 25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА

Про це повідомляє Київська ОДА на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
З них 14 – в Обухівському районі;
4 – у Києво-Святошинському районі;
2 – у м. Бровари.
По 1 – у м. Бориспіль, смт Ставище, м. Ірпінь, м. Білій Церкві та Білоцерківському районі.
З них на стаціонарному лікуванні 9 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 15.
Підозру на зараження мають 80 осіб.
З них 25 - в Обухівському районі;
18– у Києво-Святошинському районі;
9 - у Броварському районі;
5 – у м. Ірпінь.
По 4 - у м. Біла Церква та Вишгородському районі.
6 – у Бориспільському районі.
3 – у Фастівському районі.
2 – у Макарівському районі.
По 1 - у Білоцерківському районі, Ставищенському районі та Васильківському районі.
Встановлено медичне спостереження за 230 контактними особами.
прокаженныхинфицированых, шоб остальные были в крусах)))
Тем более что некоторые прокаженные такие как шахов, зеленский, хорошковский и дальше по списку - их фамилии известны
дайте розкладку по Києво-Святошинському району по населеним пунктам, який кусками розкидано по області!!!
Шо за дебилизм в такий час!?
Внезапно закрылись границы и лечение во всяких Израилях, Германиях и Америках, даже латинских, отменилось.
Теперь все нардепы, Кабмин, временно исполняющий обязанности президента, будут лечиться в Украине. Не потому, что монобольшинство приняло такой Закон, и не потому, что благодаря стремительным реформам медицины, которые провела молодая перспективная команда зеленых профессионалов, лечение в украинских больницах стало самым лучшим и эффективных в мире. А просто потому, что зарубежные клиники сказали: "Идите нафиг. Пандемия. Нам нужно лечить своих граждан!". ДЕДЮХИН
Валерий Хорошковский, Виталий Хомутынник, Сергей Шахов, Андрей Богдан... -
16 украинских богачей завезли коронавирус в Киев из Куршевеля. Легкомысленная тусовка превратилась в общий кошмар.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/16-ukrainskih-bogachey-zavezli-koronavirus-v-kiev-iz-kurshevelya-legkomyslennaya-tusovka-prevratilas-v-obshchiy-koshmar-1492562.html