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Все про:Слуга народу (743) Єрмак Андрій (174) Офіс Президента (286) Лерос Гео (25)

 "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН. ДОКУМЕНТ

В Офісі Президента обжився чоловік без принципів, який мислить виключно через призму своїх особистих інтересів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Про одного пліткаря, який торгує національними інтересами ... У 2019 я навіть не сумнівався, що в Україні відбудуться великі зміни, справжній тектонічний зсув, після якого підуть в історію старі еліти, і з ними вся корупційна система, але зараз стає очевидно, що у деяких учасників процесу були свої плани на країну. В офісі пригрівся, а тепер вже обжився чоловік без принципів, який мислить виключно через призму своїх особистих інтересів, натираючи на тертці рейтинг Президента і потенціал всієї Держави. Робота в офісі зупинилася, людина зайнята плітками і великим розпродажем, виставивши на торги все від національних інтересів, державних інститутів до посад директорів жеків, якими він також не гребує особисто займатися, що підкреслює масштаб особистості людини, яку соціальний ліфт підняв від організатора торгівлі на київських ярмарках до торгівлі державою в Мінську", - заявив Лерос.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Табу на Мінськ: кого слухає Зеленський і за що звільнили Лероса. ВIДЕО

"Це принизливо для кожного депутата СН і інституту парламентаризму, що депутатів, які пішли за високою ідеєю, поклавши свою репутацію в одну корзину, сьогодні намагаються перетворити на безлику кнопку. Турборежим вже не в Парламенті, а як потворна мутація цього поняття перемістився в тіньові офіси всіх рівнів влади, де тепер також спритно пакують валізи для старшого з питань ярмарків у країні", - додав нардеп.

За даними Цензор.НЕТ йдеться про главу ОП Андрія Єрмака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака

