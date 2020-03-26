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 Уряд схвалив передання лікарням протиепідеміологічних конфіскованих товарів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає безоплатне передання закладам охорони здоров'я конфіскованих товарів протиепідемічного призначення на час карантину.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що уряд підтримав постанову "Про внесення зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби".

"Ця постанова дає можливість забезпечити лікарні необхідними зараз засобами захисту, а відтак, знизити ризик інфікування коронавірусом СОVID-19 медичного персоналу та осіб, з якими вони контактують. Ми будемо безоплатно передавати водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, одноразові медичні ізоляційні халати, медичні маски, захисні окуляри та щитки, респіратори класу захисту не нижче FFР2, конфісковані в установленому порядку, до закладів охорони здоров’я", - зазначив заступник міністра.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184518
 
 
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Кто ответит за вывоз из Страны в период с января по текущий период 2020г. медицинских средств защиты от вируса?
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Моє враження, що при такій організації "боротьби" та рівнем забезпеченості (так і рівнем розкрадання) індивідуальними засобами захисту медперсоналу... Уряд і його Ємець з його мозговим "коронавірусом" доб'ють в першу чергу - саме незахищених медиків, зайнятих в цій боротьбі...
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Министр как раз в эту схему не вписывается, может не все знаю.
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а не предусматривает конфискацию "частных" ИВЛ, купленных богатыми в последнее время для собственных нужд... на черный день???
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Обратите внимание, что бы не делали эти долбодятлы у власти. то становится только хуже.
Вирус распространяется ещё больше.
Масок как не было в аптеках так и нет. Тестов как не было так и нет в необходимых количествах. Аналогично и с медоборудованием.
Уже и метро закрыли. Транспорт остановили...
Не помогает.
мылый и средний бизнес закрыли...
Не помогает.
Людей заставили по домам сидеть.
Не помогает.
итд...
ничто не помогает...
"Что они не делают, не идут дела... Видно, в понедельник их мама родила"
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нужно было в первую очередь перекрыть границу и пропускать только после теста, нужно всех заставлять надеть маски и бить по голове дубинкой как в Китае за отсутствие масок, но так как нет ни масок ни тестов дальнейшие действия лишены какого то смысла, Италию и Испанию на карте не видно и столько жертв, что будет у нас тяжело предположить.
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