 "Слуга народу" Лерос: Єрмак торгує державою в Мінську, це принизливо для кожного депутата СН. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Про одного пліткаря, який торгує національними інтересами ... У 2019 я навіть не сумнівався, що в Україні відбудуться великі зміни, справжній тектонічний зсув, після якого підуть в історію старі еліти, і з ними вся корупційна система, але зараз стає очевидно, що у деяких учасників процесу були свої плани на країну. В офісі пригрівся, а тепер вже обжився чоловік без принципів, який мислить виключно через призму своїх особистих інтересів, натираючи на тертці рейтинг Президента і потенціал всієї Держави. Робота в офісі зупинилася, людина зайнята плітками і великим розпродажем, виставивши на торги все від національних інтересів, державних інститутів до посад директорів жеків, якими він також не гребує особисто займатися, що підкреслює масштаб особистості людини, яку соціальний ліфт підняв від організатора торгівлі на київських ярмарках до торгівлі державою в Мінську", - заявив Лерос.

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"Це принизливо для кожного депутата СН і інституту парламентаризму, що депутатів, які пішли за високою ідеєю, поклавши свою репутацію в одну корзину, сьогодні намагаються перетворити на безлику кнопку. Турборежим вже не в Парламенті, а як потворна мутація цього поняття перемістився в тіньові офіси всіх рівнів влади, де тепер також спритно пакують валізи для старшого з питань ярмарків у країні", - додав нардеп.

За даними Цензор.НЕТ йдеться про главу ОП Андрія Єрмака.

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