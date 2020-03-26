 10 млн масок, 69 портативних апаратів ШВЛ, 3 рентгенівські комплекси відвантажені МОЗ, - Держрезерв

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Держрезерву.
Так, остання партія була відвантажена в понеділок, 23 березня. Крім того, були також передані 69 портативних апаратів штучної вентиляції легенів, 1180 ручних дихальних апаратів, три рентгенівські комплекси 1350 пульсометрів, 34 кисневі концентратори.
В цілому Держрезерв передав Міністерству охорони здоров'я матеріальні цінності на суму майже 69 млн грн.
Як зазначив голова Держрезерву України Ярослав Погорілий, договір про передачу матеріальних цінностей медичного призначення був укладений між Міністерством охорони здоров'я і Держрезервом 11 лютого 2020 року, наряд на відвантаження підписаний 12 лютого, але реально фахівці МОЗ приїхали забирати маски тільки через два тижні - 25 лютого.
За інформацією пресслужби, Держрезерв, починаючи з травня 2019 року, на виконання розпорядження Кабміну №295-р неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров'я з проханням погодити проєкт договору про передачу матеріальних цінностей медичного призначення, "але отримував відписки".
эти маски, что их типа "отгрузили" - "отгрузили" на бумаге.
вы их в аптеках видели? - то-то и оно
В аптеках масок нет.
не надо нам рассказывать о "зеленом процветании" и "кинцы эпохы" - это год назад кушалось, а сейчас не.
Киев, Дарницкая площадь - 6-7 аптек, "масок нет" написано уже на дверях,
но крутится типчик возле перехода:
- Маски не нужны? - 50 грн штука.
Спасибо и главному ишаку, и ишакам помельче.
или они в Питере ?
тупым хохлам будешь рассказывать где маски есть ?
Шо это за турборежим и нахрена эти надцать штабов, если за 2 недели в аптеках не появились маски ?
- вам делали экспресс-тесты или отбирали пробы на анализ?
- нет. Сказали, сделают при первых проявлениях
А пока они - потенциальные разносчики до первых проявлений... ******* йемец и зеленщина...
А тем временем харьковская подземка, в частности, подземные переходы превращаются в отстойники для бомжей, их уборные и помойки. На торговые точки все чаще налетают мародеры...
Рюкзаков, продай спирт за границу, мразь-приспособленец ... гастролер при клоуне... бебебе..
****, зла не хватает...
РАДЖУ ВСІМ ..Організовуватись поквартально...будинками...вулицями..
Буде гірше..
Вангується поява банд (на кількох авто одночасно) зі зброєю..
мародерити будуть навіть вдень.
НЕ БУДЕТ парашенки на троне, не будет!! запомни и свали.
писалось, що десь на 1,4 %, поправ єслішо...
https://youtu.be/WN1TMimVOz0
lining up for weapons fearing civil unrest...
ФАКТ.
Запитання риторичне -чому не подано в суд на РАдуцького і ще кількох осіб,причетних до розпродажу КРИТИЧНОГО держрезерву ?
Запитання риторичне ,думаю..
Барига все-таки жлоб..