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 Накази про VIP-палати - стандартна практика, але Зеленський готовий їх скасувати, - Кличко

Наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів з держохороною є стандартною практикою, але в умовах загальнонаціональної епідемії президент Зеленський готовий його скасувати.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Воно (розпорядження. - Ред.) було зроблене на виконання Наказів Державної служби охорони, МОЗ і зверненні на їх підставі Державного управління справами при Президенті. Документи з грифом "для службового користування". В них ідеться про підготовленість закладів охорони здоров’я до медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона", - пояснив Кличко, додавши, що "така практика була завжди і не тільки в Україні".

Однак після громадського резонансу мер Києва розмовляв з президентом Володимиром Зеленським, "і він готовий і налаштований скасувати накази, про які йдеться і які ми зобов'язані виконувати".

"Сподіваюся, це станеться. І ми будемо за це вдячні!" - резюмував Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про VIP-палати в Олександрівській лікарні: Рада таких доручень не давала

Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.

Накази про VIP-палати - стандартна практика, але Зеленський готовий їх скасувати, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184513
 
   
 Топ коментарі
 
Приказы о VIP-палатах стандартная практика, - Кличко

Для кого это стандартная практика, для дибилов и долб..бов?
В мире, в цивилизованных странах нет такого.
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Вип виселицы им не заказали а уже пора
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Это где стандартная практика. Вы что охуели твари!
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Из особого обращения к ним применимы только особые методы допроса...))
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Для охраняемых лиц можно в СИЗО сделать вип палаты, там охрана хорошая, не переживайте!
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после слива документов сразу зашевелились...Бубочка уже готов отменить, "это не я, это все они..."
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в случае Бубочки это само собой, он на все готов, что рейтинг повысит))
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я даже не против вип-палат для кажого Ылитного гавнюка.. но шобы по-быстрячку.. три дня полежал и отпевать.. если православным себя считал
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"VIP-палаты стандартная практика."- Кличко.

Странно только что в Германии об этом неизвестно
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Да звездит боксер. Нет, там, конечно, главу государства поместят отдельно и будут охранять, что логично. Но какого х.нужно выделять охрану целому стаду нафиг не нужным персонажам? Плюс всякие их родственники.
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Я згоден на віппалати, але коштом віпппалатників, котрі спрямують кошти на облаштування решти палат. Скажімо два лями за добу - і нехай собі відпочивають до самої усрачки.
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Сомневаюсь...Он собирался ездить на велосипеде, а едет на кортеже из двадцати машин. Кличко, вопрос! Угадай в какой из машин его велосипед???
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'Така практика була завжди". Так ми ж наче повинні жити по-новому. Чи ні?
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VIP-палаты и вообще VIP-привелегии это общяя практика только в недодавленных постСовковых странах бывшего серу-серу-серу и в диктаторских странах типа России или Северной Кореи.
А в нормальных человеческих странах деньги заплати миллион долларов и будет тебе VIP-палата в частной клинике.
А в Госсударственной больнице пошли все умники Нах и вперед на общую шконку, как все люди в нашей стране с недодаввленным Совком..
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Володимир Ар'єв

Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях!
Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку!
Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
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вот теперь я за то что б этого тупого гнать в три шеи . Богдан вернись
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Якби ти зробив таку заяву до підписання розпорядження, я би це врахував, а так... іди на.хер із своїм кловуном. Ми уже все зрозуміли.
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ну да зарплаты себе из бюджета нахватали, а за что, что они производят такое. чтобы так зарплаты себе начислять?Можно было эти деньги пустить на борьбу с вирусом.
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Все теперь президенты, как сказал Зеленский. ВИП палаты должны быть доступны для всех.
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До речі, у Тернопілі є готова спец палата, як раз для наших ВІПів. Те, що заслужили!
https://nday.te.ua/u-ternopilskij-druhij-misklikarni-oblashtuvaly-spetspalatu-dlya-likuvannya-uvyaznenyh-foto/
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клячко грязный ублюдок
голосуйте за этого подонка далее, Киевляне ...
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этот дятел говорил »я поставил иммя«
сколько капнуло мразине на карман ...
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Вам, сволочам, не палаты нужны, а веревки и фонарные столбы, Мародеры!
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Не понимаю, почему население возмущается. Ведь они хотели этого. Сами проголосовали и за Блазня, и за Ермака с Богданом. И за вип-палаты (а вы что, хотите что-бы "слуги" и другая "элита" вместе с быдлом в одном бараке лечились?), и за мерседесы по 3 млн., и за позорную капитуляцию перед паРашкой. Ведь "гірше не буде" и "голосуй по приколу". Да и Кличка в Киев не марсиане назначили. Хотя Кличко на фоне тех "новых лиц" смотрится намного более приличнее.
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главное шо сейчас кого не спроси услышишь ответ - я за зельца не голосовал. даже мой племянник студент который кричал - а шо зеля это прикольно , приутих и видимо задумался! я никогда не думал шо в Украине 73% населения дебилы!
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боксер, шо ты несёшь? какая стандартная процедура? у нас шо вирусные эпидемии каждый год происходят? насколько я знаю , в каждой солидной больничке итак вип палаты для багатых буратин есть, другое дело шо за них платить нужно, а вы видимо для слуг изи каломойского решили за счет нас-налогоплательщиков бесплатный коммунизм устроить?
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