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 12 прибулих учора з Польщі мешканців Дніпропетровщини не пройшли карантинний контроль, - облрада

Учора в Україну потягом з Польщі прибули 600 осіб, з яких 22 з Дніпропетровської області.

Попри те, що на вокзалі їх очікували спеціальні мікроавтобуси, послугами такого трансферу скористалися лише 10 осіб. 12 осіб з незрозумілих причин не поїхали. Про це повідомила Дніпропетровська облрада, передає Цензор.НЕТ.

10 осіб доставили в Царичанську ЦРЛ, де вони проходять обстеження.

Обласна влада звернулася до жителів, нагадавши, що працює цілодобова гаряча лінія: 0800-500-474.

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"Нам необхідний контакт і дані про кожну людину, яка повертається з країн ЄС. Ми готові висилати за групами з кількох осіб транспорт і доставляти їх додому з проходженням всіх діагностичних процедур для того, аби мінімізувати проникнення в область вірусу", - наголошується у зверненні.

12 прибулих учора з Польщі мешканців Дніпропетровщини не пройшли карантинний контроль, - облрада 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184499
 
 
 Топ коментарі
 
все по Зеленському...
і масок вже сказали не носити.
в мене таке враження, що вони навмисне організовують епідемію в країні, інакше їх знесе майдан вже восени.
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Люди везде одинаковые. Каждый из таких "хитрых" как в новости думает 1.Я особенный и не подхвачу заразу 2. В больнице меня заразят, лучше сам дома пересижу это же не страшнее гриппа. и.т.д.
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чему радуемся?шо 73% не умнеют?
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все по Зеленському...
і масок вже сказали не носити.
в мене таке враження, що вони навмисне організовують епідемію в країні, інакше їх знесе майдан вже восени.
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Так уже зимой снесли потужной струей путча, не?
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А кто его придумал - этот путч - не вы ли - кацапы?
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кацап именно этому и радуется.

я уверен, что радуется этому он от души
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немцам тоже самое говорят: "маски для заболевших", самолеты в Европу тоже своих желающих вернуться свозят до сих пор
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Усі не вмруть. Тож, все одно залишиться кому
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Люди везде одинаковые. Каждый из таких "хитрых" как в новости думает 1.Я особенный и не подхвачу заразу 2. В больнице меня заразят, лучше сам дома пересижу это же не страшнее гриппа. и.т.д.
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И это тоже, думаю его снимут со временем, но придумают при этом кучу ограничений, типа справки что у тебя нет коронавируса, перед допуском на работу, проверок людей на каждом шагу и.т.д. Но это на Западе, а у нас не знаю как все будет.
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Ви влада чи жалюгідні імпотенти ? Яка ганьба
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Ну и зачем таких привозить, пусть сидят в Польше, раз они считают себя здоровыми, продолжают работать. С таким мурлом нужно жестче, я только - за.
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и это только то, в чем признались -попались...
а остальные случаи? особенно в маршрутках-автобусах в первые недели...
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Млять, сначала "организовываем" вывоз из зон карантина потенциально зараженных методом переезда цыганского табора, потом устами министра здравоохрЕнения заявляем что страна к эпидемии не готова и в конце удивляемся шо среди десятков тысяч нашлись персоны плюющие на законы и нормы? Ну рванули братки по малинам...или для вас новость шо такая категория граждан там тоже была?
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Ставленник янелоха, губернатор, тупорылое чмо! Занимается распространение заразы - отпускает по домам без карантина. Зебил - он и в "африке зебил" - тупость и некомпетентность.
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