
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