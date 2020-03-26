EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  619  10
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1225) Кличко (1008) медицина (922) тест (48) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 У медзакладах столиці на сьогодні 380 апаратів ШВЛ, місто вже отримало 9 тис. експрес-тестів, - Кличко

У медичних закладах столиці сьогодні 380 апаратів штучної вентиляції легень. 93 з них - у лікарнях, визначених опорними для лікування хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлан-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Він нагадав, що у столиці підготовлено 7 базових лікарень для прийому хворих на коронавірус. Усього розгорнуто понад 400 ліжок. На випадок ускладнення епідемічної ситуації місто готове розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок.

"У структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені апаратами штучної вентиляції легень, - сказав мер. - У столичних лікарнях на сьогодні є 380 апаратів штучної вентиляції легень. 93 з них - у лікарнях, визначених опорними", - зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі приватні клініки не передають результати позитивних діагнозів на COVID-19 держорганам. Ми їх отримуємо через Німеччину, - Кличко

Він також нагадав, що нещодавно столична влада передала медзакладам столиці 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. Вони, зокрема, оснащені і апаратами штучної вентиляції легенів.

"Також міська влада забезпечила сімейних лікарів, службу невідкладної допомоги та усі медзаклади експрес-тестами на виявлення коронавірусу. Загалом, на сьогодні, місто вже отримало 9 тисяч із замовлених і придбаних тестів. І ми продовжуємо їх купувати", - сказав Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184492
 
 
 Топ коментарі
 
Просто ох*** реформы Супрун и ЗЕкоманды. На 3 млн Киев 380 аппаратов ИВЛ. Браво!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Просто ох*** реформы Супрун и ЗЕкоманды. На 3 млн Киев 380 аппаратов ИВЛ. Браво!
 показати весь коментар
 
 
В таком случае,если так мало тестов и аппаратов,то пусть они пригодятся исключительно для слуг народа,включая и их окружение.Пусть киевлянам эти гаджеты просто не понадобятся.
 показати весь коментар
 
 
Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
 показати весь коментар
 
 
Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
 показати весь коментар
 
Этого мало. Это 0,01% от населения Киева. А по прогнозам может понадобится, при плохом развитии событий, 0,05% от населения. Допустим, не все одновременно, но все равно нужно где-то 1000-1200 аппаратов.
 показати весь коментар
 
 
В Нью-Йорке 8000 ИВЛ, на подходе еще 10000, а мэр истерит, что если не довезут еще 30000 - город будет похоронен. Этим зажравшимся дали бы 380 аппаратов...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору