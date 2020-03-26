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 Політика України
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Все про:Кабмін (3990) Денис Шмигаль (158)

 У Шмигаля є 10 радників і помічників, - секретаріат Кабміну

У прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля працюють чотири штатні радники, два помічники і чотири радники на громадських засадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на відповідь секретаріату уряду на запит агентства.

"За інформацією департаменту кадрового забезпечення секретаріату Кабінету Міністрів, станом на 19.03.2020 року штатними радниками прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А. є Губанов Олег Ігорович (призначений на посаду 5.03.2020), Саламаха Тимур Васильович (5.03.2020), Жохова Ганна Миколаївна (13.03.2020), Котлярова Олена Сергіївна (17.03.2020)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Губанов раніше був заступником керівника патронатної служби колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового, а пізніше радником Шмигаля на посаді віцепрем'єра.

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Саламаха є радником на громадських засадах депутата Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Максима Ткаченка, в VII і VIII скликаннях ВР був помічником депутата Антона Кіссе, а також радником Шмигаля на попередній посаді.

Жохова раніше працювала начальником відділу з питань юридичного забезпечення міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в м. Києві, Київській, Чернігівській і Черкаській областях.

Котлярова була керівником експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи директорату з питань місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад і територій України.

Також у Шмигаля працюють двоє помічників: колишній головний фахівець експертної групи з питань моніторингу та контролю діяльності місцевих держадміністрацій директорату територіального та місцевого розвитку секретаріат уряду Ольга Лугач (призначена на посаду 5.03.2020) і колишній головний спеціаліст відділу з питань протимінної діяльності та екологічної безпеки управління з питань східних регіонів Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Ганна Шикита (5.03.2020).

Радниками на громадських засадах прем'єра працюють: адвокат, керівний партнер компанії Juscutum Артем Афян (18.03.2020), керівник громадської спілки "Національна асоціація дорожників України", колишній заступник голови правління ПрАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" Тарас Сиротинський (18.03.2020), а також Сергій Стефурак (17.03.2020) і Андрій Щеп’як (19.03.2020).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184476
 
 
 Топ коментарі
 
У Шмыгаля есть 10 советников и помощников...

Толку никакого. Результат =0
И сам Шмыгал это ноль
Кстати, Шмыгал работал у Ахметова, поэтому по определению, он антинародный премьер министр
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Мало надо 100 ! У К Бендукидзе был 1 помощник . нищеброд Каха .
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Хозяин у него Гудок Леонидович Ахметов.
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маловато будет. Сотню другую надо бы добавить. Может найдётся хоть один умный.
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У Шмыгаля есть 10 советников и помощников...

Толку никакого. Результат =0
И сам Шмыгал это ноль
Кстати, Шмыгал работал у Ахметова, поэтому по определению, он антинародный премьер министр
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А по его действиям - этого и не скажешь. Такое впечатление что у него один советник: Фирташ, и его австрийские Хозява.
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Ну, Ахметов, Коломойский и проч. - это смотрящие по Украине. Настоящие Хозява дислоцированы в Австрии.
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Мало надо 100 ! У К Бендукидзе был 1 помощник . нищеброд Каха .
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У президента США сто советников по безопасности. Один из них -
агент КГБ. Кто - сейчас выясняется.
У Президента СССР сто советников по экономике. Один из них
разбирается в экономике. Кто - сейчас выясняется.
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Хоть мерседесами,охраной,секретутками и массажистами помощников обеспечили,что бы эти красавцы эффективно работали?
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На хера они нужны, все 10, если они такие же идиоты, как и этот ублюдок.
Это не вопрос. Это утверждение на основании того, что все они из зебильной команды.
Нет никого из адекватных и вменяемых людей, работающих на государство, а не на зебила.
Будет только хуже. Теперь в десятикратном размере. Потому что всем им надо платить сумасшедшие деньги, как и всем остальным в этой шобле воров и предателей.
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Утримання державним коштом апарату управління в Україні є затратним і неефективним. Це фактично паразитуюча каста недоторканних, пожираюча на бюджет і, паралельно, розкрадаюча і розпродуюча нашу країну...
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