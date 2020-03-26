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 Від початку доби ворог випустив 51 міну зі 120- і 82-мм мінометів по захисниках Павлополя, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 26 березня, російсько-окупаційні війська вчергове свідомо порушували Мінські угоди, здійснивши 2 мінометні обстріли по захисниках України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Із 5:30 ранку, протягом більш ніж години, у напрямку від окупованого села Шевченко ворог випустив 51 міну калібру 120 і 82 мм по наших захисниках Павлополя.

Після 11:10 з міномета калібру 82 мм окупанти випустили 5 мін по позиціях наших захисників Луганського. Ворожий обстріл вівся у напрямку від окупованого села Нижнє Лозове", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу дев'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

У відомстві повідомили, що бойових втрат унаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ серед українських захисників немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184510
 
 
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А где там наш гарант ЗЕ-перемирия? Почему налюди не показывается и не отвечает за свои слова и за своих коллег которым он жал руки и поздравлял с новым годом?
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Вы хоть представляете что такое 51 мина и 51 взрыв? Да ето же артиллерийская канонада. А власть делает вид что ничего не случилось.
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втрат немає, а значить це були дружні, цілком безпечні обстріли, які не зашкоджують відведенню наших сил. от якби б були жертви - то це була б чиясь (невідомо) цинічна провокація (треба дивитись хто зацікавлений та хто здатен на таку цинічну провокацію - це або Порошенко, або парохоботікі, схиблені на ідеях переваги нації, а можливо і американці з войовничої партії демократів, які розпалюють на території України війну між братніми народами)
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51 мина с начала суток и до обеда - это НИЧТО !
ТЕМ БОЛЕЕ 82Е ПУКАЛКИ .
Мы между 82миразрывами в 14м пешком ходили и не цались
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А наш главный миротворец Сивоха об этом знает?
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когда казнь бениного клоуна и его подельников?
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"начала суток враг выпустил 51 мину" я сейчас рассплачюсь...

51 одна мина / 13 (время публикаци) = 3 мины в час ...
Не нойте, вояки ! а воюйте !
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Сцыкуны-бараны-терпилы в военной форме разнылись !
Продолжайте покорно отступать, овцы !
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