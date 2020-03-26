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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Разумков про VIP-палати в Олександрівській лікарні: Рада таких доручень не давала

Керівництво Верховної Ради не давало жодних доручень щодо облаштування VIP-палат в Олександрівській лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 26 березня, який відбувся після зустрічі керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та представників Кабінету міністрів України.

"Я не знаю про це. Ми таких доручень не давали, не зверталися. Сподіватимемося, що якнайменше наших співгромадян будуть потрапляти в палати, а якщо, не дай бог, захворіють, то швидко видужувати", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У медзакладах столиці на сьогодні 380 апаратів ШВЛ, місто вже отримало 9 тис. експрес-тестів, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184497
 
 
 Топ коментарі
 
Опять все врут кроме зеко манды Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала - Цензор.НЕТ 6595
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И как всегда...никто ничего...Но в реальности то ОНО есть! Мерзавцы чиничные. так кто же дал распоряжение??? Кличко на голубом глазу Лгал вчера что НЕТ ничего...а птом тупорылое оправдывалось когда документы и видео показали на всю страну.
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да лучше уже без презедента, чем с таким.
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VIP - палаты должны быть, ибо если Владимир Зеленских умрет от корона вируса - мы останимся без презедента
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да лучше уже без презедента, чем с таким.
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Вы реально думаете, что если главзебил заболеет коронавирусом, то он поедет в задрипаную инфекционку? Он будет в люксовых условиях как сыр в масле
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в люксовых белых тапках и вип гробу он будет. вы так же как и они думаете что сделаны из какого то особого сорта мяса ? как эти дебилы понять не могут, что деньги не все решают и на тот свет бабло, дворцы и кареты не забереш ?
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Бойцы Арсена Авакова выгонят пациентов из простого нариду из больницы и положат туда властвующую верхушку в случае если коронавирус это не вонючий фейк. Бабло всегда решает. Как оговорят евреи: "если проблему можно решить за деньги - это не проблема!!!"
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в таких случаях - решает товарищ маузер или даже обычный кирпич в голову, и срать сколько у тебя бабла и связей.
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Есть фраза - не сдерживай порывов, идущих из глубины души!
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А где эти "люксовые условия", можно узнать?
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ну переоборудуют ординаторские, ибо хорошковский не хочет лежать в общей палате с холопами...
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Во-первых, пока случаев не много, то все лежат в отдельных, изолированных, боксах.
Во-вторых, Хорошковский, уже, валяется в "инфекции" Александровки.
В-третьих, как раз глядя на то, что вирусу пох кого ложить, а граница закрыта, наша блотота и решила сделать "заграницу" здесь и сейчас.
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он неучитывает что феофания не резиновая, и что если привезут игоря валерьевича - зеленую перхоть струсят с топчана на пол, что бы освободить место.
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"ибо если Владимир Зеленских умрет от корона вируса"
Твои слова б, да богу в уши
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туда клоуну и дорога вместа с раялем и лисапедом.
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У нього особиста палата в клініці Пальчевського де він аналізи здавав. Клініка обстежила якогось депутата і коронавірусу не знайшла. Потім писали, що бідолашний нардеп вже десь в реанімації.
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ОстанИмся, тогда Украина получит шанс выжить.
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мяч на полі КЛИЧКА.
Чекаємо його відмазки..

краще документу,хто наказав...

