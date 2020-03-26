 Заступниця голови Департаменту контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки СБУ Лапутіна стала другою жінкою-генералом в Україні

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора Юлії Лапутіній, полковнику Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Юлія Лапутіна обіймає в СБУ посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Зеленський підписав указ №119/2020 на середу, 25 березня. Цього дня СБУ відзначає 28-ту річницю створення: 25 березня 1992 року Верховна Рада прийняла закон "Про Службу безпеки України".

Юлія Лапутіна стала другою жінкою-генералом в Україні, пише zn.ua.

12 жовтня 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-майора Людмилі Шугалей, начальнику Військово-медичного управління СБУ.

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У Збройних силах України та Національній гвардії жінок-офіцерів з генеральським званням немає.