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 Україна 27 березня здійснить спеціальні рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Німеччини та низки інших країн, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України оновило список евакуаційних рейсів, які мають намір здійснити українські авіакомпанії 27 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

Згідно з інформацією на сайті відомства, на 27 березня 2020 року заплановано рейси з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Париж) , Німеччини (Франкфурт).

Придбати квитки можна через сайти авіакомпаній - МАУ і SkyUp.

"Згідно з дорученням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Міністерство інфраструктури, Міністерство юстиції, МВС, МЗС та профільні віцепрем’єри мають розробити план щодо обмеження будь-яких пасажирських перевезень через державний кордон. Закликаємо українців за кордоном не зволікати із поверненням додому", - наголошують у міністерстві.

Мінінфраструктури також нагадує, що всі рейси приймаються в карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на коронавірус, усіх попереджають про необхідну самоізоляції на 14 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще два потяги вирушать із Перемишля до Києва 25 березня, - Мінінфраструктури

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184483
 
 
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У меня стойкое ощущение, что мы вывозим уже граждан этих самых стран..
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да вряд ли бы они к нам захотели из Катара
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До сих пор так и придумали как им разъезжаться по своим регионам?
А если пустить поезда купе-св вагонов по одному в купе (пусть даже в полтора-два раза дороже билет) с остановками в областных центрах хотя бы. Посадка со строгим контролем.
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Під аеропортом "Бориспіль" на таких пасажирів чатують нелегальні перевізники.
Днями до Одеси проїзд коштував 850-900 грн, якщо кілька людей в авто їхало... Україна 27 березня здійснить спеціальні рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Німеччини та низки інших країн, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 847
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Решили , что недостаточно быстро распространяется вирус ?
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Коломойський добре шекелів підзаробить.
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молодцы родненькие подвозите побольше, как раз в Китае новую заразу изобрели, теперь во всем виноваты простые мышки, ну хоть летучих мышей оставили в пакое.
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"Призываем украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой", так так, везіть COVID-19 якнайшвидше в Україну.
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