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 Євросоюз підготує аналог "плану Маршалла" для порятунку економіки в умовах пандемії COVID-19

Лідери Європейського Союзу через пандемію коронавірусу готують пакет заходів стимулювання економіки, подібний до "плану Маршалла".

Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Коли я говорю "план Маршалла", я маю на увазі серйозні амбіції", - зазначив глава Європейської ради. Він додав, що збиток від економічного шоку означає, що "ми повинні бути вкрай активними і вже дуже скоро".

Шарль Мішель назвав цю ініціативу "внутрішньоєвропейським планом, який повинен мобілізувати капітал ЄС в рамках європейського бюджету; які повинен мобілізувати національні фонди і який також повинен мобілізувати приватний сектор".

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Очікується, що лідери ЄС сьогодні закличуть Європейську комісію розробити новий план відновлення економіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184488
 
 
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Немцы бюджет на 156 миллиардов евро для начала "на проедание" на поддержку населения на карантине приняли. Будут брать кредиты везде, правые говорят, что нужно людей будет выпускать на работу со временем, иначе экономика загнется. У нас же все так беспечно идет, как-будто Украина богаче Германии.
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