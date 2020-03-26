 Протягом цього тижня захворюваність на коронавірус серед військових США виросла на 60% і випереджає показники серед цивільних, - Пентагон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за даними Пентагону, нині зафіксовано 227 випадків захворювання серед діючих військовослужбовців порівняно з 133 в понеділок.

При цьому темпи зростання випереджають його показники серед цивільного населення Сполучених Штатів. Згідно з даними, на один мільйон військовослужбовців доводиться 175 випадків захворювання вірусом. Це значно більше, ніж в цілому по США, де на один мільйон громадян доводиться 135 випадків.

Оскільки значну кількість американських військ розміщено в Азії і Європі, багато хто з військовослужбовців піддавалися більшому ризику зараження. При цьому найбільша кількість хворих на коронавірус виявлена у військово-морських силах.

Всього на сьогодні в збройних силах США зафіксовано 435 хворих, серед них 81 цивільний службовець, 67 членів сімей і 40 підрядників.

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Як повідомлялося, міністр оборони США Марк Еспер в березні наказав припинити поїздки військовослужбовців за кордон в райони спалаху коронавірусу, а минулого тижня ввів заборону на переміщення на території самих Сполучених Штатів, в тому числі за направленням на постійне місце служби на іншу базу.

Велику кількість військовослужбовців переведено на віддалену роботу, а тим, хто захворів, наказано залишатися вдома. Проте, сотні американських військових разом з трьома польовими госпіталями спрямовані для надання допомоги в боротьбі з коронавірусом у штати Нью-Йорк і Вашингтон, які найбільше постраждали від пандемії.