Думаю,сам Кличко на прохання знайомих"жертв Куршавелю"...
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И как всегда...никто ничего...Но в реальности то ОНО есть! Мерзавцы чиничные. так кто же дал распоряжение??? Кличко на голубом глазу Лгал вчера что НЕТ ничего...а птом тупорылое оправдывалось когда документы и видео показали на всю страну.
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я бы предложил вип гробы для этих вип персон.
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это есть...
по стоимости однокомнатной квартиры с кондиционером и спутниковой связью...с чертом скорее всего
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а-ха-ха! не хватало чтоб давала...а телефонное ЦУ и личную просьбу плюс чуточку обещаний и денег - еще никто не отменял...тем более в борьбе за жизнь
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Чи не час зателефонувати пану Баканову?
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он занят, обмывает очередные звезды на погонах, генерал ла-путина...ла-ла-ла
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він занятий..всім СБУ шукають,хто підслуховував Гончарука....
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Особенно нарид должны порадовать ВИП-палаты, которые сейчас готовят в Детском центре нейрохирургии, нафиг нариду дети, если у ни есть такой замечательный Зе и его слуги.
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на детях коронавирус сказывается меньше...и они, зараженные дети-разносчики, обнаруживаются позже остальных
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тебе не стыдно такую хню за деньги писать? центр НЕЙРОХИРУРГИИ - это не инфекционка, там что то другое лечат. для вас платных шлюх отдельный котел в аду
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новости
-о 7 летней девочке на волыни без признаков и с положительным результатом теста,
-о вип-палатах в детской больнице и
-о вип-персонах, прилетевших из куршавеля с 8-го марта

об этом писал цензор за 2 последних дня

бди, шлюшка
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зачем вип палаты в нейрохирургическом центре?
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зачем вип-палаты для взрослых дядей и тётей в детской больнице?
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у карантин у інфекційні лікарні не садять.Тим більше дітей з легкою температурою...
ЦЕ РОЗБАЗАРЮВАННЯ сил і засобів..
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было бы наивным полагать, что такие поручения даются напрямую радой та ещё и письменных формах )
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но пипл то хавает.... и верит в святость этих ************ )))
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пока "новая общность людей - советский народ" с их приживлёнными идеалами веры не вымрет, діла вобщім не буде. тут я полностью согласен. племя молодое, с ним можно связывать надежды на перемены. вот потому то его и пытаются проредить войной.
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Так клича же отпетый порохобот,поэтому все логично - свинарчуки должны лечиться как люди,а остальные пусть подыхают,нормальное порохоботство,киевлянам нравится.
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А ви, шановна громада, очікували щиросердного зізнання? Від кого? від молодесенького регіАНАЛа? Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала - Цензор.НЕТ 8462
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А своим глазам ты тоже не веришь? Выкладывали же эти приказы - они не от Верховной Рады, а от КГГА. И Кличко сегодня подвердил, что от КГГА.
Так что Разумков сказал правду - именно Рада таких поручений не давала.
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нет- не был-не участвовал, открещивается барыга./Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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так вот почему они во время карантина поощряют работу обменников и ломбардов!!!
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В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. 18.10.19. / Часто возле зала с игровыми автоматами находится ломбард.
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иван, ты раскрыл их связь.../ Иван Петрович Сидоров за базар отвечает:Сеть ломбардов и политтехнологии: всплыла правда о лидере "Слуги народа" 23 августа 2019, 15:16 /Кому принадлежат ломбарды в Украине 26.02.2018.
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Не мы - и вопрос типа закрыт....
А создать Следственную Депктатскую Коммисиию не?
Шоб выковырять наружу корупционеров на крови ? Потому как если врач на одного то значит минимум пять остаются вообще без врача?
а-а-а-а....низзя трогать бо можно шо нить зеленое выковырять..
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о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала, но и запрещать уже не будем, что бы не накалять страсти.
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Наказ 353 КМДА висить у відкритому доступі про віп палати. Так що не тринди офіційно на сайті кмда https://health.kievcity.gov.ua/files/2020/3/25/353.PDF
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А кто давал? У зеленых же абсолютная власть в стране.
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Так, а двірник з КМДА що скаже з цього приводу? А Генштаб чого мовчить?
Може досі вже "вмикати дурочку"?
Слабо з питанням про роз'яснення звернутися безпосередньо до підписантів тої цидули про VIP-палати??? І бажано в присутності керівника МОЗ і мера Києва.
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Так это ж не Порошенко чтоб спокойно подходить к злобным нац жонам без охраны ... Они обосруться даже того факта что им могут что-то сделать
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Та вони там і без ваших дурних порад якось обійдуться.Nec pecunia!
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