Слуга народу Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН 01
Слуга народу Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184526
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, это понятно. А вот скажите, почему в биографии Ермака-Мудака, отсутствует его происхождение. Ни мама с папой ни национальность ни где не проходят. Совпадение? Или ФСБ подчистило?
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Он не торгует! Он целенаправленно сдаёт страну агрессору!
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Проєб*ли Україну разом, зебіли.
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Ну, это понятно. А вот скажите, почему в биографии Ермака-Мудака, отсутствует его происхождение. Ни мама с папой ни национальность ни где не проходят. Совпадение? Или ФСБ подчистило?
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Он еврей конечно же . Фамилия из разновидностей ашкеназских , а второе внешность -100 % тюркская.
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Евреи уехали в Израиль и там его развивают и защищают. А жиды остались в Украине и доводят ее до краха!
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Не все евреи уехали. некоторые и на фронте воюют.
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На протяжении трех созывов (V, VI,VIІ) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов борца Эльбруса Тадеева.
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Та за криминал я в курсе. за биографию урезанную интересно. Стесняется или как?
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Тедеев был у Савлоховых в бригаде .как и Коля резиновая кукла . Ермак к бригадам никакими боками , оно изнеженное жирное тело . он по политчасти и бизнесам с РФ . Крупная тушка не значит из бандитов .все го лишь - тушка .Интересуют деньги ,ФСБ давало , а теперь держат за яйца и оно блеет про мир .
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Та я же говорю, что за криминал в курсе. И за Колю Оболонского он же нардеп Слуга народа Тищенко. Мне про маму с папой интересною Так сказать корни где его.
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ЗЕЛЕНОЕ, НАПОЛЕОНОВСКОЕ, ОМАНСКОЕ ЧМО--ТЫ СЛЫШИШЬ,ЧТО НАРОД ГОВОРИТ ???? ГОТОВЬСЯ В РОСТОВ к вору-овощу !!!!!!!
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Нашим государством Украиной торгуют все правители начиная с 1991 года. Так что не удивил ты Курехян Георг Багратович по кличке Лерос
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Та ти шоа!? Ще недавно в тебе був один тільки «барига»!
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Соєвата ******** усіх своїм зрадним гівном мазюкати.
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А що все правильно робить єрмак, так?
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А слова барыга - у меня даже в лексиконе нет
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да, це - зебіл... І другий - також; і не просто - а упоротий зебіл: так я собі його зазначив.
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Лерос виявився справжнім українцем на відміну від інших....хахлів
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Справжній не пішов би в "слуги урода". Там з самого початку було зрозуміло, що це за шобло. Треба було або наглухо відбитим і тупим, або люто ненавидіти все українське, щоб туди "вступити".
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Радует то,что среди этих зелёных обезьян нашелся порядочный человек,не радует то что таких там единицы
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Он не торгует! Он целенаправленно сдаёт страну агрессору!
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И не бесплатно для себя. Спрашивается - доколе? Уже сами слуги народа обвиняют.
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Можешь ещё добавить, лахтинец : "Доскакались на своём Майдане, хахлы тупые? ". Тебе можно, лаптеног.
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типова пригожинська маніпуляція, відповідно до конторських методичок.
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Так новые методички вышли: - все президенты Украины сволочи, продавали страну 28 лет, все сплошь евреи и нужны постоянные социальные взрывы, что бы это исправить. Ну и вишенка на торт - новые лидеры должны быть абсолютно новыми.
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Да-да, новими "ліцамі", з "нових республик" ... Скоріш за все Harib Da - якщо не один з них, то бот з того кагала.
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Ага. Ненавидіти своїх же співгромадян, розсказувати, що от-от Україні гаплик, сіяти зневіру у власних силах - саме цьому Пригожин успішно навчив **********.
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Ну да, треба "помагать новаму прєзідєнту". Одне питання - як можна допомогти обмеженому, самовдоволеному, дріб'язковому і мстивому телепню, якщо він сам не бажає змінюватися?
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"Яких тобі ще, бл#дь, реформ не вистачає? "(С)
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Ну так этот лапоть может родился в где-нить в срани -рязани, нельза это зебилам пока озвучивать. Пусть он свою работу сделает,все равно ,виноват -Порох...
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Уже в предателя пальцем тыкают, но реакции ноль. Определение предательства Украины становится весьма расплывчатым, как будто и нет никакой границы между Украиной и агрессором.
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Царь-то у нас хороший! А вот бояре, которых он назначил, те да!!! Ворюги! Но царь - не причем!
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А то! Ермак насильно угрозами заставил Зеленского себя назначить. )))
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Ну ложь! То Порох его заставил, с целью дискредитации бубочки.
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O! Золотые слова! Мне так зебилы и заявляют теперь "Порох был такой гад, что просто заставил их за Зе проголосовать"
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Лучше не скажешь - 100% верно! А кто сказал, зачем сказал... - этот "хай" мультяшный в данной ситуации не уместен. Мне лично плевать КТО разоблачает ФСБ-шного агента!
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В нормальной стране, уже бы арестовали этого предателя Ермака и его покровителя Зеленского, параллельно арестовали бы агентов кремля - кума пуйла Медведчука, весь этот кремлёвский ОПЗЖ... Но в Украине всё не так как в нормальных странах.
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А документы, Ермак, в автосалоне на Мерседес поменял, сто с хером тысяч первоклассных американских "документов".
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Показательно то, что в этих раскладах самого Зеленского практически не учитывают. Что есть, что нет.
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Из-за карантина встреча ТКГ в Минске сегодня не состоится, и потому создание консультативного совета с «общественниками» ЛДНР пока откладывается.Об этом на странице в Фейсбук написал Денис Казанский, который назвал сразу несколько хороших сигналов:, информирует enovosty.com/news.«Из-за карантина встреча ТКГ в Минске сегодня не состоится, и потому создание консультативного совета с «общественниками» ЛДНР пока откладывается. Более того, министр оккупированных территорий Резников уже начинает потихоньку включать заднюю и говорит, что непосредственное решение о создании совета может быть принято только после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.Это хорошо. Видимо, разум все же берет верх.
