 У медзакладах столиці на сьогодні 380 апаратів ШВЛ, місто вже отримало 9 тис. експрес-тестів, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлан-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Він нагадав, що у столиці підготовлено 7 базових лікарень для прийому хворих на коронавірус. Усього розгорнуто понад 400 ліжок. На випадок ускладнення епідемічної ситуації місто готове розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок.



"У структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені апаратами штучної вентиляції легень, - сказав мер. - У столичних лікарнях на сьогодні є 380 апаратів штучної вентиляції легень. 93 з них - у лікарнях, визначених опорними", - зазначив Кличко.

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Він також нагадав, що нещодавно столична влада передала медзакладам столиці 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. Вони, зокрема, оснащені і апаратами штучної вентиляції легенів.

"Також міська влада забезпечила сімейних лікарів, службу невідкладної допомоги та усі медзаклади експрес-тестами на виявлення коронавірусу. Загалом, на сьогодні, місто вже отримало 9 тисяч із замовлених і придбаних тестів. І ми продовжуємо їх купувати", - сказав Віталій Кличко.