 Україна 27 березня здійснить спеціальні рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Німеччини та низки інших країн, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Згідно з інформацією на сайті відомства, на 27 березня 2020 року заплановано рейси з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Париж) , Німеччини (Франкфурт).

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"Згідно з дорученням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Міністерство інфраструктури, Міністерство юстиції, МВС, МЗС та профільні віцепрем’єри мають розробити план щодо обмеження будь-яких пасажирських перевезень через державний кордон. Закликаємо українців за кордоном не зволікати із поверненням додому", - наголошують у міністерстві.

Мінінфраструктури також нагадує, що всі рейси приймаються в карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на коронавірус, усіх попереджають про необхідну самоізоляції на 14 днів.

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