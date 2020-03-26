EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1037  29
Матеріали за темою:
Все про:бюджет (750) карантин (1225) Кличко (1008) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Кличко: Втрати бюджету для Києва під час боротьби з коронавірусом уже сягають 1 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за попередніми розрахунками, втрати бюджету для Києва під час боротьби з коронавірусом уже сягають 1 млрд грн.

Про це заявив Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медичну галузь.

"Також зазначу, що сьогодні ми скликали позачергове засідання Київради, щоб переглянути кошторис міста з урахуванням витрат на боротьбу з коронавірусом. Нам потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медичну галузь. За попередніми розрахунками, втрати для столиці вже сягають 1 млрд гривень", - заявив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комунальники регулярно здійснюють дезінфекцію понад 11 тис. багатоквартирних будинків у Києві, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184508
 
 
 Топ коментарі
 
Дебил осилил слово «бюджет»???
 показати весь коментар
 
А сколько потери за правление Кличко и подельников за 6 лет???
 показати весь коментар
 
главное побольше ада, побольше истерии и идиотских мер вокруг короновируса...
И экономика упадёт ещё больше...
Чем больше истерии, тем быстрее попадание в каменный век... И про экономику вообще можно забыть...
закрывайте не только метро и транспорт и мелкий бизнес, но и заводы, фабрики, преприятия, итд... и уж тогда победите коронововирус, ага...
Справка, ни в одной стране мира не закрыто метро, в связи с короновисрусом... Кроме Украины.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Він таку ж суму чи навіть більше (здається 1,5 млрд) називав ще тиждень тому - стабільність чи випереджав події? Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен - Цензор.НЕТ 8207
 показати весь коментар
 
 
Виталий себе такой купит - он же не какой то лошара еРмак - пацанский ...
Кличко: Втрати бюджету для Києва під час боротьби з коронавірусом уже сягають 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 3208
 показати весь коментар
 
Осилил слово миллиард, хотя сколько там в нем нулей это остается загадкой Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен - Цензор.НЕТ 1289
 показати весь коментар
 
Пол миллиарда боксёр украл только на никому нахрен не нужном пешеходном мосту.
 показати весь коментар
 
 
Клоун - такое же жидовское гавно, как и предыдущее.
 показати весь коментар
 
 
А сколько потери за правление Кличко и подельников за 6 лет???
 показати весь коментар
 
 
Японская методология - страна живёт нормальной жизнью и никто про неё не пишет ибо на этом инфоглистам не поживиться.
 показати весь коментар
 
 
главное побольше ада, побольше истерии и идиотских мер вокруг короновируса...
И экономика упадёт ещё больше...
Чем больше истерии, тем быстрее попадание в каменный век... И про экономику вообще можно забыть...
закрывайте не только метро и транспорт и мелкий бизнес, но и заводы, фабрики, преприятия, итд... и уж тогда победите коронововирус, ага...
Справка, ни в одной стране мира не закрыто метро, в связи с короновисрусом... Кроме Украины.
 показати весь коментар
 
 
У тебя справка немножко устарела...

С 22 марта в Ташкенте полностью прекратил работу общественный транспорт. Остановлено метро, закрыто движение автобусов и маршруток.

Из-за эпидемии коронавируса частично прекратило работу метро Лондона. Полностью закрыты 40 станций подземки столицы Великобритании. А движение поездов по линии Waterloo & City line вообще прекращено с 20 марта. Мэр столицы Садик Хан призвал лондонцев использовать общественный транспорт только в случае крайней необходимости.

Сокращен график движения поездов в метро Парижа. Сокращено количество составов на железнодорожном транспорте и на дальних маршрутах, и на региональных электричках.

Власти Нью-Йорка предупредили горожан о скорой возможности полной остановки движения общественного транспорта в результате карантинных мер из-за коронавируса.
 показати весь коментар
 
не смог купить центр Киева кофе-овца педальная с сегодня запретила продажу горячих напитков в ларьках,киосках,магазах...
что еще может быть вреднее во время вспышки эпидемии/пандемии.
они саботируют,а значит-преступники.
 показати весь коментар
 
Ото бідося. Жалко тебе. Не пошаритися тобі тепер по генделям і борделям.
 показати весь коментар
 
и всё из за 15ти чиновников депутатов которые покатались на лыжах..
предлагаю с них эти потери и высчитать
 показати весь коментар
 
 
Будивельников для вас нет, но вы там держитесь, всего вам хорошего и приятного настроения.
 показати весь коментар
 
Список расходов 1млрд. не хочешь опубликовать, виталик?
 показати весь коментар
 
 
Там один Микитась половину этой суммы спёр, а есть же и помимо него...И все ведь друзяшки витальки.
 показати весь коментар
 
 
если мозгов не хватает то не пиши) метро работает?деньги значит не приносит,рестораны и кафе? и тд,вот это и есть потери))Как узнать?Сам догадайся)это тоже не тяжело.
 показати весь коментар
 
Російські Lada українського виробництва вже в дилерських центрах.
 показати весь коментар
 
 
Забудовники заробили в Київі мільярди. Хай скинуться і куплять 1000 івл.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору