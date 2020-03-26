EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  2822  90
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1225) Китай (546) Порошенко (11620) Європейська Солідарність (306) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Порошенко запропонував Шмигалю організувати повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання

Уряд України має ініціювати створення так званого "повітряного мосту" з Китаєм, щоб максимально оперативно отримати необхідні засоби захисту та обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Він також запропонував долучити до антикризового штабу представників парламентських фракцій. Такий антикризовий штаб за словами Порошенка має ухвалювати необхідні для людей рішення і жорстко зупиняти намагання під прикриттям епідемії "протягнути" лобістські рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикризовий штаб має працювати за участю чиновників і депутатів, щоб захистити людей похилого віку, медиків та економіку, - Порошенко

"Сьогодні я звернувся до прем’єр-міністра для того, щоб був організований повітряний міст між Китаєм і Україною для того, щоб апарати штучної вентиляції легенів, захисні костюми, захисні маски розподілити через 50 антивірусних центрів для того, щоб лікарі знали, що вони захищені. Будуть захищені лікарі – будуть захищені люди", – переконаний Порошенко.

"Друга позиція – захистити малозабезпечених. Соцопитування, яке було проведено в Україні, показує, що більшість українців має фінансових ресурсів на місяць – півтора для того, щоб фізично прожити. І дати відповідь цим людям – це є сьогодні завдання влади. Ми запропонували сьогодні об’єднатися, я вніс пропозицію увійти до антикризового штабу, і дуже приємно, що моя пропозиція була прийнята. Під керівництвом прем’єр – міністра, за участю голови ВРУ, представництва Офісу президента, керівників або лідерів політичних партій і фракцій парламенту цей антикризовий штаб буде напрацьовувати не лобістські "хотілки", які хотіли включити в ці законопроекти, а буде напрацьовувати те, що захистить людей і країну", – наголосив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184501
 
   
 Топ коментарі
 
Петя би давно все порішав.
Не те що оте недолуге..і зелене.
 показати весь коментар
 
"Від Херсона і до Львова, вже лунає, - фак ю, Вова"
"Знають Рівне та Черкаси,
що зелені - під%раси."
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С Мальдивами или Марбеллой?, с Панамой? Ходи на допросы....
 показати весь коментар
 
 
..вмешался Зеля и потребовал только через Оман! с Панамой тоже согласен!!! Вы уже давно в изоляции? Я кстати не имею ввиду коронавирус!))
 показати весь коментар
 
 
ОМАН, непременно Оман. Воздушный мост с Оманам по доставке оманской шаурмы.
 показати весь коментар
 
 
И это должен был предложить Президент , а не депутат Порошенко. А то один самолет из Китая - это слезы . Даже на Киев не хватит. Даже на один район. Должен быть постоянный маршрут, чтобы хотя бы эти 900 тонн масок обратно закупить.
 показати весь коментар
 
 
А может ты свои денюшки из офшоров привезешь в страну и расчитаешься по кредитам которые брал из бюджета?мость любой идиот может предложить,предлагальщиков у нас и без тебя хватает хитрун липецкий.
 показати весь коментар
 
 
пусть зеля привезет с Кипра - те которые украли у нас с беней)
 показати весь коментар
 
 
А Ахметову/Пінчуку/Коломойському/Фірташу таке слабо запропонувати?
 показати весь коментар
 
 
Ну так их тут не пиарят отчаянно,их всех нужно сажать,а имущество конфисковывать,без суда и прокуроров,например просто приняв закон.
 показати весь коментар
 
Так чего ж зеленая макака их не сажает?А наоборот попрошайничает и по области на "кураторство" дала?Ой,а как верещал "пра барьбу с алигархатом")))
 показати весь коментар
 
 
А что ты мне вопросы задаёшь,езжай к зеленой макаке и её спроси.
 показати весь коментар
 
