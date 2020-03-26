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Все про:Зеленський (4911) нагорода (592) Національна гвардія (686)

 Зеленський нагородив орденами і медалями 31 українського воїна. СПИСОК

Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами 31 військовослужбовця.

Відповідний указ №112/2020 опублікований на сайті глави держави. передає Цензор.НЕТ.

Як зазначено в указі, нагороди присвоєні "за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку і високий професіоналізм".

Президент нагородив українських захисників орденами "За мужність" та Данила Галицького, а також медалями "За військову службу Україні" та "За бездоганну службу".

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Всього нагороди отримав 31 військовослужбовець.

Як відомо, сьогодні відзначається День Національної гвардії України.

Далі наводимо повний список нагороджених воїнів:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

ГРИСЕВИЧА Михайла Олександровича — солдата

ДОЛОТЕНКА Ігоря Юрійовича — старшого лейтенанта

КУЗЬМЕНКА Богдана Костянтиновича — капітана

САВЧУКА Михайла Михайловича — старшого лейтенанта

ТЕГЛІВЦЯ Михайла Михайловича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ГУНАЗУ Дениса Володимировича — полковника

КАЛАТИНЦЯ Олександра Володимировича — полковника

ТАРАСОВА Юрія Володимировича — полковника

ТРЕГУБА Дениса Володимировича — полковника медичної служби

УДОВИЧЕНКА Володимира Григоровича — полковника

Нагородити медаллю "За військову службу України

БАБЕНКА Ростислава Олексійовича — сержанта

ВЕСЕЛЯКА Івана Володимировича — молодшого сержанта

ВОРОНУ Василя Михайловича — старшого солдата

ДАНИЛЬЧУКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

ЖУРАВЛЕНКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта

КОЛЕСНІКОВА Іллю Ігоровича — старшого солдата

КОСМІДАЙЛА Віталія Володимировича — молодшого лейтенанта

КУЧМІЯ Петра Романовича — прапорщика

ЛОСЄВА Вадима Вікторовича — лейтенанта

МУРОВАНОГО Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

ПОЦІПКА Олександра Вікторовича — старшого сержанта

РОЗНЮКА Віталія Івановича — старшого солдата

СТЕПАНОВА Олександра Олександровича — старшого сержанта

УРШАЛОВИЧА Миколу Петровича — полковника

ФЕДОРОВА Антона Валерійовича — солдата

ШЕЛЕПЙОНКА Ігоря Васильовича — старшого сержанта

ШИДЛОВСЬКОГО Богдана Сергійовича — старшину

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

БОЙЧЕНКА Владислава Валерійовича — полковника

КОЛЕСНИКА Сергія Михайловича — полковника

МАКАРЕНКОВА Вадима Вікторовича — полковника

ШЕВЧУКА Артема Анатолійовича — полковника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184470
 
   
 Топ коментарі
 
Человек который, не лох, и откосил 4 раза по повестке раздает нагороды военнослужащим? Это какой-та сюррррр Зеленский наградил орденами и медалями 31 украинского воина - Цензор.НЕТ 2820
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А погибших во время "Главное перестать стрелять!!!" оно тоже посмертно наградило???
Тфу .... зелёная мразота лицемерная!
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6 солдат 5 сержантов несколько лейтенантов но основная масса ПОЛКОВНИКИ... так кто у нас воюют .. солдаты или полковники???тьфу на вас Зелёные и их прихлебатели из наградного отдела.. как умирать так солдаты как награды так очередь из ПОЛКОВНИКОВ!!!!
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Человек который, не лох, и откосил 4 раза по повестке раздает нагороды военнослужащим? Это какой-та сюррррр Зеленский наградил орденами и медалями 31 украинского воина - Цензор.НЕТ 2820
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ну хомчяк бы наградил или муженко из схрона достали
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Большинство уже заявили, что из его рук никаких наград не возьмут.
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а главная нацжена? онкричал что ни один солдат не возьмет с рук зели награду)))
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6 солдат 5 сержантов несколько лейтенантов но основная масса ПОЛКОВНИКИ... так кто у нас воюют .. солдаты или полковники???тьфу на вас Зелёные и их прихлебатели из наградного отдела.. как умирать так солдаты как награды так очередь из ПОЛКОВНИКОВ!!!!
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Изменник Родины, уклонист и предатель - награждает людей которые жертвовали собой ради таких как эта Зелёная Мразь! Жесть ....
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А погибших во время "Главное перестать стрелять!!!" оно тоже посмертно наградило???
Тфу .... зелёная мразота лицемерная!
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Визнавати днр і лнр, поздоровляти ху#ло з новим роком , проводити парад на день Незалежності без військових, визнавати россію не країною- окупантом, а миротворцем на рівні Німеччини - Франції і нагороджувати посмертно наших Героїв? Хочеться сказати " іди у ср#ку!"
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прочитайте список... парадный список...к случаю...
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