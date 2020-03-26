 Україна істотно відстає в питаннях боротьби з корупцією, - Рада Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у висновках антикорупційного органу РЄ GRECO щодо прогресу України у прийнятті рекомендацій, наданих організацією в 2017 році.
Зокрема, як зазначили в прес-службі Ради Європи, із 31 рекомендації Україна на задовільному рівні втілила 5, частково - 15, а 11 не виконала взагалі.
GRECO зазначає, що деякі закони, спрямовані на виконання рекомендацій, були прийняті попереднім парламентом. Утім більшість були відкладені після обрання нового парламенту у липні 2019 року та формування нового уряду в серпні.
Позитивом в організації вважають ухвалення кількох законів, запропонованих президентом Зеленським, які мають важливе значення для боротьби з корупцією. Зокрема, GRECO вітає новий закон про перезавантаження Національного агентства з запобігання корупції.
Також позитивними у GRECO називають повторну криміналізацію незаконного збагачення, скасування вимоги для громадських активістів розкривати фінансову інформацію, зміцнення правової основи для захисту інформаторів і створення Антикорупційного суду.
"Однак зусилля у боротьбі з корупцією - це не тільки ухвалення законів або створення інституцій. Вони в основному стосуються ефективної реалізації схвалених реформ. Вкрай важливо, щоб недавно вжиті законодавчі та інші заходи були належним чином втілені. З огляду на нещодавнє впровадження відповідного законодавства попереду - значна робота", - заявили у Раді Європи.
У GRECO підкреслили, що так само незалежність і неупередженість антикорупційних інституцій повинні забезпечуватися не тільки законом, а й на практиці.
GRECO просить Україну надати додаткову інформацію про реалізацію невиконаних рекомендацій до 30 червня 2021 року.
Источник:https://censor.net.ua/n3184522
Объясни мне это, может я наконец пойму, что реформа это - волшебная палочка - взмахнул и через мгновение всё изменилось?
Жидам на Украину насрать - у них своя родина.
Ось жеріте тепер це "не буде".
Завидуют. Сто пудов. Коррупцию ещё Петруха всепереможный на кизяк размазал.
1. суды
2.полиция
3. медицина.
Начиная перечислять петины достижения. И не тычь мне, по вашей бараньей инструкции, этим зелей.
Глупо ждать и надеятся, что они будут бороться сами с собой!
Опять сбрехало!)))
Чтобы разнять драку в Минске между Порошенко и Путиным мы задействовали личную охрану и не один раз...,.Я так думаю Порох звезданул Плешивого Мудака по мордасам нехило...
А у нас называется - #мамалюбитскороть........
#ПАПРИКОЛУ!
А как не отставать???
Во главе страны стоит глупенький Оманский Клоун.
А ЗЕленая стая просто дерибанит Украину......
Ми просто перестали про неї говорити, а беню назвали чесним приватним підприємцем.