 
кусок гавна они привезли для зелебобиков Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования - Цензор.НЕТ 3161
 показати весь коментар
 
 
А хто кредити не віддає? Часом, не беня? Га, касап?
 показати весь коментар
 
 
"Від Херсона і до Львова, вже лунає, - фак ю, Вова"
"Знають Рівне та Черкаси,
що зелені - під%раси."
 показати весь коментар
 
 
Петя би давно все порішав.
Не те що оте недолуге..і зелене.
 показати весь коментар
 
 
Та видели недавно этого решала))))
Три коробочки из под обуви и два пакетика ездил по всей стране вручал.
Не смеши))
 показати весь коментар
 
 
а зелёный смарчёк что вручил? новый видосик?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так он же предатель и работает против Украины, все правильно!
А пэтьюнька же за страну переживает, а три коробочки и два пакетика))))
Гордость атцом!)))
 показати весь коментар
 
 
А как ты помог людям при карантине? Прежле чем оценивать вклад волонтерский деятельности других, посмотрим - а судьи кто? Т
 показати весь коментар
 
ви думаєте він ще собі не порішав і не має в маєтку окремої медичної палати?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а то без него не знают. лучше бы взял, да за наворованное свое бабло и организовал мост или только бла бла бла? Как всегда?
 показати весь коментар
 
 
Дуболом, слыхал, что Порох "за свои деньги" отправил в оплачиваемый отпуск всех работников Рошена возрастом 50+?
Может, скажешь, что сделал Беня "за свои деньги"?
 показати весь коментар
 
 
А знаєш як багато роблять для народу за свої гроші латиноамериканські наркобарони..?
 показати весь коментар
 
 
Правительство Украины должно инициировать создание так называемого "воздушного моста" с Китаем, чтобы максимально оперативно получить необходимые средства защиты и оборудование. Источник: https://censor.net.ua/n3184501

Гарна ідея - поспішати треба, в Україні ще другої Італії не вистачало Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования - Цензор.НЕТ 4077
 показати весь коментар
 
 
зейобікам такі ідеї в голову не приходять, бо в них в голомі самокати та інша х....ня! Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования - Цензор.НЕТ 8888
 показати весь коментар
 
 
Друга Італія зараз у скрепоносних. А в Україні, дякуючи Богу, ще не так катастрофічно, як припідносять.
Порошенко запропонував Шмигалю організувати повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання - Цензор.НЕТ 5733
 показати весь коментар
 
