 Водії, екіпажі та обслуговуючий персонал під час перетину кордону не мають підписувати згоду на самоізоляцію, - Мінінфраструктури

Про це повідомляється на сайті міністерства інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до затверджених 24 березня 2020 року МОЗ України змін до постанови Головного державного санітарного лікаря України №2 від 21.03.2020 року "Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)" водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, члени екіпажів повітряних, морських ті річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, які перетинають державний кордон, не підписують інформовану згоду на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Україна 27 березня здійснить спеціальні рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Німеччини та низки інших країн, - Мінінфраструктури

Також в повідомленні зазначається, що роботодавець має забезпечити кожного свого співробітника індивідуальними засобами захисту.