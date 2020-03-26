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 Від сьогодні на Волині почнуть облаштовувати 17 карантинних постів

Сімнадцять пропускних карантинних пунктів від сьогодні почнуть облаштовувати у зв'язку з оголошенням надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 на Волині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА у Facebook, таке рішення ухвалили на засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови ОДА Юрія Погуляйка 25 березня 2020 року.

"Карантинні пости контролюватимуть дотримання протиепідемічних норм водіями транспортних засобів, зокрема робитимуть температурний скринінг, проводитимуть роз’яснювальну роботу щодо убезпечення зараження коронавірусною інфекцією.

Таким чином, діятиме 9 контрольно-перепускних пункти на в’їздах до обласного центру з вулиць: Володимирської, Ківерцівської, Рівненської, Дубнівської, Мамсурова, Львівська, зі сторони сіл Зміїнець та Рованці та масиву Вишків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні створять Антикризовий штаб з протидії коронавірусу під керівництвом Шмигаля, - Разумков

По області КПП встановлять на автомобільних дорогах Ківерцівського та Маневицького районів, у с. Крупа Луцького району, смт Цумань Ківерцівського району, с. Журавники Горохівського району, м. Берестечко Горохівського району, с. Бережна Воля Любешівського району, с. Литовеж Іваничівського району", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на карантинних постах чергуватимуть представники Національної поліції, Національної гвардії України у Волинській області та медпрацівники.

Як повідомлялося раніше, на Волині зафіксували два випадки захворювання на COVID-19.

Від сьогодні на Волині почнуть облаштовувати 17 карантинних постів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184480
 
 
 Топ коментарі
 
Мировой психоз накаляется.

Всё ж интересно: каким образом рухнет эта авантюра.
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После изгнания Бубочки и его холуёв с Банковой, выяснится что никакой эпидемии нет.
Как её нет в Белоруссии.
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Мировой психоз накаляется.

Всё ж интересно: каким образом рухнет эта авантюра.
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прекрати говорить правду и не мешай зарабатывать на лохах...









Kavkaz Center

@newkc14

14 ч

Интересно: Профессор мигробиолог и инфекционист из #Германии опровергает утверждение о большой опасности #коронавируса. Профессор заявил, что паника и страх нагнетаются искусственно и смертность от коронавируса не превышает нормы

https://www.youtube.com/watch?v=WsXINZqQ590&feature=youtu.be
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>прекрати говорить правду и не мешай зарабатывать на лохах...


Мне всё же представляется что эта спецоперация закончится совсем не так как планировали её авторы. Причём авторы уже понимают что после окончания этого бардака, их позиции будут намного хуже чем до начала. Они ведь идиоты; просто богатые идиоты.


