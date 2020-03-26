 На Закарпатті встановили 4 блокпости на перевалах: двома перекрили трасу на в'їзд з інших областей, на двох інших - перевіряють температуру

Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг: - Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород); - Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", - зазначив Гетьманенко.

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Рух буде відкрито на двох інших дорогах, що йдуть через Яблунецький перевал (траса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранському перевал (траса М-06 Київ-Чоп). Всім, хто буде в'їжджати в область, проводитимуть температурний скринінг.

На сьогодні в Закарпатській області немає жодного випадку корона вірусу.