 На Закарпатті встановили 4 блокпости на перевалах: двома перекрили трасу на в'їзд з інших областей, на двох інших - перевіряють температуру

Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг: - Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород); - Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", - зазначив Гетьманенко.
Рух буде відкрито на двох інших дорогах, що йдуть через Яблунецький перевал (траса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранському перевал (траса М-06 Київ-Чоп). Всім, хто буде в'їжджати в область, проводитимуть температурний скринінг.
На сьогодні в Закарпатській області немає жодного випадку корона вірусу.
Они явно не здоровы.
Какой молодец. Последним мазком для Владимира должен стать кляп в рот.
Это мусорам лишний бонус к зарплате - вдруг кого и раскрутят на температуре... Самое интересное, увидят, что температура повышена - шо дальше? Нарушать закон и арестовывать (т.е. лишать свободы) а потом везти в больницу, где пошлют куда подальше, т.к. тестом или нет, или только для себя. Все! Вот их пшик и это все, на что это государство способно. В мирное время они еще могут воровать не давая бобику умереть от голода, а вот когда беда - тут и вырисовывается их неспособность, а значит и ненужность... И даже опасность.
Повезло все-таки им с бобиком!