 Собівартість одного тестування українською тест-системою на коронавірус становить 250 грн, - вчена Півень

Про це вона розповіла в ефірі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

За словами Півень, Інститут розробив тести, засновані на методі ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція).

"Ми провалідували цю систему у Великій Британії і перевірили, як працює ця система на зразках уже хворих українських громадян. Вона зареєстрована в Україні. Уже розроблено першу партію на 600 аналізів, які передані в Центри громадського здоров'я в Житомирі та Києві", — заявила вона.

Крім того, Півень розповіла, що собівартість одного тестування українською тест-системою становить 250 грн на відміну від закордонних аналогів, вартість яких становить 370-450 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень

"Проте, наразі, цей проєкт (виробництво тест-систем — ред.), м'яко кажучи, дуже погано фінансується. Навіть ті перші тести, які були зроблені, були зроблені коштом потужностей нашого інституту", — зауважила наукова співробітниця.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив Зеленський.

24 березня стало відомо, що співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за власний рахунок.

Пізніше в Інституті заявили, що відпустка за свій рахунок типова для всіх працівників медичних НАНУ і не пов'язана з коронавірусом.