 Порошенко запропонував Шмигалю організувати повітряний міст із Китаєм для поставки медобладнання

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко.
Він також запропонував долучити до антикризового штабу представників парламентських фракцій. Такий антикризовий штаб за словами Порошенка має ухвалювати необхідні для людей рішення і жорстко зупиняти намагання під прикриттям епідемії "протягнути" лобістські рішення.
"Сьогодні я звернувся до прем’єр-міністра для того, щоб був організований повітряний міст між Китаєм і Україною для того, щоб апарати штучної вентиляції легенів, захисні костюми, захисні маски розподілити через 50 антивірусних центрів для того, щоб лікарі знали, що вони захищені. Будуть захищені лікарі – будуть захищені люди", – переконаний Порошенко.
"Друга позиція – захистити малозабезпечених. Соцопитування, яке було проведено в Україні, показує, що більшість українців має фінансових ресурсів на місяць – півтора для того, щоб фізично прожити. І дати відповідь цим людям – це є сьогодні завдання влади. Ми запропонували сьогодні об’єднатися, я вніс пропозицію увійти до антикризового штабу, і дуже приємно, що моя пропозиція була прийнята. Під керівництвом прем’єр – міністра, за участю голови ВРУ, представництва Офісу президента, керівників або лідерів політичних партій і фракцій парламенту цей антикризовий штаб буде напрацьовувати не лобістські "хотілки", які хотіли включити в ці законопроекти, а буде напрацьовувати те, що захистить людей і країну", – наголосив Порошенко.
"Знають Рівне та Черкаси,
що зелені - під%раси."
Не те що оте недолуге..і зелене.
Три коробочки из под обуви и два пакетика ездил по всей стране вручал.
Не смеши))
А пэтьюнька же за страну переживает, а три коробочки и два пакетика))))
Гордость атцом!)))
наворованноесвое бабло и организовал мост или только бла бла бла? Как всегда?
Может, скажешь, что сделал Беня "за свои деньги"?
Гарна ідея - поспішати треба, в Україні ще другої Італії не вистачало
10 хв ·
Безвластие в Харьковской области: Зеленский поддержал Кернеса и Ярославского против главы ОГА Кучера
Харьков сейчас - пример развала власти в регионах и потери управляемости президентскими администрациями со стороны Офиса президента. 19 марта на пресс-конференции парочка местных феодалов - Геннадий Кернес и Александр Ярославский демонстративно оскорбили заместителя главы ОГА Пастуху и главу ОГА Кучера, потмоу что считают, что их собственный антикризисный штаб более значимый, чем антикризисный штаб главы ОГА. Президент Зеленский по сути поддержал Кернеса и Ярославского в противовес своей же облгосадминистрации. К чему это все приведет?
Президент 16 марта собрал олигархов и решил распределить их по регионам для поддержки различных областей, чтобы они сами организовали помощь людям, сами создали антикризисные штабы, сами проводили сбор средств, и почему-то куратором Харьковщины назначил Ярославского - партнера Кернеса, и доверил ему создание областного антикризисного штаба. Ярославский завез из Китая большой груз гуманитарной помощи. В результате в области работают два антикризисных штаба, которые враждуют между собой.
По сути президент признал - он назначил руководить ОГА неподготовленных и не субъектных в политике людей и отдает местную власть олигархам, потому что своим администрациям не доверяет. Александр Турчинов также собирал олигархов в 2014-м - но он предлагал олигархам лично возглавить облгосадминистрации. То есть не дублировал систему управления, а наоборот - делегировал полномочия и персонализировал ответственность. Но Зеленский ответственность не делегирует, а фрагментирует.
В ответ на обвинения Ярославского Кучер сказал, что это он сам создал антикризисный штаб, и обвинил Ярославского в лоббировании личных интересов, а к Кернесу пообещал жесткие меры:
«Он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду. Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес. Я обращаюсь к Кернесу. По моему мнению, в Харьковской области именно он является абсолютно деструктивным элементом, который организовал то, что происходит. Наша реакция будет жесткой, потому что этот человек не занимается теми вещами, которыми должен заниматься мэр огромного города. Он ответит за то, что имеют люди. Есть определенная информация, вы о ней позже услышите от правоохранительных органов».
Но Зеленский сделал ставку на Кернеса и Ярославского - также как раньше это делал Порошенко и Янукович.
Президент доверил региональную политику областных и районных администраций своему другу Сергею Трофимову, не имеющему опыта госуправления и понимания своей работы, который, в свою очередь, передал «кураторство» над Харьковщиной своему товарищу Вадиму Слюсареву, состоятельному пограничнику с интересами на погранпереходе Гоптовка. Слюсарев пробил назначение на Харьков главой ОГА Алексея Кучера и прокурора области Александра Фильчакова. Сам Кучер - адвокат, политической субъектности не имел, и ему изначально дали крайне ограниченные полномочия, без всяких силовиков. Мог ли он стать эффективным управленцем в области, где контроль над госпредприятиями и структурами власти в области давно поделен между Кернесом и Райниным.
Харьковская область сегодня открыта для сепаратизма, потому что здесь обнулилась центральная власть, и это серьезная угроза. И на местных выборах, к которым «Слуги» никакой серьезной подготовки не ведут, партию ожидает поражение и падение результатов по сравнению с парламентскими выборами. Кто усилится? Новый созданный Зеленским антикризисный штаб Кернеса и Ярославского - они имеют богатый опыт «убеждения» бизнесменов в необходимости жертвовать им деньги. Когда кто-то выбрасывает власть под ноги - кто-то ушлый спешит ее подобрать.
ви ж з Супрун бавились в мед.реформу, а обладнання це ж найперше.
А Тепер ви рекомендуєте будувати повітряні мости. Це нормально?
більше того, в держрезерві знаходились (були закуплені) і маски. і костюми, і навіть ліки проти грипу... Які потім хтось змародерив...
Так що, зебіл, ти вчергове всрався брехнею.
Ви, зебіли, не здатні визнати власної брехні.
До речі, для нас - прізвище лідера нічого не визначає. В нас - фюрерів нема. Ми могли навіть В.Чорновола посунути, коли стали вважати, що його політична позиція не спрацьовує. Так що за Порошенка хто з нас, чи ні - не важливо. Да, за Порошенка ми на виборах Президента - бо він поки що справжній лідер з втілення рухівських ідей. Але ми, головним чином - за цінності.
Хоча, нахрена я вам, зебілам, оце все пояснюю? Ви ж нічого не зрозумієте... Вам потрібен вошдь. І диктатура; як мінімум - авторитарний режим.
За ББП в тексті сказано все, що було необхідно для розуміння попереднього коменту.
манія.
а от і брехня, бо я - порошенківець! Щось я не бачив тебе тут в 2017-18 , коли я був за Порошенка? Маю підозру, що багато із вас зникне, як тільки вам перестануть платити.
Ви дуже засмучені безоплатною працею!?)))
Але мене обурює, коли Порошенко хоче в чергове будувати щось повітряне, зараз мости, а раніше - 144 реформи.
По -друге. Трохи засмучує...але не дуже.
Мовчіть, не ходіть на вибори, дайте виправити ситуацію тим, хто може, вміє і хоче.
я тоже предлагаю: установите воздушный мост с марсом.