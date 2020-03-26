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 На Закарпатті встановили 4 блокпости на перевалах: двома перекрили трасу на в'їзд з інших областей, на двох інших - перевіряють температуру

На чотирьох перевалах на в'їзді в Закарпатську область встановили блокпости. Двома перекрили трасу на в'їзд з інших областей, на інших - перевіряють температуру.

Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг: - Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород); - Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", - зазначив Гетьманенко.

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Рух буде відкрито на двох інших дорогах, що йдуть через Яблунецький перевал (траса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранському перевал (траса М-06 Київ-Чоп). Всім, хто буде в'їжджати в область, проводитимуть температурний скринінг.

На сьогодні в Закарпатській області немає жодного випадку корона вірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184503
 
 
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ötzi! у него бы меч отобрать - ну вылитый ötzi! ))
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проверьте температуру у Зеленского и его тупорылых воровских министров, депутатов, чиновников, которые отдают подобные идиотские приказы...
Они явно не здоровы.
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А Владимир Завгородний ведь наверняка уже вставил себе в жопу анальную пробку/зонд, термометром и GPS трекером.
Какой молодец. Последним мазком для Владимира должен стать кляп в рот.На Закарпатті встановили 4 блокпости на перевалах: двома перекрили трасу на в'їзд з інших областей, на двох інших - перевіряють температуру - Цензор.НЕТ 3339
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Они хотят показать, какие они нужные для власти, а на самом деле короновирус ср*ть хотел на их градусники, и на их руки жадные и кривожопые.
Это мусорам лишний бонус к зарплате - вдруг кого и раскрутят на температуре... Самое интересное, увидят, что температура повышена - шо дальше? Нарушать закон и арестовывать (т.е. лишать свободы) а потом везти в больницу, где пошлют куда подальше, т.к. тестом или нет, или только для себя. Все! Вот их пшик и это все, на что это государство способно. В мирное время они еще могут воровать не давая бобику умереть от голода, а вот когда беда - тут и вырисовывается их неспособность, а значит и ненужность... И даже опасность.
Повезло все-таки им с бобиком!
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Понятно, что страной рулит Аваков, зеленский обистался и спрятался. Вчера Аваков так и говорил - " ядумаю, я решил, нужно так" не ссылаясь ни на кого. Фактически Президент это он. Ну а такое положение вещей как никогда лучшее время для развала Украины. Прощай Закарпатье! Счастливого пути !
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А вот кто вообще скажет, на каком основании производится перекрытие дорог внутри страны?
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Сказочні долбойоби! Метод побороти вірус тільки два. Як пройшов Китай. 1.Без маски на вулицю не виходити і в Україну нікого без масок не впускати. 2.Це тести! Але нажаль ні одного, ні другого в країні не має, бо зелена підерас#я вивезла тисячу тон масок за кордон!!!
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