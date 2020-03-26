 КНДР таємно просить про допомогу у виявленні COVID-19: від початку пандемії в країні немає хворих

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

"В уряду є комплекти для тестування на COVID-19, і вони знають, як їх використовувати, але кількість комплектів є недостатньою, тому влада звертається з проханням до всіх організацій допомогти їм в цій ситуації", - цитує видання слова джерела.

Зазначається, що влада КНДР запитувала подібну допомогу таємно.

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З початку спалаху коронавірусу COVID-19 влада КНДР не оголошувала про жоден виявлений випадок зараження ним.

У той же час, як зазначає FT, міжнародні експерти сумніваються в точності цих даних, з огляду на можливі проблеми Пхеньяна з виявленням вірусу в умовах недостатньої кількості тестів на COVID-19.

З огляду на територіальне розташування країни, КНДР є однією з найбільш уразливих країн до поширення коронавірусу, нагадує видання.

Крім того, поставки в країну медичного обладнання стикаються з тривалими затримками через санкції ООН, введені щодо Пхеньяну, зазначає Financial Times.

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Також повідомляється, що КНДР, Росія, Китай, Сирія, Іран, Венесуела, Нікарагуа і Куба попросили генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша зажадати від держав зняти односторонні санкції, що перешкоджають боротьбі з коронавірусом.

Водночас Південна Корея виступала з пропозиціями до Півночі про співпрацю, щоб запобігти поширенню коронавірусу, але не отримувала відповіді, зазначали південнокорейські ЗМІ.