 
Юрий Бутусов
10 хв ·

Безвластие в Харьковской области: Зеленский поддержал Кернеса и Ярославского против главы ОГА Кучера
Харьков сейчас - пример развала власти в регионах и потери управляемости президентскими администрациями со стороны Офиса президента. 19 марта на пресс-конференции парочка местных феодалов - Геннадий Кернес и Александр Ярославский демонстративно оскорбили заместителя главы ОГА Пастуху и главу ОГА Кучера, потмоу что считают, что их собственный антикризисный штаб более значимый, чем антикризисный штаб главы ОГА. Президент Зеленский по сути поддержал Кернеса и Ярославского в противовес своей же облгосадминистрации. К чему это все приведет?
Президент 16 марта собрал олигархов и решил распределить их по регионам для поддержки различных областей, чтобы они сами организовали помощь людям, сами создали антикризисные штабы, сами проводили сбор средств, и почему-то куратором Харьковщины назначил Ярославского - партнера Кернеса, и доверил ему создание областного антикризисного штаба. Ярославский завез из Китая большой груз гуманитарной помощи. В результате в области работают два антикризисных штаба, которые враждуют между собой.
По сути президент признал - он назначил руководить ОГА неподготовленных и не субъектных в политике людей и отдает местную власть олигархам, потому что своим администрациям не доверяет. Александр Турчинов также собирал олигархов в 2014-м - но он предлагал олигархам лично возглавить облгосадминистрации. То есть не дублировал систему управления, а наоборот - делегировал полномочия и персонализировал ответственность. Но Зеленский ответственность не делегирует, а фрагментирует.
В ответ на обвинения Ярославского Кучер сказал, что это он сам создал антикризисный штаб, и обвинил Ярославского в лоббировании личных интересов, а к Кернесу пообещал жесткие меры:
«Он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду. Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес. Я обращаюсь к Кернесу. По моему мнению, в Харьковской области именно он является абсолютно деструктивным элементом, который организовал то, что происходит. Наша реакция будет жесткой, потому что этот человек не занимается теми вещами, которыми должен заниматься мэр огромного города. Он ответит за то, что имеют люди. Есть определенная информация, вы о ней позже услышите от правоохранительных органов».
Но Зеленский сделал ставку на Кернеса и Ярославского - также как раньше это делал Порошенко и Янукович.
Президент доверил региональную политику областных и районных администраций своему другу Сергею Трофимову, не имеющему опыта госуправления и понимания своей работы, который, в свою очередь, передал «кураторство» над Харьковщиной своему товарищу Вадиму Слюсареву, состоятельному пограничнику с интересами на погранпереходе Гоптовка. Слюсарев пробил назначение на Харьков главой ОГА Алексея Кучера и прокурора области Александра Фильчакова. Сам Кучер - адвокат, политической субъектности не имел, и ему изначально дали крайне ограниченные полномочия, без всяких силовиков. Мог ли он стать эффективным управленцем в области, где контроль над госпредприятиями и структурами власти в области давно поделен между Кернесом и Райниным.
Харьковская область сегодня открыта для сепаратизма, потому что здесь обнулилась центральная власть, и это серьезная угроза. И на местных выборах, к которым «Слуги» никакой серьезной подготовки не ведут, партию ожидает поражение и падение результатов по сравнению с парламентскими выборами. Кто усилится? Новый созданный Зеленским антикризисный штаб Кернеса и Ярославского - они имеют богатый опыт «убеждения» бизнесменов в необходимости жертвовать им деньги. Когда кто-то выбрасывает власть под ноги - кто-то ушлый спешит ее подобрать.
 показати весь коментар
 
 
Що тут дивуватись як що у владі зараз ВІРТУАЛЬНИЙ ПРЕЗИДЕНТ
 показати весь коментар
 
 
давай Пэтро вся надёжа на тебя, ******* эти самокатчики с куршавелями!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Чего у нас не отнять, так это необходимость длительно потрындеть перед каждым пустяковым делом, пока пустяк не превратится с проблему. А уже к проблеме мы имеем свой проверенный подход - ожидаем того, что проблема сама рассосётся.
 показати весь коментар
 
А у нас оказывается дешевле??? арендовать Ил-76 в Казахстане и платить чужой стране валюту, чем использовать свои Ил-76.(((((( Зепадали валят всё что можно, не думая и не беспокоясь. При аренде казахов можно процентик ухватить... При использовании своих тяжеловато... ((((
 показати весь коментар
 
 
Вроде писали, что наши самолеты туда летают?
 показати весь коментар
 
Слетал один наш Ил-76. Теперь взяли в аренду на ближайший рейс казахский Ил-76. Для народа говорят, что типа дешевле! Оказывается у зепадали оплата коммерческого самолёта меньше, чем использование своего, да ещё и военного!!???? Это типа, Вы заказали такси Киев-Ужгород-Киев, у Черновицкого оператора, при том, что у Вас есть свой исправный автомобиль и Вы водитель, способный выехать прямо сейчас...))))) Хотя кто поймёт логику ЗЕлу@ы?! (извинения за мой ирландский!)
 показати весь коментар
 
 
пане Порошенко, а чого за вашої каденції не було запущено виробництво української мед.т техніки? зокрема апаратів штучної вентиляції легенів?
ви ж з Супрун бавились в мед.реформу, а обладнання це ж найперше.
А Тепер ви рекомендуєте будувати повітряні мости. Це нормально?
 показати весь коментар
 
 
З-за каденції влади коаліції БПП+НФ загрози пандемії короновірусного грипу не існувало; і навіть вистачало апаратів ШВЛ для поточних потреб. Були (і є нині) навіть купа неробочих апаратів, до яких не доходили руки відремонтувати.
більше того, в держрезерві знаходились (були закуплені) і маски. і костюми, і навіть ліки проти грипу... Які потім хтось змародерив...

