 12 прибулих учора з Польщі мешканців Дніпропетровщини не пройшли карантинний контроль, - облрада

Попри те, що на вокзалі їх очікували спеціальні мікроавтобуси, послугами такого трансферу скористалися лише 10 осіб. 12 осіб з незрозумілих причин не поїхали. Про це повідомила Дніпропетровська облрада, передає Цензор.НЕТ.

10 осіб доставили в Царичанську ЦРЛ, де вони проходять обстеження.

Обласна влада звернулася до жителів, нагадавши, що працює цілодобова гаряча лінія: 0800-500-474.

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"Нам необхідний контакт і дані про кожну людину, яка повертається з країн ЄС. Ми готові висилати за групами з кількох осіб транспорт і доставляти їх додому з проходженням всіх діагностичних процедур для того, аби мінімізувати проникнення в область вірусу", - наголошується у зверненні.