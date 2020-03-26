 Від сьогодні на Волині почнуть облаштовувати 17 карантинних постів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА у Facebook, таке рішення ухвалили на засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови ОДА Юрія Погуляйка 25 березня 2020 року.

"Карантинні пости контролюватимуть дотримання протиепідемічних норм водіями транспортних засобів, зокрема робитимуть температурний скринінг, проводитимуть роз’яснювальну роботу щодо убезпечення зараження коронавірусною інфекцією.



Таким чином, діятиме 9 контрольно-перепускних пункти на в’їздах до обласного центру з вулиць: Володимирської, Ківерцівської, Рівненської, Дубнівської, Мамсурова, Львівська, зі сторони сіл Зміїнець та Рованці та масиву Вишків.

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По області КПП встановлять на автомобільних дорогах Ківерцівського та Маневицького районів, у с. Крупа Луцького району, смт Цумань Ківерцівського району, с. Журавники Горохівського району, м. Берестечко Горохівського району, с. Бережна Воля Любешівського району, с. Литовеж Іваничівського району", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що на карантинних постах чергуватимуть представники Національної поліції, Національної гвардії України у Волинській області та медпрацівники.

Як повідомлялося раніше, на Волині зафіксували два випадки захворювання на COVID-19.