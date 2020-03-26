 Перший випадок зараження коронавірусом виявлено на Чернігівщині

Про це повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Експрес-тест показав позитивний результат на наявність COVID-2019. Пацієнт поміщений до окремого боксу інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ. Перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють відповідно до протоколів МОЗ", - написав глава ОДА у фейсбуці в четвер вдень.

При цьому Прокопенко підкреслив, що лікарня забезпечена необхідною кількістю засобів захисту лікарів та засобами для дезінфекції і нині відпрацьовуються контакти хворого для поміщення на 14-денну самоізоляцію.

"Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування в референс-лабораторії", - додав глава ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У медзакладах столиці на сьогодні 380 апаратів ШВЛ, місто вже отримало 9 тис. експрес-тестів, - Кличко

Як повідомлялося, станом на 10:00 четверга, 26 березня, в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

При цьому в Чернігівській області підтверджених випадків зараження коронавірусом не було.