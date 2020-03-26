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Все про:звання (69) Зеленський (4911) контррозвідка (213) СБУ (5433)

 Заступниця голови Департаменту контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки СБУ Лапутіна стала другою жінкою-генералом в Україні

Юлія Лапутіна стала другою в Україні жінкою-генералом.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора Юлії Лапутіній, полковнику Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Юлія Лапутіна обіймає в СБУ посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Зеленський підписав указ №119/2020 на середу, 25 березня. Цього дня СБУ відзначає 28-ту річницю створення: 25 березня 1992 року Верховна Рада прийняла закон "Про Службу безпеки України".

Юлія Лапутіна стала другою жінкою-генералом в Україні, пише zn.ua.

12 жовтня 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-майора Людмилі Шугалей, начальнику Військово-медичного управління СБУ.

Також дивіться: Зеленський нагородив орденами і медалями 31 українського воїна. СПИСОК

У Збройних силах України та Національній гвардії жінок-офіцерів з генеральським званням немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184475
 
   
 Топ коментарі
 
у Григория Суркиса диагностировали короновирус.. лежит вместе с Хорошковским в Александровской больнице, которую они десятки лет обворовывали..
надеюсь, в больнице не будет достаточно лекарств и кислорода в балонах, потому что такие твари как Сиркисы, Каломойские, Медведчуки, Ахметовы, Хомутники и другие особи, ненужны Украине..
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А первая генеральша кто? Мендель?
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А, блин, не дочитал новость до конца. Но за Мендель как-то обидно.
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Как и было : Ивану за атаку , хер в сраку, а маньке за манду генеральскую звезду.
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теперь она, бедолага, выспаться не может... каждое утро в 6 ноль ноль ейный супруг тычет ей кулаком в бок и спрашивает: "Ну и как тебе с генеральским мужем спалось?"
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у Григория Суркиса диагностировали короновирус.. лежит вместе с Хорошковским в Александровской больнице, которую они десятки лет обворовывали..
надеюсь, в больнице не будет достаточно лекарств и кислорода в балонах, потому что такие твари как Сиркисы, Каломойские, Медведчуки, Ахметовы, Хомутники и другие особи, ненужны Украине..
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В данной ситуации все могут решить правильные капельницы.
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так може вони перед лицем смерті все переосмислять та виправляться?*!*
такі приклади були в історії України - Зінченко.
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А, блин, не дочитал новость до конца. Но за Мендель как-то обидно.
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Суркису -71 год, подпадает под теорию Емца - кому 65 - того не лечить,

он Нам не нужен.
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А можно узнать численность сбу и сколько штук генералов?
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Який генерал із баби на посаді замначдепартаменту інформбезпеки?
Усе по Войновичу "Москва 2042".
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