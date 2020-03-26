 Для профілактики і лікування COVID-19 немає препаратів, реклама таких - обман, - Держпродспоживслужба

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаємо увагу, що наразі в Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу, який має відповідні показання до застосування як лікування/профілактики проти коронавірусу COVID-19. Тому інформація для споживачів реклами про можливість придбання лікарських засобів, що мають лікувальну/профілактичну дію на коронавірус – наразі є незаконною, недобросовісною рекламою, вводить/може ввести в оману споживачів реклами. Завдати шкоди особам, державі та суспільству внаслідок неточності, недостовірності, перебільшення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Держпродспоживслужбу останнім часом стали надходити звернення громадян про розповсюдження реклами лікарських засобів, які нібито мають лікувально-профілактичні властивості щодо захворювання COVID-19. Тому відомство підкреслює, що в разі встановлення фактів розповсюдження такої реклами до порушників будуть вжиті заходи, передбачені статтями 26, 27 Закону України "Про рекламу" та Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу. Підкреслюється, що, згідно зі статтею 10 Закону України "Про рекламу", недобросовісна реклама заборонена.
Держпродспоживслужба пропонує в разі виявлення подібної реклами звертатися до відомства і його територіальні органи.
Вот, например. профессор из Мельбурна требует всех запереть от 2 до 6 недель.
Правда, непонятно, когда профессор, специалист по малярии и ее влиянии на вес новорожденных так успел разобраться в этом вирусе, ялично я ХЗ:
"Professor Brendan Crabb AC PhD FAHMS FASM is an infectious disease researcher with a special interest in malaria. His research group develops and exploits genetic approaches to better understand malaria parasite biology, principally to help prioritise vaccine and drug targets.
Although a molecular scientist by training, Professor Crabb's interests include addressing technical and non-technical barriers to maternal, newborn and child health in the developing world. In recent years, under the banner of Healthy Mothers Healthy Babies, he has established a major research field site in East New Britain in Papua New ******, principally to identify the underlying drivers (including malaria) of low birth weight and stunting in relatively calorie-rich, yet resource-poor settings."
(про паразитов выделено мной)
Малярия - это не вирусное заболевание , малярию вызывает паразит:
'Маляри́я (итал. malaaria - «плохой воздух»[2][3], ранее известная как «болотная лихорадка»[4]) - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum"
Странно, что в книге "Кто есть кто в мире" ("Who is who in the world" ) я фамилии пофессора не нашла, наверное, еще неуспели занести, бывает.
Ну, в качестве носовых платков.
Некоторые тут писали, что руки вытирают вместо полотенец.
Но еще то куда????
Вот примеры.
Официальное заявление второй больницы Сианьского университета Цзяотон гласит:
"Во второй половине дня 20 февраля 2020 года ещё 4 пациента с тяжёлой новой коронавирусной пневмонией выздоровели из Западного отделения больницы Тунцзи. За последнее время из больницы выписаны 8 пациентов… Высокая доза витамина С достигла хороших результатов в клиническом применении. Мы считаем, что для пациентов с тяжёлой неонатальной пневмонией и тяжелобольных пациентов лечение витамином С должно быть начато сразу после поступления… Применение больших доз витамина С может оказывать сильное антиоксидантное действие, уменьшать воспалительные реакции и улучшать функцию эндотелия… Многочисленные исследования показали, что доза витамина С сильно повлияла на эффект от лечения… Высокая доза витамина С может не только улучшить уровень противовирусных препаратов, но и, что более важно, может предотвращать и лечить острые повреждения лёгких (ОПЛ) и острые респираторные заболевания (ОРЗ)".
Это же подтверждают и последние собщения из штатов.
https://nypost.com/2020/03/24/new-york-hospitals-treating-coronavirus-patients-with-vitamin-c/
и лечения, как аминокапроновая кислота.
В основном его применяют для лечения кровотечений, но не менее важное его свойство - противовирусное.
Аминокапроновая кислота тормозит проникновение вируса в клетки, причем не только гриппов А и В, но и герпеса, РС-вируса, аденовируса, арбовирусов, а также усиливает действие защитного белка интерферона.
Для профилактики гриппа это лекарство было рекомендовано, еще при вспышке свиного гриппа 2009 г., закапывать в нос 4-5 раз в день по 2-3 капли.При лечении в нос нужно закапывать каждые 3 часа.
Курс лечения продолжается в течение 3-7 дней.
-тПри воспалении лёгких в крови всегда фиксируется дефицит витамина А и своевременная его администрация существенно улучшает динамику выздоровления
(Eur J Clin Nutr. 1995 May;49(5):379-84. PMID: 7664725)
- Доказано, что вирусные заболевания, в частности - дыхательных путей показывают значительно более лёгкое течение и короткие сроки выздоровления при приёме достаточных доз витамина А (Kansenshogaku Zasshi. 1999 Feb;73(2):104-9. PMID: 10213986)
- Исследования, проведенные в Jikei University в Токио, показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Фактически было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в восемь раз эффективнее, чем вакцины. Подробности этого исследования можно найти в мартовском выпуске the American Journal of Clinical Nutrition за 2010 год.
- Цинк также эффективен в борьбе с простудными заболеваниями, так как предотвращает воздействие вирусов на клетки хозяина в слизистой оболочке носа. Кроме того, он подавляет рост и останавливает их размножение. Цинк помогает разрешить возможные реакции воспаления. - Адекватные человеческие "Opti-дозы" витамина С, основанные на исследованиях на животных, находятся в диапазоне 3-5 г в день, и это требование возрастает в периоды стресса или инфекции. При болезни, в начале развития симптомов, применять по 1 г витамина С каждые 30-60 минут. Для усиления эффекта, нужно принимать цинк - 20 мг. Можно добавить и витамин Д - 5,000 Ед, магний (Хлорид магния лучше) - 400 мг, селен - 200 мг.
Так их нет во всем мире? Или не зарегистрировано в Украине?
И тогда придется профессору изучать новорожденных и малярийных паразитов в дгунглях Новой Гвинеи, а там не только насекомые размером с sanitation truck, но и каннибалы.
Очень преживаю за профессора, ведь съедят.
Получает, *****, деньги от государства, и "кусает руку, которая его кормит"(С).
Не удивительно, что профессор Догерти уехал от австралийских академиков в США, как я его понимаю.
Я с ними тоже работать не смогла.
Готье работает анестезиологом в Онтарио и имеет докторскую степень в науке о респираторных заболеваниях.
Обеспокоенный нехваткой аппаратов ИВЛ в условиях распространения коронавируса, Готье предложил идею, на которую его натолкнули эксперименты коллег из Детройта. Врач говорит, что обеспокоен тем, что его больница не сможет обеспечить количество ИВЛ в случае «наихудшего сценария». «В какой-то момент у нас может не быть других вариантов. Мы даем людям умереть или мы даем этому (этой идее) шанс», - прокомментировал Готье.https://www.dailymail.co.uk/news/article-8136299/Doctors-turns-one-ventilator-nine-genius-DIY-mechanics.html
Но его тут нет.
Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.
Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.
но их в аптеках давно нет, придерживают для чего-то