 Порошенко запропонував Шмигалю організувати повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Він також запропонував долучити до антикризового штабу представників парламентських фракцій. Такий антикризовий штаб за словами Порошенка має ухвалювати необхідні для людей рішення і жорстко зупиняти намагання під прикриттям епідемії "протягнути" лобістські рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикризовий штаб має працювати за участю чиновників і депутатів, щоб захистити людей похилого віку, медиків та економіку, - Порошенко

"Сьогодні я звернувся до прем’єр-міністра для того, щоб був організований повітряний міст між Китаєм і Україною для того, щоб апарати штучної вентиляції легенів, захисні костюми, захисні маски розподілити через 50 антивірусних центрів для того, щоб лікарі знали, що вони захищені. Будуть захищені лікарі – будуть захищені люди", – переконаний Порошенко.

"Друга позиція – захистити малозабезпечених. Соцопитування, яке було проведено в Україні, показує, що більшість українців має фінансових ресурсів на місяць – півтора для того, щоб фізично прожити. І дати відповідь цим людям – це є сьогодні завдання влади. Ми запропонували сьогодні об’єднатися, я вніс пропозицію увійти до антикризового штабу, і дуже приємно, що моя пропозиція була прийнята. Під керівництвом прем’єр – міністра, за участю голови ВРУ, представництва Офісу президента, керівників або лідерів політичних партій і фракцій парламенту цей антикризовий штаб буде напрацьовувати не лобістські "хотілки", які хотіли включити в ці законопроекти, а буде напрацьовувати те, що захистить людей і країну", – наголосив Порошенко.