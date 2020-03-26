 Накази про VIP-палати - стандартна практика, але Зеленський готовий їх скасувати, - Кличко

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Воно (розпорядження. - Ред.) було зроблене на виконання Наказів Державної служби охорони, МОЗ і зверненні на їх підставі Державного управління справами при Президенті. Документи з грифом "для службового користування". В них ідеться про підготовленість закладів охорони здоров’я до медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона", - пояснив Кличко, додавши, що "така практика була завжди і не тільки в Україні".
Однак після громадського резонансу мер Києва розмовляв з президентом Володимиром Зеленським, "і він готовий і налаштований скасувати накази, про які йдеться і які ми зобов'язані виконувати".
"Сподіваюся, це станеться. І ми будемо за це вдячні!" - резюмував Кличко.
Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.
Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.
Странно только что в Германии об этом неизвестно
А в нормальных человеческих странах деньги заплати миллион долларов и будет тебе VIP-палата в частной клинике.
А в Госсударственной больнице пошли все умники Нах и вперед на общую шконку, как все люди в нашей стране с недодаввленным Совком..
Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях!
Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку!
Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
https://nday.te.ua/u-ternopilskij-druhij-misklikarni-oblashtuvaly-spetspalatu-dlya-likuvannya-uvyaznenyh-foto/
голосуйте за этого подонка далее, Киевляне ...
сколько капнуло мразине на карман ...