В свою очередь россияне уже психуют и обвиняют Украину в срыве договорённостей. В частности, об этом в своём телеграме пишет близкий к Суркову политолог Чеснаков.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2503-vstrecha-tkg-v-minske-segodnya-ne-sostoitsya-kazanskix-rasskazal-o-xoroshix-signalax
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Лерос грузин косящий под испанца или хрен знает кого, вор который под видом волонтера грабил бюджет вместе с порохоботами. Тошнотворная картина как говно перекрашивается, во всякую власть на коленях влазит, вылизывает и потом гордо орёт что вск им же вылизанное было говном.
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так с Лерусом разобрались . он "под видом волонтера грабил бюджет вместе с порохоботами" чтов таком случае можешь сказать о остальных персонажах этого бродячего цирка . о Ермаке или Сивохе ?
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Пока глава это бардака это Порошенко, Лерос служит ему, это явно видно, кстати и служил всегда. Сомневаюсь что Сивоха станет перед петькой на колени.
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"Лерос служит ему, это явно видно " да ты что !! "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН - Цензор.НЕТ 1457 ну а мне например не ясно видно . ну ка открой мне глаза . разоблачи слугу народа "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН - Цензор.НЕТ 5065
сомневаешься что Сивоха не станет ? "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН - Цензор.НЕТ 3406 так ты не сомневайся . этот хряк не только станет но и отсосет любому
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Главное, чтобы тебя Gerondot Gertuitytr - **#ННОГО ПУТИНСКОГО ПЕТУХА поставит на колени раком и отымели ВСЕМ КОЛХОЗОМ!!!!
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Вау! Надо же! Лерос - порохобот, Рябошапка - порохобот, так скоро выяснится, что все, с кем бубочка шел на выборы - порохоботы. Так может то Порох, бубочку, президентом сделал?
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Никакого мирного решение по Донбассу на сегодняшний день не существует, даже в теории! В том числе и пресловутая порохоботская капитуляция не возможна на практике.
Честно сознаться в наличии этого политического тупика, не осмелилась как предыдущая, так и нынешняя власть. Порошенко просто спрятал труп "Минска" подальше, и последние годы каденции отводил внимание плебса танцами с бубнами. А Зеленский сейчас достал этот различающийся труп, и с умным лицом пытается делать ему искусственное дыхание. Дурацкое занятие в обоих случаях.
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все таки этот Лерос парень не промах! достаточно быстро осознал, в какой токсичной среде он оказался....
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полєзні ідіоти во главє с янєлохом устраівают і бєню, і крємльовського хйла.
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зеленський - це найслабший, найдурніший, сцикливий, самозакоханий, мультяшний президент з комплексом наполеона, з усіх президентів, які у нас були. З цим лохом нічого доброго не буде. Простий Зрадник!!!!
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Немного уточню - у него комплекс не НАПОЛЕОНА, а дешевой вокзальной ПРОСТИТУТКИ, которая мнит из себя СОФИ ЛОРЕН.
До, способностей НАПОЛЕОНА этому МУДАКУ далеко.
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Каждый волен высказывать самые абсурдные умозаключения,далёкие от истинных намерений государства.Догмы монополистов на патриотизм.Инакомыслие других для них нетерпимо и блокируется всеми средствами.Свобода слова,свобода прессы,свобода высказываний затюкана не без гибридной помощи оголтелого запоребрика. ..Доминирует агрессивная и ненаказуемая,не терпящиаяй инакомыслия клептократия, именующая себе ариями.Миллиарды с офшоров идут на подкуп прессы и создания хаоса в Украине.Внесок в борьбу с короновирусом на гривну,а пиарру -на миллиард.
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Миша, вот то, что тебе платит пригожин, видно сразу и на весь инет.
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Лерос виявився людиною.Справжньою. Зробив дурість з вибором - але й чесно сам виправляє
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ага . песню запевай . " Наш царь батюшка хороший а бояре подлецы " все как на России
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Спорить не о чем Враг твоего врага твой друг, Проблемы по мере значимости. Распродажа
страны кто за то против Украины.
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Думається,що без вищого соізволєнія цей клерк,в обов"язки якого входить всього-навсього організація роботи офіса (ну там щоб у всіх папір був, ручки,вода в кулерах постійно поповнювалась,принтери щоб заправлені були,ну і т.д.),такого собі дозволити не міг би.А як ви вважаєте,зе-дебіли-виборці?
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То, что шир.нар.массы проголосовали за грубо скроенную, неправдоподобную сказку "Голобородько и новые лица", конечно, удручает. Но радует то, что среди "зеленой" плесени оказались люди, не утратившие совесть. Значит есть надежда, что "турбулентный" режим начнет пробуксовывать, а потом остановится....
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Я бы не стал, опрометчиво считать обостренное чувство самосохранения - совестью.
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Ти забув, що тобі у Трускавці сказали? Ти ніхто!
А якщо ти випадково вирішив, що ти Хтось, то чого сциш? Називай речі власними іменами, не Єрмак торгує а Зеля.
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"Человек без принципов Ермак прижился в Офисе беспринципного президента .А чему тут удивляться ?
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Країною управляє кліка 95-го кварталу що засіла в ОП, Зеленський час від часу виходить на сцену та намагається грати роль президента, а хто в будці суфлера засів не хочу й казати.
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Что-то опасаюсь за Лероса. Вот это выдал. Молодец.
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Эрмака надо посадить на нары на 20 лет по 2 статьям - за гос измену и за вред территориальной целостности Украины! Новая власть закроет этого предателя и врага Украины на долго!
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...если подпишут, то им кранты по любому, это реальное предательство и не только Украины...сразу всех европейских презов расея за жопу возьмет и санкции отменить заставит...она миротворец-наблюдатель, а ихтемнетовв там не было и нет, ружжа-в шахтах откопали "мирные паффстанцы"...и вот тогда нам лохматка, европа нах пошлет и самих выживать бросит, у них и без придурков, что украинцами себя по хитровы**анности обозвали и пейсы по карманам рассовали, геморра своего хватает...поцев этих, идиотов корыстных, уже сейчас нужно на нулевку отправить окопы рыть и гвардейцев серого кардинала, шушеру Зажопную, туда же до кучи...
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В 2019 году я даже не сомневался, что в Украине произойдут большие перемены, настоящий тектонический сдвиг, после которого уйдут в историю старые элиты, и с ними вся коррупционная система Источник: https://censor.net.ua/n3184526

"Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН - Цензор.НЕТ 7375
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"Старые элиты ушли..." И что "пришло"? "Говно тупое и продажное", руководимое, из-за кулис, этими же "старыми элитами"? Корупция и продажность судейской и административной системы, остались, воровство - тоже... Так с "элит" спросить можно было - они решали открыто, и подписи ставили... А что можно "спросить" с "марионеток и "недоучек дебильных"?!!! "Роман", ты хоть не выставляйся так, "в открытую", дураком...
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В офисе пригрелся, а теперь уже обжился человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, натирая на терке рейтинг Президента и потенциал всего Государства. Работа в офисе остановилась, человек занят сплетнями и большой распродажей, выставив на торги всё от национальных интересов, государственных институтов до должностей директоров жеков Источник: https://censor.net.ua/n3184526

Яка голова, такий і хвіст, чому слуга клоуна повинен бути більш патріотичний ніж сам клоун ? "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН - Цензор.НЕТ 8123 "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН - Цензор.НЕТ 7898
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Зеленский обязан раздать боевое оружие гражданам,
или может в виппалате курить бамбукъ
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Гео, ты не просто зебил, а ты ещё и лох. Поэтому ты был и есть "Деу Ланос", а Ермак себе мерина S-класса купил. "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН - Цензор.НЕТ 8781
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Ермка и зеЛю ждет ростов.как минимум "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН - Цензор.НЕТ 4034
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И почему я не удивлен? Именно это я пытался донести перед выборами до людей, собиравшихся голосовать за бубочку и которым Украина была не безразлична. Это именно тот случай, когда мне жаль, что я оказался прав...хотя, конечно, определенная доля злорадства все-таки присутствует (все мы люди, ага).
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Маленькая поправочка: не в личных, а в интересах агрессора-оккупанта, и унизительно для каждого патриота, зеплесени как раз пофиг, они только рады обнимашкам с мышибратьями.
А без поправки это выглядит, как пар в свисток, как митинг нацжон для отвода глаз.
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Все просто - скажи кто рядом с тобой(ермак, сивУха, королевская, коломойский) и кто ты.
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Я хочу всю зелёную плесень развесить на столбах и посыпать хлоркой.
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Ермак в Минске государством, а его ставленник Емец торгует жизнями украинцев в Киеве...
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Забил в Гугле,- кто такой ермак в украине ? Не,ну а че?
Нужно ж знать , что думают люди в мире о нас........
Первым,ухты,как неожиданно,) оказался ответ Гугла,-
Главный переговорщик Зеленского. Кто такой Андрей Ермак

Переговорщик, бизнесмен, друг украинских селебрити и не очень удачный продюсер с мечтой об Оскаре

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Он по конституции простой папіроносець а его урода обсуждают вовсю, хотя максимум что он должен делать это разливать чернило по чернильницам в офисе президента и следить за температурой чая.
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