 Євросоюз підготує аналог "плану Маршалла" для порятунку економіки в умовах пандемії COVID-19

Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Коли я говорю "план Маршалла", я маю на увазі серйозні амбіції", - зазначив глава Європейської ради. Він додав, що збиток від економічного шоку означає, що "ми повинні бути вкрай активними і вже дуже скоро".

Шарль Мішель назвав цю ініціативу "внутрішньоєвропейським планом, який повинен мобілізувати капітал ЄС в рамках європейського бюджету; які повинен мобілізувати національні фонди і який також повинен мобілізувати приватний сектор".

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Очікується, що лідери ЄС сьогодні закличуть Європейську комісію розробити новий план відновлення економіки.