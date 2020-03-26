 Комунальники регулярно здійснюють дезінфекцію понад 11 тис. багатоквартирних будинків у Києві, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Керуючись рекомендаціями, що ми отримуємо від китайських лікарів, ми здійснюємо регулярну дезінфекцію житлових будинків столиці. Нагадаю, в Києві їх - близько 11 з половиною тисяч. Вісім з половиною перебувають у комунальній власності, - сказав Кличко. - Але, ми пішли на зустріч всім ОСББ і надали управляючим компаніям дезінфікуючі засоби та засоби захисту, костюми для двірників. На це з міського бюджету виділили 23 мільйони гривень. Обробку здійснюють двірники. Вони отримали необхідне обладнання та дезінфікуючі засоби, якими оброблюють сходові клітини, ліфтові кабіни, ручки дверей, сходові перила в житлових будинках", - сказав мер.

Він також підкреслив, що двірники обробляють дитячі та спортивні майданчики, користування якими місто заборонило до покращення ситуації. Заборона стосується всіх майданчиків, розташованими у парках, скверах та на прибудинкових територіях.

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"Якщо у мешканців будинків є нарікання, що в їхньому будинку не роблять дезінфекцію, - треба негайно звернутися або до місцевої керуючої компанії, або до Департаменту житлово-комунального господарства за телефоном 15-57", - зазначив Кличко.