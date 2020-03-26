 Разумков про VIP-палати в Олександрівській лікарні: Рада таких доручень не давала

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 26 березня, який відбувся після зустрічі керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та представників Кабінету міністрів України.
"Я не знаю про це. Ми таких доручень не давали, не зверталися. Сподіватимемося, що якнайменше наших співгромадян будуть потрапляти в палати, а якщо, не дай бог, захворіють, то швидко видужувати", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.
Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.
Во-вторых, Хорошковский, уже, валяется в "инфекции" Александровки.
В-третьих, как раз глядя на то, что вирусу пох кого ложить, а граница закрыта, наша блотота и решила сделать "заграницу" здесь и сейчас.
Твои слова б, да богу в уши
Чекаємо його відмазки..
краще документу,хто наказав...
Думаю,сам Кличко на прохання знайомих"жертв Куршавелю"...
по стоимости однокомнатной квартиры с кондиционером и спутниковой связью...с чертом скорее всего
-о 7 летней девочке на волыни без признаков и с положительным результатом теста,
-о вип-палатах в детской больнице и
-о вип-персонах, прилетевших из куршавеля с 8-го марта
об этом писал цензор за 2 последних дня
бди, шлюшка
ЦЕ РОЗБАЗАРЮВАННЯ сил і засобів..
Так что Разумков сказал правду - именно Рада таких поручений не давала.
А создать Следственную Депктатскую Коммисиию не?
Шоб выковырять наружу корупционеров на крови ? Потому как если врач на одного то значит минимум пять остаются вообще без врача?
а-а-а-а....низзя трогать бо можно шо нить зеленое выковырять..
Може досі вже "вмикати дурочку"?
Слабо з питанням про роз'яснення звернутися безпосередньо до підписантів тої цидули про VIP-палати??? І бажано в присутності керівника МОЗ і мера Києва.