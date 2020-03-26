EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  3031  23
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1225) США (6372) військовослужбовці (2686) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Протягом цього тижня захворюваність на коронавірус серед військових США виросла на 60% і випереджає показники серед цивільних, - Пентагон

Кількість хворих на коронавірус серед американських військових на поточному тижні зросла на 60%, випливає з даних міністерства оборони США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за даними Пентагону, нині зафіксовано 227 випадків захворювання серед діючих військовослужбовців порівняно з 133 в понеділок.

При цьому темпи зростання випереджають його показники серед цивільного населення Сполучених Штатів. Згідно з даними, на один мільйон військовослужбовців доводиться 175 випадків захворювання вірусом. Це значно більше, ніж в цілому по США, де на один мільйон громадян доводиться 135 випадків.

Оскільки значну кількість американських військ розміщено в Азії і Європі, багато хто з військовослужбовців піддавалися більшому ризику зараження. При цьому найбільша кількість хворих на коронавірус виявлена у військово-морських силах.

Всього на сьогодні в збройних силах США зафіксовано 435 хворих, серед них 81 цивільний службовець, 67 членів сімей і 40 підрядників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 10 військових НАТО в Литві діагностували коронавірус

Як повідомлялося, міністр оборони США Марк Еспер в березні наказав припинити поїздки військовослужбовців за кордон в райони спалаху коронавірусу, а минулого тижня ввів заборону на переміщення на території самих Сполучених Штатів, в тому числі за направленням на постійне місце служби на іншу базу.

Велику кількість військовослужбовців переведено на віддалену роботу, а тим, хто захворів, наказано залишатися вдома. Проте, сотні американських військових разом з трьома польовими госпіталями спрямовані для надання допомоги в боротьбі з коронавірусом у штати Нью-Йорк і Вашингтон, які найбільше постраждали від пандемії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184528
 
 
 Топ коментарі
 
в это время кацапы плодят фейки что это американцы разработали вирус. у самих кацапов почему то даже карантина нема.
 показати весь коментар
 
насчет бога я бы поспорил, как и насчет того, что вирус живой организм.
 показати весь коментар
 
человечество способно их улучшать, модифицировать, и использовать на других частях человечества. словосочетание "биологическое оружие" или "боевой штамм" - вам ничего не говорят ? вы из какой пещеры вылезли ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
в это время кацапы плодят фейки что это американцы разработали вирус. у самих кацапов почему то даже карантина нема.
 показати весь коментар
 
 
человечество не способно разрабатывать вирусы. даже кацапы должны бы это знать.
 показати весь коментар
 
 
человечество способно их улучшать, модифицировать, и использовать на других частях человечества. словосочетание "биологическое оружие" или "боевой штамм" - вам ничего не говорят ? вы из какой пещеры вылезли ?
 показати весь коментар
 
 
походу это ты из пещеры, намешал в кучу всего и ото всюду. а я еще на кацапов грешил
еще раз повторюсь: человечество на нынешнем этапе своего развития не способно разрабатывать и создавать вирусы. только пользовать те, что создала матушка-природа.
 показати весь коментар
 
питикантроп ))) , процитирую сам себя - "человечество способно их улучшать, модифицировать"
 показати весь коментар
 
процитируй себя немного выше, гений - "американцы разработали вирус".
 показати весь коментар
 
я процитировал кацапские СМИ, а не от себя сказал. начнем с этого.
 показати весь коментар
 
а я тебе говорю в связи с написанным бредом, что даже кацапы знают о том, что люди не умеют разрабатывать вирусы.
 показати весь коментар
 
ну почему то их журношлюхи именно так сифонят в эфир ))) лишнехромосомные ?
 показати весь коментар
 
ну насчет кацапов быть уверенным ни в чем нельзя...может и не знают они, что не умеют люди вирусы разрабатывать. хз, если они и правда такое пишут.
 показати весь коментар
 
та я вчера в ленте фейсбука это видел, какой то хрен на серьезных щах такую пургу толкал, что это типа пиндосы разработали и заразили весь мир.
 показати весь коментар
 
ну мне много раз тоже такое попадалось, но там речь шла не о разработке вируса, а о разработке оружия на основе вируса. а это уже немного разные вещи.
 показати весь коментар
 
ну под оружием на основе вируса может подразумеватся как и мешаническое средство его доставки, распылитель, так и собственно говоря модифицированный штамм, устойчивый к внешним воздействиям и известным антибиотикам. сами по себе вирусы семейства короны - известны с годов 60ых, но текущий вариант опасен скоростью размножения, и устойчивостью к внешним воздействиям.
 показати весь коментар
 
Современная биология может синтезировать вирус. Там нечего его синтезировать,если РНК можно, то и ДНК не составит труда.
 показати весь коментар
 
Человеки умеют только убивать. Вирус это живой организм. Жизнь, ещё никто, кроме Бога ни разу не создал.
 показати весь коментар
 
насчет бога я бы поспорил, как и насчет того, что вирус живой организм.
 показати весь коментар
 
 
Живое, это то, что умеет плодиться и размножаться. Самое похожее на жизнь у человеков, это биороботы. Но и это из области фантастики. Спорить насчёт Бога, я не буду. Если вам нравится, называйте творца природой. Меня такой вариант вполне устраивает.
 показати весь коментар
 
вирусы - это инстументы создателя-творца для коррекции и внесение изменений в его божественный план (программу)!
 показати весь коментар
 
 
Відповідь британців на поразку у Сирії.
 показати весь коментар
 
Всех на инструктаж!

"Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно."
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору