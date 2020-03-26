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 КНДР таємно просить про допомогу у виявленні COVID-19: від початку пандемії в країні немає хворих

Влада КНДР зверталася до міжнародної спільноти з проханням допомогти збільшити ефективність тестування на наявність коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times  із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

"В уряду є комплекти для тестування на COVID-19, і вони знають, як їх використовувати, але кількість комплектів є недостатньою, тому влада звертається з проханням до всіх організацій допомогти їм в цій ситуації", - цитує видання слова джерела.

Зазначається, що влада КНДР запитувала подібну допомогу таємно.

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З початку спалаху коронавірусу COVID-19 влада КНДР не оголошувала про жоден виявлений випадок зараження ним.

У той же час, як зазначає FT, міжнародні експерти сумніваються в точності цих даних, з огляду на можливі проблеми Пхеньяна з виявленням вірусу в умовах недостатньої кількості тестів на COVID-19.

З огляду на територіальне розташування країни, КНДР є однією з найбільш уразливих країн до поширення коронавірусу, нагадує видання.

Крім того, поставки в країну медичного обладнання стикаються з тривалими затримками через санкції ООН, введені щодо Пхеньяну, зазначає Financial Times.

Також дивіться: COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів. ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що КНДР, Росія, Китай, Сирія, Іран, Венесуела, Нікарагуа і Куба попросили генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша зажадати від держав зняти односторонні санкції, що перешкоджають боротьбі з коронавірусом.

Водночас Південна Корея виступала з пропозиціями до Півночі про співпрацю, щоб запобігти поширенню коронавірусу, але не отримувала відповіді, зазначали південнокорейські ЗМІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184500
 
 
 Топ коментарі
 
за цих я спокійний: виграли ЧС з футболу - виграють і пандемію
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Что Чемпионат ? Так, семечки, их космонавты на Солнце высаживались!
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но только ночью, чтоб не сгореть.
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за цих я спокійний: виграли ЧС з футболу - виграють і пандемію
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Что Чемпионат ? Так, семечки, их космонавты на Солнце высаживались!
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Таки да, и это не шутка. сайт конечно Парашный, за, что и прошу пардону, но и в Ютубе можно посмотреть.

https://pikabu.ru/story/v_kndr_rasskazali_po_televizoru_chto_ikh_kosmonavt_prizemlilsya_na_solntse_5230609
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та то фігня. ось питання звідки країни з високим забром від світу коронавірус?
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До ОП зверталися? Може маски підкинуть дружньому корейському народові? КНДР таємно просить про допомогу у виявленні COVID-19: від початку пандемії в країні немає хворих - Цензор.НЕТ 4560
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пусть попросят италию вышвырнуть от себя в их сторону ********** военных инфекционистов. там в стране с народной демократией они могут тренироваться в своё удовольствие. одни расходники, куда очком не кинут.
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С начала вспышки коронавируса COVID-19 власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения им.

Какую-такую помощь? Этот корейский хомячок, наоборот, должен опытом делиться. Один из всех отпетлял. У всех пожар, а у него - вот.
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в нього дофіга заробітчан у Китаї
так шо, зараз у КНДР, скоріш за все, веселуха почалась
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Так, на відміну від Італії, у Північній Кореї "нема никакого пиару"...
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КНДР тайно просит о помощи в выявлении COVID-19: с начала пандемии в стране нет заболевших

Ему обидно, что ли? КНДР тайно просит о помощи в выявлении COVID-19: с начала пандемии в стране нет заболевших - Цензор.НЕТ 7218
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А у них традиция такая. Это как с голодом в 1995. Его нету, нету. А потом оп и померло от него пару миллионов, как выяснилось потом.
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нема інфікованих -немає міжнародної допомоги

бо навіщо допомагати ТАКІЙ УСПІШНІЙ КРАЇНІ!? КНДР таємно просить про допомогу у виявленні COVID-19: від початку пандемії в країні немає хворих - Цензор.НЕТ 4283
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Як в них може бути вірус якщо до них ніхто не їде.
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Китай попередив своїх корейців не наближатись до кордонів цієї НЕАДЕКВАТНОЇ КРАЇНИ.

Ці упороті відстрілюються від короновірусу.
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Які тести? Кашлянув, чхнув - розстріл на місці. Корейські баби ще народять.
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В принципе помочь можно. Тайно сдал ВСЁ ЯО, ВСЁ, что связано с их производством и ВСЁ, что связано с доставкой технологий из РФ и тайно пулучи помощь.
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Пусть поменяются на ракеты, один тест для диктатора против всех ракет
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Сегодня на "информационный навигатор" о спецоперации парашинцев в Италии. "Гумконвой" не от минздрава, а от минобороны.
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КНДР, Росія, Китай, Сирія, Іран, Венесуела, Нікарагуа і Куба попросили генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша зажадати від держав зняти односторонні санкції, що перешкоджають боротьбі з коронавірусом.


Куратор у цих НЕЩАСНИХ РАСЄЯ..


не дивно,що прохання озвучено у формі погрози...
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Гниды. Пользуются горем, чтобы заслуженные за преступления санкции с них сняли.
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Там наверно уже все умерли кроме хомячка😁
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Страны которые ничего не создают ,а только разрушают 😬 Чем вас больше здохнет тем мир будет чище😬
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Зачем им тесты если их лучи Чучхе лечат?
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у свЫна и его коммунистической паствы появился реальный шанс на вымирание.
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Може хоч природний відбір все розставить на свої місця...
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