Так що, зебіл, ти вчергове всрався брехнею.
 показати весь коментар
 
 
будуйте і надалі з порошенком повітряні палаци, мости і тд.
 показати весь коментар
 
 
знову з'їзд з теми?
Ви, зебіли, не здатні визнати власної брехні.
 показати весь коментар
 
 
а от і брехня, бо я - порошенківець! Щось я не бачив тебе тут в 2017-18 , коли я був за Порошенка? Маю підозру, що багато із вас зникне, як тільки вам перестануть платити.
 показати весь коментар
 
Это легко доказать: запость всюда линки с Цензора на десяток своих постов в поддержку президента за 17-18 год, и тогда твоё сообщение окажется правдой!
 показати весь коментар
 
 
Тогда к твоим словам, мягко говоря скептическое отношение, а по простому - это просто ******!
 показати весь коментар
 
 
Я же не утверждаю, что когда-то давно я что-то сделал, что придаёт веса моим словам. Я просто предложил тебе легко доказать сказанное. А "съехать с базара" твоё решение.
 показати весь коментар
 
 
Извини, но я в тебя никогда не верил. Просто сильно удивился твоему утверждению про перемену мнения. Я с 14-го достаточно интенсивно читаю цензор, и мнение узнаваемых ников достаточно быстро запоминается. Но вот твою поддержку Порошенко, я как то не припомню. Спасибо, что подтвердил мои выводы.
 показати весь коментар
 
 
наскільки пригадую - не був ти за Європейську Солідарність (тоді просто - коаліцію рухівців, до якої гілки би вони не належали; головним чином - в БПП і в НФ). Не був, тому що я тебе як заніс до зебілів в своєму кондуїті - так і нікуди не переносив.

До речі, для нас - прізвище лідера нічого не визначає. В нас - фюрерів нема. Ми могли навіть В.Чорновола посунути, коли стали вважати, що його політична позиція не спрацьовує. Так що за Порошенка хто з нас, чи ні - не важливо. Да, за Порошенка ми на виборах Президента - бо він поки що справжній лідер з втілення рухівських ідей. Але ми, головним чином - за цінності.

Хоча, нахрена я вам, зебілам, оце все пояснюю? Ви ж нічого не зрозумієте... Вам потрібен вошдь. І диктатура; як мінімум - авторитарний режим.
 показати весь коментар
 
 
ти зовсім заплутався - тоді не було Європейська Солідарність, тоді було БПП,
 показати весь коментар
 
Ще одною важливою ознакою 73/43%зебіла є суцільний дебілізм - який заважає навіть вникнути в текст.
За ББП в тексті сказано все, що було необхідно для розуміння попереднього коменту.
 показати весь коментар
 
ви хворі на зебілізм. Вам скрізь воно ввижається
манія.
 показати весь коментар
 
ти, зебіл, видать навіть в ПТУ залізничників недовчився
 показати весь коментар
 
..Вам Порох перестав платити? І Зегидота не платить? Куди ж Вам бідному подітись?!! ЖоппоБлок платить? Не сидіть склавши руки.... Шукайте..працюйте....
 показати весь коментар
 
 
я виражаю свою власну думку на події. Безоплатно. Важко таке зрозуміти?
 показати весь коментар
 
.. розумію! Криза з фінансами у партій? Але судячи з Вашого посту... Порошенко запропонував Шмигалю організувати повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання - Цензор.НЕТ 7335 Адвокатик

а от і брехня, бо я - порошенківець! Щось я не бачив тебе тут в 2017-18 , коли я був за Порошенка? Маю підозру, що багато із вас зникне, як тільки вам перестануть платити.
Ви дуже засмучені безоплатною працею!?)))
 показати весь коментар
 
по -перше - це не праця. Це щоби розібратися в ситуації, я ж не стверджую, що я знаю істину, це ви знаєте, а я - ні.
Але мене обурює, коли Порошенко хоче в чергове будувати щось повітряне, зараз мости, а раніше - 144 реформи.

По -друге. Трохи засмучує...але не дуже.
 показати весь коментар
 
.. мова йде про Вас, а не про мене. А що Вас так бентежить у пропозиціі Пороха у регулярному сполученні літаками УкраЇни з Китаєм і доставкою необхідної допомоги?! Вас щось не дратує, що Зепадаль використовує казахські літаки, які за ціною значно дорожчі, чим експлуатація власних, того ж типу!? Да й гроші у державі залишаться, а не підуть на оплату іншій краіні!? Вас це не засмучує?
 показати весь коментар
 
тобі і подібним до тебе, враховуючи результати роботи обраної вами нікчемної та антиукраїнської влади, варто було б стулити пельку.
Мовчіть, не ходіть на вибори, дайте виправити ситуацію тим, хто може, вміє і хоче.
 показати весь коментар
 
 
я тебе просив стулити пельку, зроби це для майбутнього України.
 показати весь коментар
 
 
в нас свобода слова. Чи знову - назад в СССР? відкриємо психушки для інакомислячих?
 показати весь коментар
 
маловато ЗЕботв, угроза сдохнуть от вируса с налепкой ЗЕ вместо маски уже не привлекает.
 показати весь коментар
 
 
ей зебилы, вы ж волали, что барыга убежал в испанию! почему он в Киеве? шо опять ******* вас ваши дубинские-шарии?!
 показати весь коментар
 
 
какой же он Молодец, ну что предложил.
я тоже предлагаю: установите воздушный мост с марсом.
 показати весь коментар
 
Он предлагает то что реально нужно сделать и важно в данный момент, в отличие от главзебила решающего как правильно Пасху отпраздновать.
 показати весь коментар
 
 
... ..пацієнту Зеленському вправляння не допомогло....))))
 показати весь коментар
 
это мозг)))))!!!а ротерда2+сделать не надо!!тебя паскуду твоя подружка супрун консультуэ!!!
 показати весь коментар
 
Порошенко проснулся из спячки? Воздушный мост с Китаем уже есть, и в Украину самолеты доставляют тесты на коронавирус и др.
 показати весь коментар
 
 
Один самолет слетал. Но это слезы. Надо 100 рейсов.
 показати весь коментар
 
Завтра прибудет еще один. Сколько самолетов отправил Порошенко?
 показати весь коментар
 
Что-то у Петра все европейские друзья сдулись, давай, говорит, мост в Китай...
 показати весь коментар
 
 
Петя, без тебе й вода не освятиться... Тільки й чекали, поки ти порадиш, що робити... "Сиділи склавши руки".... Краще ти б допомагав як це роблять інші: Ахметов, Ярославський, Пінчук, Новинський та інші багаті люди України... Десять апаратів для дихання полагодив, добре... Більше діла - менше слів! Уряд, президент все роблять правильно! А ви там в ВР приймайте закони, направлені на порятунок країни! ДОСИТЬ ПІАРИТИСЬ!!!
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то это обязанности Зеленского. Но он не справляется с ситуацией. Поэтому Порошенко вынужден его подменять и действовать вместо него. Иначе страна останется вообще без руководства.
 показати весь коментар
 
Йой, та невже?! Читаю такі коментарі: як забагато в країні людей з коронавірусом мізків !!!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору