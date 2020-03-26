 Медиків після тижня роботи з інфікованими COVID-19 будуть відправляти на 14-денну самоізоляцію, - Тернопільська ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

"Така методика і в Китаї застосовувалися. Наше завдання – перервати ланцюг, а тут допоможе виключно самоізоляція", – переконаний Богайчук.

Він зауважив, що із збільшенням кількості хворих на реалізацію такої формули може забракнути медиків.

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"Тому ми задіюємо лікарів-інтернів, які проходили інтернатуру впродовж трьох років, волонтерів, працівників медуніверситету, які вже працюють на "швидкій", надають там консультативну допомогу і готові допомагати хворим. Наразі справляємось. Зараз ще готуємо тубдиспансер, куди зможемо госпіталізувати хворих. Готуємо й інші заклади. Є пропозиції щодо приміщень від релігійних громад, надають нам під ці заходи школи та спортзали", – розповів начальник управління.

За його даними, із шести захворілих на коронавірус медиків наразі лише один підключений до апарату штучної вентиляції легень. Стан решти медпрацівників лікарні стабільний. Він визнав, що лікарям бракувало засобів медичного захисту. Зараз, запевнив начальник управління, Монастириська лікарня забезпечена засобами захисту майже на 100%, оскільки саме в цьому районі епіцентр захворюваності на коронавірус.

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Водночас він не зміг чітко сказати, на скільки часу цих засобів захисту вистачить.

Нагадаємо, станом на 10:00 26 березня на Тернопільщині зафіксовано 15 випадків зараження коронавірусом.