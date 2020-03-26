 Разумков про VIP-палати в Олександрівській лікарні: Рада таких доручень не давала

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 26 березня, який відбувся після зустрічі керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та представників Кабінету міністрів України.

"Я не знаю про це. Ми таких доручень не давали, не зверталися. Сподіватимемося, що якнайменше наших співгромадян будуть потрапляти в палати, а якщо, не дай бог, захворіють, то швидко видужувати", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 25 березня Bihus.Info опублікував наказ київської влади, який був розісланий у столичні лікарні, про створення особливих умов для лікування від коронавірусу так званих VIP-пацієнтів.

Серед вимог: ізольовані палати площами не менше 13 кв. м, затемнені вікна, зручна комунікація з операційними та іншими відділеннями, наявність окремого резерву лікарських засобів та резервація окремих операційних.

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