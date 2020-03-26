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Все про:ВР (7327) Разумков Дмитро (434)

 Законопроєкт про проведення онлайн-засідань Ради доволі дискусійний, його поки що не розглядатимуть, - Разумков

Законопроєкт про можливість проведення пленарних засідань парламенту в режимі відеоконференції є "доволі дискусійним", тому поки невідомо, чи буде він виноситися на розгляд депутатів на позачерговому засіданні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у коментарі журналістам після наради за участю прем'єр-міністра, представників уряду, керівництва парламенту і фракцій.

Разумков нагадав, що відповідний законопроєкт зареєстровано у ВР, але його ще не розглядав профільний комітет.

Він висловив сумнів у тому, що парламент розглядатиме ці ініціативу.

"Ця позиція доволі дискусійна. Тому єдиного розуміння - буде він внесений або внесений в такому варіанті, або, можливо, альтернативному, на розгляд Верховної Ради на позачерговому засіданні, поки що немає", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що погоджувальна рада депутатських фракцій і груп Верховної Ради відбувалася в онлайн-режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про VIP-палати в Олександрівській лікарні: Рада таких доручень не давала

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184529
 
 
 Топ коментарі
 
он не дискуссионный, он антиконституционный
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Г-но собачье, если бы была возможность залезть в какой-то подземный бункер, уже там бы все и сидели с вероятностью 99,9%

Не хочешь, свинья предложить докторам и медсестрам работать дистанционно?
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Это не так важно сейчас, как например то, готовы ли школы и вузы учится по интернету? Как помочь самозанятым, как защитить культуру. Да это тоже важно. Война на Донбассе началась именно от бескультурья населения. А депутатов можно собирать по-старому с необходимыми предосторожностями конечно. И не ради их, а ради простых людей, кого они заразить потом могут.
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он не дискуссионный, он антиконституционный
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а чё, норм! согнать туда "слуг", зажоп-ников и забить двери гвоздями.........
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Г-но собачье, если бы была возможность залезть в какой-то подземный бункер, уже там бы все и сидели с вероятностью 99,9%

Не хочешь, свинья предложить докторам и медсестрам работать дистанционно?
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Это не так важно сейчас, как например то, готовы ли школы и вузы учится по интернету? Как помочь самозанятым, как защитить культуру. Да это тоже важно. Война на Донбассе началась именно от бескультурья населения. А депутатов можно собирать по-старому с необходимыми предосторожностями конечно. И не ради их, а ради простых людей, кого они заразить потом могут.
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дєпутати нєработают, а зарплату получают. шо за хня?
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Британский парламент ушел на "пасхальные каникулы" на неделю раньше срока.
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а чего нельзя обсуждать онлайн? голосовать нельзя. онлайн не значит, что функции как и при физическом присутствии все должньі присутствовать.
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Не мучайтесь. розбігайтесь по норам. Переведіть дух після турборежиму, відлежіться.
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Не можна, часу обмаль. Їм потрібно встигнути пограбувати і знищити Україну..
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