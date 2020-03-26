 Зеленський нагородив орденами і медалями 31 українського воїна. СПИСОК

Відповідний указ №112/2020 опублікований на сайті глави держави. передає Цензор.НЕТ.
Як зазначено в указі, нагороди присвоєні "за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку і високий професіоналізм".
Президент нагородив українських захисників орденами "За мужність" та Данила Галицького, а також медалями "За військову службу Україні" та "За бездоганну службу".
Всього нагороди отримав 31 військовослужбовець.
Як відомо, сьогодні відзначається День Національної гвардії України.
Далі наводимо повний список нагороджених воїнів:
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
ГРИСЕВИЧА Михайла Олександровича — солдата
ДОЛОТЕНКА Ігоря Юрійовича — старшого лейтенанта
КУЗЬМЕНКА Богдана Костянтиновича — капітана
САВЧУКА Михайла Михайловича — старшого лейтенанта
ТЕГЛІВЦЯ Михайла Михайловича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ГУНАЗУ Дениса Володимировича — полковника
КАЛАТИНЦЯ Олександра Володимировича — полковника
ТАРАСОВА Юрія Володимировича — полковника
ТРЕГУБА Дениса Володимировича — полковника медичної служби
УДОВИЧЕНКА Володимира Григоровича — полковника
Нагородити медаллю "За військову службу України
БАБЕНКА Ростислава Олексійовича — сержанта
ВЕСЕЛЯКА Івана Володимировича — молодшого сержанта
ВОРОНУ Василя Михайловича — старшого солдата
ДАНИЛЬЧУКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата
ЖУРАВЛЕНКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта
КОЛЕСНІКОВА Іллю Ігоровича — старшого солдата
КОСМІДАЙЛА Віталія Володимировича — молодшого лейтенанта
КУЧМІЯ Петра Романовича — прапорщика
ЛОСЄВА Вадима Вікторовича — лейтенанта
МУРОВАНОГО Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
ПОЦІПКА Олександра Вікторовича — старшого сержанта
РОЗНЮКА Віталія Івановича — старшого солдата
СТЕПАНОВА Олександра Олександровича — старшого сержанта
УРШАЛОВИЧА Миколу Петровича — полковника
ФЕДОРОВА Антона Валерійовича — солдата
ШЕЛЕПЙОНКА Ігоря Васильовича — старшого сержанта
ШИДЛОВСЬКОГО Богдана Сергійовича — старшину
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня
БОЙЧЕНКА Владислава Валерійовича — полковника
КОЛЕСНИКА Сергія Михайловича — полковника
МАКАРЕНКОВА Вадима Вікторовича — полковника
ШЕВЧУКА Артема Анатолійовича — полковника.
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Тфу .... зелёная мразота лицемерная!