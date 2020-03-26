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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Водії, екіпажі та обслуговуючий персонал під час перетину кордону не мають підписувати згоду на самоізоляцію, - Мінінфраструктури

Водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон, не повинні підписувати інформовану згоду на самоізоляцію.

Про це повідомляється на сайті міністерства інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до затверджених 24 березня 2020 року МОЗ України змін до постанови Головного державного санітарного лікаря України №2 від 21.03.2020 року "Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)" водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, члени екіпажів повітряних, морських ті річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон, не підписують інформовану згоду на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

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Також в повідомленні зазначається, що роботодавець має забезпечити кожного свого співробітника індивідуальними засобами захисту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184507
 
 
 Топ коментарі
 
А они что имунны ко всем заболеваниям?
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.. а может Вы...здоровенький и сильненький завтра сядете в кабину Боинга или локомотива..???
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До речі - доблесна влада чомусь не роз'яснює просту річ - самоізоляція це не зовсім просте перебування вдома. Потрібно дотримуватися також певних процедур, якщо людина проживає в помешканні не одна... Водители, экипажи и обслуживающий персонал при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1202
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.. а может Вы...здоровенький и сильненький завтра сядете в кабину Боинга или локомотива..???
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потому что их заменить будет некем. Собственно, медиков это тоже касается
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тому має працювати "вахтовий метод".. НІЯКИХ КОНТАКТІВ З РОДИНАМИ І ЗНАЙОМИМИ...
і все одно після кількох місяців -карантин..

ІНАКШЕ КАРАНТИН -ДО СРАКИ.
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уже статья на цензоре есть - медиков будут садить на 14 дней карантина.
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До речі - доблесна влада чомусь не роз'яснює просту річ - самоізоляція це не зовсім просте перебування вдома. Потрібно дотримуватися також певних процедур, якщо людина проживає в помешканні не одна... Водители, экипажи и обслуживающий персонал при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1202
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а усі домочадці автоматично теж карантинно-самоізоляційні. там бесполєзно чогось дотривуатися. тіснішого контакту не буває.
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Серьезно? Они из другого биологического материала? У авторов этих перлов вообще то мозги на месте? Или надеются на оголтелом популизме спрятаться от пандемии, мол до меня не доберутся?
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ні.. надія на статистику..
цих категорій -тисячі.. на фоні тисяч носіїів інфекції це вже особливо не впливає на кількість...
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плохо , когда страной правят имбецилы вместо профессионалов.
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Ну десь у цьому є сенс...наприклад водій вантажівки возить вантаж до Польщі / з Польщі в Украiну (наскільки я знаю вантажні перевезення ніде не скасовані ), два дня в дорозі туди назад потім 14 днів самоізоляції і так кожен перетин кордону? 28 днів на місяць вдома сидіти? А що він заробить ? і який шеф його триматиме на фірмі?
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а що німцям жрать, якщо українська фура їм курятину не привезе.
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А какое количество украинской курятины импортирует Германия из Украины? И каково общее потребление Германией этого продукта в год Вам известно? Беспошлинная квота на весь ЕС составляет для украинских экспортеров 50 тыс тонн. Только Германия выращивает и импортирует этой продукции 4780 тыс тонн. Вы уверены, що німці помруть з голоду, якщо вони недоотримають 0,95% ( и это для все Европы) курятины? Вы прям ну в каждом комментарии блещите своим искрометным юмором и уровнем IQ.
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iq ти для красного словца приліпив, бо це вважається тіпа непргибаємим аргументом у таких як ти? курятина була просто одним із продуктів. а ти вже всрався.
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Действительно.... о чем это я ? Какой IQ....
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дурня якась. знаю випадок, як дехто повернувся з Польщi, де мив посуд в кафе бог зна пiсля кого. перетнув кордон як пасажир фури. вдома вже розгулює на всi боки. як кажуть, астанавiтє Зємлю, я сойду!
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