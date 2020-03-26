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 Собівартість одного тестування українською тест-системою на коронавірус становить 250 грн, - вчена Півень

Провідна наукова співробітниця Інституту молекулярної біології Національної академії наук Оксана Півень заявила, що собівартість одного тестування українською тест-системою на коронавірус становить 250 грн.

Про це вона розповіла в ефірі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

За словами Півень, Інститут розробив тести, засновані на методі ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція).

"Ми провалідували цю систему у Великій Британії і перевірили, як працює ця система на зразках уже хворих українських громадян. Вона зареєстрована в Україні. Уже розроблено першу партію на 600 аналізів, які передані в Центри громадського здоров'я в Житомирі та Києві", — заявила вона.

Крім того, Півень розповіла, що собівартість одного тестування українською тест-системою становить 250 грн на відміну від закордонних аналогів, вартість яких становить 370-450 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень

"Проте, наразі, цей проєкт (виробництво тест-систем — ред.), м'яко кажучи, дуже погано фінансується. Навіть ті перші тести, які були зроблені, були зроблені коштом потужностей нашого інституту", — зауважила наукова співробітниця.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив Зеленський.

24 березня стало відомо, що співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за власний рахунок.

Пізніше в Інституті заявили, що відпустка за свій рахунок типова для всіх працівників медичних НАНУ і не пов'язана з коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184471
 
 
 Топ коментарі
 
а китайські Genrui Biotech Inc закупка по 3 $, і плавно перетворюються в 250 грн))
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вполне вероятный для Украины сценарий.
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...ничего, наши доблестные уродские слуги доведут стоимость до 50$, они это умеют Себестоимость одного тестирования украинской тест-системой на коронавирус составляет 250 грн, - ученый Пивень - Цензор.НЕТ 1771
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а китайські Genrui Biotech Inc закупка по 3 $, і плавно перетворюються в 250 грн))
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вполне вероятный для Украины сценарий.
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Набір для виявлення IgG/IgM до нового коронавірусу (2019-nCoV)
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Просто дивно як можна порівняти ІФА тести та ПЛР? Й за ціною теж.
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ІФА ? на разі ці тести хемілюмінісцений метод, ПЛР то взагалі інше.
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Хемілюмінісценція чого? А за ціною ПЛР то взагалі ТЕ САМЕ?
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Тобто це, взагалі, експрес тест. Навіть не ІФА недоліки якого можна компенсувати кількістю точок.
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В Израиле ищут не РНК/ДНК вируса, как нам тут рассказывают, а конкретно анитела к вирусу. Резюме: т.к. вспышка подобной болячки у нас была - январь - февраль, то полстраны уже, возможно, переболело, а антитела же остаются.
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Вони проводять скринінг. Це перша лінія захисту. Після отримання позитивного результату роблять ПЛР.
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не можна, я працюю в фірмі яка завозить вказані тести
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...ничего, наши доблестные уродские слуги доведут стоимость до 50$, они это умеют Себестоимость одного тестирования украинской тест-системой на коронавирус составляет 250 грн, - ученый Пивень - Цензор.НЕТ 1771
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То ви щє грошей хочете? Ну, взагалі, ці науковці заїлися!
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Візна ціна тестів з китаю 2,3 плюс ПДВ та супутні витрати маємо ціну в Україні з уплатою всіх податків близько 3 $. Якщо добавити профіт компанії та ЗП працівників то виходить максимум 5$, це якщо бути не БАРИГОЮ.
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250 грн... Наверное во время теста лично зеленский будет развлекать пациента, играя ему на рояле.
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"Однако, на данный момент, этот проект (производство тест-систем. - Ред.), мягко говоря, очень плохо финансируется. Даже те первые тесты, которые были сделаны, были сделаны за счет мощностей нашего института", - отметила научный сотрудник.Источник: https://censor.net.ua/n3184471

Всі гроші,які планували викинути на оборудку з віп-палатими для бидлоеліти,передати Інституту молекулярної біології
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Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
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Путін багато обціяє. Це має одне визначення: популізм. Доречі:оподаткування дивідендів у нас давно врегульоване.
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Проста маніпуляція. Собівартість і цінапродажу. До собівартості потрібно добавити прибуток та ПДВ (якщо не встановлена ставка 0). Добавити логістичні витрати.. Разом вийде ціна не нижча за імпортну.
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