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 Комунальники регулярно здійснюють дезінфекцію понад 11 тис. багатоквартирних будинків у Києві, - Кличко

Комунальні служби столиці регулярно здійснюють дезінфекцію багатоквартирних будинків. У Києві їх - близько 11 з половиною тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Керуючись рекомендаціями, що ми отримуємо від китайських лікарів, ми здійснюємо регулярну дезінфекцію житлових будинків столиці. Нагадаю, в Києві їх - близько 11 з половиною тисяч. Вісім з половиною перебувають у комунальній власності, - сказав Кличко. - Але, ми пішли на зустріч всім ОСББ і надали управляючим компаніям дезінфікуючі засоби та засоби захисту, костюми для двірників. На це з міського бюджету виділили 23 мільйони гривень. Обробку здійснюють двірники. Вони отримали необхідне обладнання та дезінфікуючі засоби, якими оброблюють сходові клітини, ліфтові кабіни, ручки дверей, сходові перила в житлових будинках", - сказав мер.

Він також підкреслив, що двірники обробляють дитячі та спортивні майданчики, користування якими місто заборонило до покращення ситуації. Заборона стосується всіх майданчиків, розташованими у парках, скверах та на прибудинкових територіях.

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"Якщо у мешканців будинків є нарікання, що в їхньому будинку не роблять дезінфекцію, - треба негайно звернутися або до місцевої керуючої компанії, або до Департаменту житлово-комунального господарства за телефоном 15-57", - зазначив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184502
 
   
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а н***я сміттєпроводи позаварювали..? щоб народ частіше у ліфтах тусив..?
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череп бы себе продизенфицировал, а то, при отсутствии мозгов, там вечно какая то херня образовывается. Неделю сижу в самоизоляции, дом у нас охренеть какой многоквартирный, никакой дезинфекции в глаза не видели.
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Ну што я могу сказать: таки ******.

Мусоропроводы радосно позаваривали, никто их перед тем не дезинфицировал (было написано в бумажке сначало дезинфекция, потом заварим), щас дворников разгоним и будем пилить ихнюю зорплату.

Перемога!
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Враньё,... на Печерске ни одного не видел.
Подъезды никто не обрабатывает.
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