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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Україна звернулася через ОБСЄ до РФ із закликом припинити вогонь на період пандемії, - "слуга народу" Верещук

Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з пропозицією забезпечити перемир'я на Донбасі через загрозу епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це розповіла народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За її словами, безпека на сході України "залишається на першому місці".

"Українська сторона в особі Леоніда Кучми звернулася до ОБСЄ з проханням звернутися до Російської Федерації, щоб ми припинили вогонь – безумовне, повне і комплексне припинення вогню на період пандемії", – зазначила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу дев'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Нардепка нагадала, що генсек ООН Антоніу Гутерреш виступив із закликом зупинити всі конфлікти на планеті на період пандемії.

"Були приклади, як у Лівії, коли насправді припинили вогонь. Були домовленості на період пандемії, цієї всесвітньої загрози життю і здоров'ю планети, зупинити вогонь, щоб надати доступ медикам, надати доступ до медичних послуг та обслуговування безвідносно того, на якому боці України перебувають сьогодні люди", – заявила вона.

За словами Верещук, вона "поки не бачила реакції РФ" на пропозицію України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184494
 
 
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При чем тут пандемия? Нужно требовать вывод рос. войск с Донбасса. РФ нагло ворует у Украины нефть на одесском шельфе - где заявления? Судебные международные иски? Или Зеля с агрессором не судится? Враг ведет себя нагло и похабно и никакой реакции украинских властей.
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не така вже й недолугість, до речі
це правильний дипломатичний хід, що не дає забувати, хто є стороною конфлікту на Донбасі
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Почему же ? А может это зе пандемию придумал, что бы войну прекратить ?
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Так бубочка же зуб давал под свою ответственность.Надо же только перестать стрелять.
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Вся власть в Украине ето театр. А Бубочка в нем играет главную роль. Ну какая с артиста ответственность. Я не удивлюсь если он еще когда его прижмут покажет справку с психушки
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зачем такие сложности? заходишь к Ермаку, он звонит своему дружбану Козаку и вопрос решен.....
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ніби це виграшки - рібята, щас не до ігр
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Я даже представит как в кремле розреготались. Неужели можно поверить что цель ***** ето уменьшить напряженность на дамбасе или в мире. Скорее ждите от ***** обострения. Ему очень понравилось как вы ползаете перед ним на коленях и облизываете сапоги
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А в Ливии была внешняя агрессия? Или там все же местные "племена" воевали друг против друга? верещук ты дура.
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"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы МЫ прекратили огонь - безусловное, полное и комплексное прекращении огня на период пандемии", - отметила Верещук.Источник: https://censor.net.ua/n3184494

Ну у зелёных идиотов уже что то невообразимое в голове!!! МЫ ДОЛЖНЫ прекратить огонь?!
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вона не просто зелена ідіотка. Вона - мервечуківська, яка, як соціально близька, пробралася в списки зебілів.
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А как же "все объемное и полное, реальное прекращение огня" о котором бубочка договорился в Парижах? А "желание мира" в глазах *****?
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"вогонь" орків можна припинити лише його подавленням, і ніяк інакше.

Можна на деякий час припинити санкціями на касапію, але ненадовго. Хоча - останнім часом Зе-бане-банда успішно ті санкції скасовує. А "только перестать стрелять" - стало вже розхожим мемом.
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Вот идиоты, надо же зеленского заслать, чтобы в глаза путлеру посмотрел и рассмешил его.

"Война выгодна только барыгам которые на ней наживаются", говорил бубочка. И таки шо, теперь барыга зеленский наживается на войне, или он просто был (и есть) идиот? Ау, зебилушки?
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...из-за зебилов уже никто не думает о том, как вернуть крым и донбасс - все, мать их, "устали" от войны
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