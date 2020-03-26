 "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Про одного пліткаря, який торгує національними інтересами ... У 2019 я навіть не сумнівався, що в Україні відбудуться великі зміни, справжній тектонічний зсув, після якого підуть в історію старі еліти, і з ними вся корупційна система, але зараз стає очевидно, що у деяких учасників процесу були свої плани на країну. В офісі пригрівся, а тепер вже обжився чоловік без принципів, який мислить виключно через призму своїх особистих інтересів, натираючи на тертці рейтинг Президента і потенціал всієї Держави. Робота в офісі зупинилася, людина зайнята плітками і великим розпродажем, виставивши на торги все від національних інтересів, державних інститутів до посад директорів жеків, якими він також не гребує особисто займатися, що підкреслює масштаб особистості людини, яку соціальний ліфт підняв від організатора торгівлі на київських ярмарках до торгівлі державою в Мінську", - заявив Лерос.
"Це принизливо для кожного депутата СН і інституту парламентаризму, що депутатів, які пішли за високою ідеєю, поклавши свою репутацію в одну корзину, сьогодні намагаються перетворити на безлику кнопку. Турборежим вже не в Парламенті, а як потворна мутація цього поняття перемістився в тіньові офіси всіх рівнів влади, де тепер також спритно пакують валізи для старшого з питань ярмарків у країні", - додав нардеп.
За даними Цензор.НЕТ йдеться про главу ОП Андрія Єрмака.
одні слухи
В свою очередь россияне уже психуют и обвиняют Украину в срыве договорённостей. В частности, об этом в своём телеграме пишет близкий к Суркову политолог Чеснаков.
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сомневаешься что Сивоха не станет ? так ты не сомневайся . этот хряк не только станет но и отсосет любому
Честно сознаться в наличии этого политического тупика, не осмелилась как предыдущая, так и нынешняя власть. Порошенко просто спрятал труп "Минска" подальше, и последние годы каденции отводил внимание плебса танцами с бубнами. А Зеленский сейчас достал этот различающийся труп, и с умным лицом пытается делать ему искусственное дыхание. Дурацкое занятие в обоих случаях.
До, способностей НАПОЛЕОНА этому МУДАКУ далеко.
страны кто за то против Украины.
А якщо ти випадково вирішив, що ти Хтось, то чого сциш? Називай речі власними іменами, не Єрмак торгує а Зеля.
Толку.
Яка голова, такий і хвіст, чому слуга клоуна повинен бути більш патріотичний ніж сам клоун ?
или может в виппалате курить бамбукъ
А без поправки это выглядит, как пар в свисток, как митинг нацжон для отвода глаз.
Нужно ж знать , что думают люди в мире о нас........
Первым,ухты,как неожиданно,) оказался ответ Гугла,-
Главный переговорщик Зеленского. Кто такой Андрей Ермак
Переговорщик, бизнесмен, друг украинских селебрити и не очень удачный продюсер с мечтой об Оскаре