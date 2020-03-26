 Уряд схвалив передання лікарням протиепідеміологічних конфіскованих товарів

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що уряд підтримав постанову "Про внесення зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби".

"Ця постанова дає можливість забезпечити лікарні необхідними зараз засобами захисту, а відтак, знизити ризик інфікування коронавірусом СОVID-19 медичного персоналу та осіб, з якими вони контактують. Ми будемо безоплатно передавати водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, одноразові медичні ізоляційні халати, медичні маски, захисні окуляри та щитки, респіратори класу захисту не нижче FFР2, конфісковані в установленому порядку, до закладів охорони здоров’я", - зазначив заступник міністра.

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