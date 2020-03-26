 Від сьогодні на Волині почнуть облаштовувати 17 карантинних постів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА у Facebook, таке рішення ухвалили на засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови ОДА Юрія Погуляйка 25 березня 2020 року.
"Карантинні пости контролюватимуть дотримання протиепідемічних норм водіями транспортних засобів, зокрема робитимуть температурний скринінг, проводитимуть роз’яснювальну роботу щодо убезпечення зараження коронавірусною інфекцією.
Таким чином, діятиме 9 контрольно-перепускних пункти на в’їздах до обласного центру з вулиць: Володимирської, Ківерцівської, Рівненської, Дубнівської, Мамсурова, Львівська, зі сторони сіл Зміїнець та Рованці та масиву Вишків.
По області КПП встановлять на автомобільних дорогах Ківерцівського та Маневицького районів, у с. Крупа Луцького району, смт Цумань Ківерцівського району, с. Журавники Горохівського району, м. Берестечко Горохівського району, с. Бережна Воля Любешівського району, с. Литовеж Іваничівського району", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на карантинних постах чергуватимуть представники Національної поліції, Національної гвардії України у Волинській області та медпрацівники.
Як повідомлялося раніше, на Волині зафіксували два випадки захворювання на COVID-19.
Всё ж интересно: каким образом рухнет эта авантюра.
Kavkaz Center
@newkc14
14 ч
Интересно: Профессор мигробиолог и инфекционист из #Германии опровергает утверждение о большой опасности #коронавируса. Профессор заявил, что паника и страх нагнетаются искусственно и смертность от коронавируса не превышает нормы
https://www.youtube.com/watch?v=WsXINZqQ590&feature=youtu.be
Мне всё же представляется что эта спецоперация закончится совсем не так как планировали её авторы. Причём авторы уже понимают что после окончания этого бардака, их позиции будут намного хуже чем до начала. Они ведь идиоты; просто богатые идиоты.
Коронавірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припиніть залякування - Дідьє Рауль, інфекціоніст №1 у світі
Лучше, бы начать строить больницу как в Китае, с нуля. Быстро. Именно для заражённых, ибо скоро не будет хватать месть в сегодняшних инфекционных больницах для заражённых.
Как её нет в Белоруссии.
Но лохам сказали, что эпидемия есть, то значит есть, они свято верят зомбоящику...
Им скажут по зомбоящику, прыгать с 9-го этажа, они пойдут прыгать...
У них не развито мышление и логика. Думать им запрещено.
їм мізки завжди заміняла методичка )))
тому не варто приховувати смертність від коронавірусу..,яка в Україні далеко не 5 -ро людей..
Балванять людям голови тролі фейкомети, тільки коли температура піднімется більше 37 першими побіжать свої дупи спасати. Як Шахов невіруючий.
так вот, в Украине каждый день умирает в среднем 1500 людей...
Ну пускай сейчас от короновируса умирает 1,2 ну 5 человек в день...
То это уже конец света - 5, 10 или даже 50 человек в день от вируса...
А то что 1450 умирают от старости, от болезней сердца, кровеносной системы, от рака, от др. болезней, от аварий на дорогах, итд...
То это пофиг... Это как бы ерунда... А вот короновирус, это ого ого, конец света...
Потому, что так по телеку сказалию. что короновирус это пипец...
В реальности, если исключть истерию и панику, то никаких миллионов или миллиардов не умрёт...
За два месяца "короновируса", официально во всем мире умерли 15 тысяч...
Но за этот же период в мире умерли 15 миллионов не от короновируса... То это ерунда, правда?
тему,що це несерйозно,розганяють місцеві "підспівувачі" -антивакцинатори для ЛАхті і саме Лахті...