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Да это уже не секрет, спасибо за ссылку.
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Эти посты и эта вся показуха никак не помогут предотвратить распространение короновируса...
Лучше, бы начать строить больницу как в Китае, с нуля. Быстро. Именно для заражённых, ибо скоро не будет хватать месть в сегодняшних инфекционных больницах для заражённых.
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После изгнания Бубочки и его холуёв с Банковой, выяснится что никакой эпидемии нет.
Как её нет в Белоруссии.
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В Италии (на севере только; на юге невозможно - там мафия правит) и в Испании идёт массовая операция по зачистке домов престарелых.
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Хз..я там не був..але читав, що у листопаді-грудні на півночі робили масове щеплення старих від сезонного грипу та менінгіту..
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Ну то известные болячки, а этот коронный вирус - говорят что он хуже чумы, холеры, оспы и триппера, вместе взятых.
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можливо висока смертність то є імунна реакція на щеплення..
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Иммунная реакция заканчивается за несколько дней. Собственно, что такое прививка ? Огранизму дают ослабленный штамм болячки, таким образом давая информацию иммунной системе: "будь готов генерить фагоциты вот для этих дятлов, если они появятся не слабые, а сильные".
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достеменно це невідомо..а якщо вірус лабораторний, то тут може бути будь що..
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Да ладно. Книжку по иммунологии скачай и читай перед сном.
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У нас в Австралии, несмотря на то что пресса бушует уже три недели минимум, всего 12 умерших; все - глубокие старики, поди разбери от чего они умерли. Пресса давала цифры заражённых, но население просто перестало им верить. Самое печальное: резко падает авторитет власти, потому что население злится на ничем не оправданный коллапс экономики.
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я с тобой полностью согласен в том, что никакой эпидемии нет...
Но лохам сказали, что эпидемия есть, то значит есть, они свято верят зомбоящику...
Им скажут по зомбоящику, прыгать с 9-го этажа, они пойдут прыгать...
У них не развито мышление и логика. Думать им запрещено.
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Хуже: им вообще нечем думать. Способностью думать обладают лишь 10% населения; они всегда в меньшинстве.
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ольгінські знають про що пишуть..
їм мізки завжди заміняла методичка )))
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дда..да.. там Бацька поборов епідемію горілочкою,сауною і трактором )))
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Нет; просто КГБ отработало. Если была попытка завоза и распространения того же вируса что бушует в Испании и Италии, то исполнители уже вынесены из расстрельного подвала и торжественно сожжены в мобильном крематории.
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займутся любимым делом, гаишников бывших привлекайте, саме то.
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и что дальше, ну зафиксируют температуру и что не пропустят? водила выкинет пассажира на блок посту и поедет дальше, а ЭТИ что с ним делать будут... застрелят что ли?
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сегодня развернули моего знакомого на одном из этих блок-постов, так как у него с собой не было маски и перчаток, которые теперь нужно иметь при выезде из города, не одевать в машине, но иметь.
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погоджусь...поки що з боку влади карантин неефективний,а з боку людей -безвідповідальний..

тому не варто приховувати смертність від коронавірусу..,яка в Україні далеко не 5 -ро людей..
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я думала экспрес-тесты будут делать, а тут пародия
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чому не на всіх дорогах "по периметру області"?
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Епідемії нема, тільки в Ломбардіі трупи вивозять військові на вантажних авто, а каток в Мілані переобладнали під морг.
Балванять людям голови тролі фейкомети, тільки коли температура піднімется більше 37 першими побіжать свої дупи спасати. Як Шахов невіруючий.
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ты знаешь, сколько в Украине или в Италии умирает в день, в любой год, когда не было короновируса?
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Не знаю, але точно впевнений, що в звичайній ситуації трупи італійці "камазами" не возять і морги на катках не влаштовують.
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а почему не знаешь, почему не поинтересовался, что бы сопоставить, не хочешь или запуган?
так вот, в Украине каждый день умирает в среднем 1500 людей...
Ну пускай сейчас от короновируса умирает 1,2 ну 5 человек в день...
То это уже конец света - 5, 10 или даже 50 человек в день от вируса...
А то что 1450 умирают от старости, от болезней сердца, кровеносной системы, от рака, от др. болезней, от аварий на дорогах, итд...
То это пофиг... Это как бы ерунда... А вот короновирус, это ого ого, конец света...
Потому, что так по телеку сказалию. что короновирус это пипец...
В реальности, если исключть истерию и панику, то никаких миллионов или миллиардов не умрёт...
За два месяца "короновируса", официально во всем мире умерли 15 тысяч...
Но за этот же период в мире умерли 15 миллионов не от короновируса... То это ерунда, правда?
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спокійніше..

тему,що це несерйозно,розганяють місцеві "підспівувачі" -антивакцинатори для ЛАхті і саме Лахті...
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Я то все чудово розумію, але є у нас такі валянки, що можуть і повірити подібним персонажам.
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Не знаю, але точно впевнений, що в звичайній ситуації трупи італійці "камазами" не возять і морги на катках не влаштовують.
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