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 Перший випадок зараження коронавірусом виявлено на Чернігівщині

Експрес-тест показав позитивний результат на інфікування коронавірусом COVID-19 у чоловіка з ознаками вірусної пневмонії, госпіталізованого до Борзнянської районної лікарні Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Експрес-тест показав позитивний результат на наявність COVID-2019. Пацієнт поміщений до окремого боксу інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ. Перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють відповідно до протоколів МОЗ", - написав глава ОДА у фейсбуці в четвер вдень.

При цьому Прокопенко підкреслив, що лікарня забезпечена необхідною кількістю засобів захисту лікарів та засобами для дезінфекції і нині відпрацьовуються контакти хворого для поміщення на 14-денну самоізоляцію.

"Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування в референс-лабораторії", - додав глава ОДА.

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Як повідомлялося, станом на 10:00 четверга, 26 березня, в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

При цьому в Чернігівській області підтверджених випадків зараження коронавірусом не було.

Перший випадок зараження коронавірусом виявлено на Чернігівщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184505
 
 
 Топ коментарі
 
і не те дивує, що на Чернігівщині з'явився коронавірус, а те, що виявили
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якщо поодинці, то чому б і ні?
а от, коли вони збираються докупи, щоб обговорити, хто наркоман, а хто повія - ото біда
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Нужно больше украинцев вернуть из-за границы бо шота медленно коронавирус развивается в Украине!!! Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Черниговщине - Цензор.НЕТ 426
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і не те дивує, що на Чернігівщині з'явився коронавірус, а те, що виявили
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Нужно больше украинцев вернуть из-за границы бо шота медленно коронавирус развивается в Украине!!! Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Черниговщине - Цензор.НЕТ 426
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Скоро спецпотягом від ***** подвезуть. Вже домовились.
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А из Китая - с того момента, как вирус обнаружили - по всему миру за месяц? До одного места теперь это все меры.
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Где гарантия, шо полстраны в прошлые месяцы им не переболело: статистику нам еще никто не предоставил. А вспышка инфекции была.
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я могу понять еще молодых, но почему куча пенсов ошивается улицами в развалочку?
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Ведь самоубийство это грех. А хватануть корона вирис и двинуть кони это не грех, ведь выживать в условиях Украины на минималку обычному пенсу подобно кручению педалей на галере Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Черниговщине - Цензор.НЕТ 3021
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якщо поодинці, то чому б і ні?
а от, коли вони збираються докупи, щоб обговорити, хто наркоман, а хто повія - ото біда
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Якби серед вас не було наркоманів і повій,то й вони б обговорювали щось інше.
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якби, Вітьок, ти не був наркоманом і повією, ти б не голосував за зюзю
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Мій Вітьок тобі в пащеку не влізе.А за кого мені голосувати, я в тебе питати не збираюсь,бо ти з песвинарника.
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ну, не влізе - то і не влізе, я не претендую
має ж в тебе бути хоч чогось багато, раз із мізками не пощастило
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общество разделилось на "храбрых" и "осторожных". не все пенсионеры попали в осторожные. разумная оценка рисков. только и всего. острожные с трудом понимают храбрых, а вот храбрые хорошо понимают паник... осторожных. стало понятно?
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ты чота путаешь панику с осторожностью...как раз осторожные не паникуют-они выполняют рекомендации.а вот "храбрые" при первом реальном случае сразу впадут в панику.
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вижу заядлого паникёра. попробуй обосновать тезис: "храбрые" при первом реальном случае сразу впадут в панику
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тогда прокоментируй кацапский тезис "солдат должен быть тупым и храбрым" в свете лета-осени 1941 года,когда эти "храбрые" в количестве 2 млн в плен сдались Перший випадок зараження коронавірусом виявлено на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 6830
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сидит заяц на берёзе, поцелуй кирпич...
я взял оба слова в кавычки, чем подчеркнул, что они используются в не совсем обычном значении.
подобрал слова так, чтоб убрать своё отношение к каждой из групп. понятней было бы "перебздевшие" и "не перебздевшие".
"храбрые" из кацап-уставов здесь ни при чём.
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опять путаешь пербздевших и перебдивших,недобздевших и недобдивших...вот тебе и кирпич
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тебе побалабонить? я ничего не путаю. но перекидываться дерьмом не люблю. у перебздевших есть чёткий разведпризнак: они употребляют словосочетание "любой ценой" и не замечают, что оно идиотское.
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А ти невмирущий ,чи старіти не збираєшся.Хочеш лишитись вічно молодим?
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Че то долго Черниговщина сопротивлялась, несмотря на то что через нее едут поезда из РФ. Наверное только тесты завезли и глаза открыли
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Одну обіцянку ЗЕлупа виконав, повернув заробитчан в Україну.
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Вирусы.
Полчища сатаны идут. Им нужна власть.
Карлик трясется рвущийся к абсолютной власти.
Почувствовал гад что вирусня наступает.
Перший випадок зараження коронавірусом виявлено на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4195

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