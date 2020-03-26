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 Медиків після тижня роботи з інфікованими COVID-19 будуть відправляти на 14-денну самоізоляцію, - Тернопільська ОДА

Таке рішення ухвалили у зв'язку з масовим інфікуванням коронавірусом медиків у Монастириській районній лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

"Така методика і в Китаї застосовувалися. Наше завдання – перервати ланцюг, а тут допоможе виключно самоізоляція", – переконаний Богайчук.

Він зауважив, що із збільшенням кількості хворих на реалізацію такої формули може забракнути медиків.

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"Тому ми задіюємо лікарів-інтернів, які проходили інтернатуру впродовж трьох років, волонтерів, працівників медуніверситету, які вже працюють на "швидкій", надають там консультативну допомогу і готові допомагати хворим. Наразі справляємось. Зараз ще готуємо тубдиспансер, куди зможемо госпіталізувати хворих. Готуємо й інші заклади. Є пропозиції щодо приміщень від релігійних громад, надають нам під ці заходи школи та спортзали", – розповів начальник управління.

За його даними, із шести захворілих на коронавірус медиків наразі лише один підключений до апарату штучної вентиляції легень. Стан решти медпрацівників лікарні стабільний. Він визнав, що лікарям бракувало засобів медичного захисту. Зараз, запевнив начальник управління, Монастириська лікарня забезпечена засобами захисту майже на 100%, оскільки саме в цьому районі епіцентр захворюваності на коронавірус.

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Водночас він не зміг чітко сказати, на скільки часу цих засобів захисту вистачить.
Нагадаємо, станом на 10:00 26 березня на Тернопільщині зафіксовано 15 випадків зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184511
 
 
 Топ коментарі
 
Он отметил, что с увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков. Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 1356 Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 6079
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А самокатчик також розповідав, що у нас є тисячі бригад інфекціоністів... Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 698
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самое главное во время свалить, а говорили на него дурачок Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 7937 Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 885
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А самокатчик також розповідав, що у нас є тисячі бригад інфекціоністів... Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 698
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самое главное во время свалить, а говорили на него дурачок
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Дебілка Гончарука нормальний генпрокурор може підловити на БАГАТО ЧОМУ..
інше питання,що я не вірю,що навіть якщо повернеться Порошенко з ЛУценко -він посадить будь кого...
тому нах що одних,що других...
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А коли тут народ хаяв "рехворми" суприн,ви розказували про її великі успіхи,та про якусь переможену медичну махвію..чи не було..? Чи зєля встиг такі великі досягнення похеріть..?
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коли хтось щось херить(Супрун Медицину),то неможливо похєрити її СПРАВУ(похєрення медицини)..
неможливо Нікчемним сніжком гівна(Скалецькою,Ємцем) збити кулю ГІВНА(Супрун) ,що котиться з гори Медиків після тижня роботи з інфікованими COVID-19 будуть відправляти на 14-денну самоізоляцію, - Тернопільська ОДА - Цензор.НЕТ 390
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Занадто глибока як для мене думка..🤔
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Шмаркля ще дуже багато встигла,не хочу перераховувати,самі знаєте.
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Медики болеют из-за того, что видимо работают без противоинфекционных костюмов, думаю, что они не обеспечены защитой. Это вина властей.
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після їзди на самокаті по "коридорам влади" ще і не таке можна видати Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 5175
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Он отметил, что с увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков. Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 1356 Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 6079
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Он отметил, что с увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков.

"Поэтому мы задействуем врачей-интернов, которые проходили интернатуру в течение трех лет, волонтеров, работников медуниверситета, которые уже работают на "скорой", оказывают там консультативную помощь и готовы помогать больным.Источник: https://censor.net.ua/n3184511

Индусов на аутсорсе ещё бы предложил взять)))
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Китайці звільнились..
але на таку зарплату.... ((
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коли закінчаться "ліжкомісця" в монастирській інфекційці.

справа НЕ ТИЖНІВ,а днів...
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А работать кто будет? может разумнее как в Китае, пусть живут в больницах, пока не закончится эпидемия, весь персонал военнообязаный, при чс подчиняются приказам комендантов!
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Шмаркля ще дуже багато встигла,не хочу перераховув2ати,самі знаєте.
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