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 Київські новини, Суспільство
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 Деякі приватні клініки не передають результати позитивних діагнозів на COVID-19 держорганам. Ми їх отримуємо через Німеччину, - Кличко

Мер Києва просить правоохоронців жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції.

"Я хочу звернутися до правоохоронних органів жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками. Бо деякі з них сьогодні теж роблять експрес-тести на коронавірус і не передають результати позитивних діагнозів державним органам. А ми їх потім отримуємо через Німеччину, або взагалі не отримуємо. Я вважаю це неприпустимим!" - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА

Нагадаємо, в Києві зареєстровано ще шість випадків захворювання на коронавірус. Кількість киян, хворих на COVID-19, зросла до 40 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184487
 
 
 Топ коментарі
 
"нєкоторьіє" - це клініка г-на пальчевського, який ссанки самого ссанича "аналізував"?!
Ти що, Віталя, це є особа наближена до ампіратора!!!
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Так млять лишать лицензий и все, что вы с ними цацкаетесь. Ска нахрена нужна власть которая ничего не делает.
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Так млять лишать лицензий и все, что вы с ними цацкаетесь. Ска нахрена нужна власть которая ничего не делает.
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Почему делает , обворовывает Украину и гробит Украинский народ. Или Вам мало доказательств ?
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Да эту мразь клЫчко расстрелять надо за указ по Охматдиту. Вирус не выбирает только бедных , он ложит и таких как ты мразь.
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"нєкоторьіє" - це клініка г-на пальчевського, який ссанки самого ссанича "аналізував"?!
Ти що, Віталя, це є особа наближена до ампіратора!!!
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А обіцянки Авакова про те, що поліція таких хворих буде примусово доставляти на лікування будуть виконуватися?
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А на Прідворного діагноста аналізов мочі, ето тоже распространяєтся?
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Твайумать. Некоторые частные клиники не передают результаты положительных диагнозов на COVID-19 госорганам. Мы их получаем через Германию, - Кличко - Цензор.НЕТ 2084 А я уже в поликлинику было засобирался. Хорошо, что педалик вовремя предупредил.
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Я сьогодні там був. Прямо на вході перевіряють температуру. Вхід тільки з маскою.
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То ты ***** оправь туда проверки с сотнетысячными штрафами,как малый бизнес громить,то у вас 600 уродов из держпраци имеется под рукой,а как корешей нарушающих закон привести в порядок,то некому.
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Ну и как Вам ******* живётся после выбора вот такого мером ?
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А государство нам зачем ? Так вые...те эти клиники по самые гланды,приравняйте отказ от отчетности к терроризму и посадите главврача !
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А клЫчко только грабить умеет и брать откаты , Вы ещё это не поняли ?
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...он тебя лично ограбил в подворотне, или ты просто бокс не любишь? Деякі приватні клініки не передають результати позитивних діагнозів на COVID-19 держорганам. Ми їх отримуємо через Німеччину, - Кличко - Цензор.НЕТ 8013 Деякі приватні клініки не передають результати позитивних діагнозів на COVID-19 держорганам. Ми їх отримуємо через Німеччину, - Кличко - Цензор.НЕТ 6792
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Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
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