 Накази про VIP-палати - стандартна практика, але Зеленський готовий їх скасувати, - Кличко

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Воно (розпорядження. - Ред.) було зроблене на виконання Наказів Державної служби охорони, МОЗ і зверненні на їх підставі Державного управління справами при Президенті. Документи з грифом "для службового користування". В них ідеться про підготовленість закладів охорони здоров’я до медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона", - пояснив Кличко, додавши, що "така практика була завжди і не тільки в Україні".

Однак після громадського резонансу мер Києва розмовляв з президентом Володимиром Зеленським, "і він готовий і налаштований скасувати накази, про які йдеться і які ми зобов'язані виконувати".

"Сподіваюся, це станеться. І ми будемо за це вдячні!" - резюмував Кличко.

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Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.