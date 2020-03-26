EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  3391  46
Матеріали за темою:
Все про:вірус (473) Держрезерв (13) карантин (1103) Мінздоров'я (1337) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 10 млн масок, 69 портативних апаратів ШВЛ, 3 рентгенівські комплекси відвантажені МОЗ, - Держрезерв

Державне агентство резерву України відвантажило Міністерству охорони здоров'я країни 9 млн 980 тис. масок медичного призначення та медобладнання, необхідне для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Держрезерву.

Так, остання партія була відвантажена в понеділок, 23 березня. Крім того, були також передані 69 портативних апаратів штучної вентиляції легенів, 1180 ручних дихальних апаратів, три рентгенівські комплекси 1350 пульсометрів, 34 кисневі концентратори.

В цілому Держрезерв передав Міністерству охорони здоров'я матеріальні цінності на суму майже 69 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запобігли розтраті стратегічного майна майже на 100 млн гривень", - глава держрезерву Погорілий

Як зазначив голова Держрезерву України Ярослав Погорілий, договір про передачу матеріальних цінностей медичного призначення був укладений між Міністерством охорони здоров'я і Держрезервом 11 лютого 2020 року, наряд на відвантаження підписаний 12 лютого, але реально фахівці МОЗ приїхали забирати маски тільки через два тижні - 25 лютого.

За інформацією пресслужби, Держрезерв, починаючи з травня 2019 року, на виконання розпорядження Кабміну №295-р неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров'я з проханням погодити проєкт договору про передачу матеріальних цінностей медичного призначення, "але отримував відписки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184469
 
 
 Топ коментарі
 
Коронавірус посланий нинішній владі, як рятувальна експедиція. На що б вони могли списати свою провальну економічну політику, зовнішню політику, нехтування думкою своїх виборців? А зараз підвалила така відмазка - пандемія.
 показати весь коментар
 
карантин введён 14 дней назад.

Шо это за турборежим и нахрена эти надцать штабов, если за 2 недели в аптеках не появились маски ?
 показати весь коментар
 
Не можуть знайти зеленого кольору.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как это Радуцкий не доглядел и на экспорт не отправил? а-та-та
 показати весь коментар
 
 
Так він їх і відправив, 25 лютого ще забрали, де маски?
 показати весь коментар
 
 
давно отправил.
эти маски, что их типа "отгрузили" - "отгрузили" на бумаге.
вы их в аптеках видели? - то-то и оно
 показати весь коментар
 
 
ну эти портативные полевые ингаляторы на 2 человека И-2 также как и кислородные станции на 10 человек КИС-1 складского хранения . в январе - начале февраля продавали через интернет по всей стране . за границей они не очень нужны
 показати весь коментар
 
 
Ну так - коммерческий запал Радуцкий весь вывез, а Госрезерв не для аптек - передают непосредственно Минздраву, МЧС, МВД.
 показати весь коментар
 
 
Возле моего дома три и в каждой есть
 показати весь коментар
 
дядьку, нэ пыз...ыть.
не надо нам рассказывать о "зеленом процветании" и "кинцы эпохы" - это год назад кушалось, а сейчас не.

Киев, Дарницкая площадь - 6-7 аптек, "масок нет" написано уже на дверях,
но крутится типчик возле перехода:
- Маски не нужны? - 50 грн штука.

Спасибо и главному ишаку, и ишакам помельче.
 показати весь коментар
 
 
дай адрес этих трёх ?

или они в Питере ?
 показати весь коментар
 
 
ты там у себя в тундре самый умный, да ?
тупым хохлам будешь рассказывать где маски есть ? 10 млн масок, 69 портативних апаратів ШВЛ, 3 рентгенівські комплекси відвантажені МОЗ, - Держрезерв - Цензор.НЕТ 8669
 показати весь коментар
 
Как отметил председатель Госрезерва Украины Ярослав Погорилый, договор о передаче материальных ценностей медицинского назначения был заключен между Минздравом и Госрезервом 11 февраля 2020 года, наряд на отгрузку подписан 12 февраля, но реально специалисты Минздрава приехали забирать маски только через две недели - 25 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3184469
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Який такий держрезерв? То все Порох купив )))
 показати весь коментар
 
 
А нащо так багато масок ???казали ж - Маски для хворих тiльки !А то значить потрiбно 156 масок , ну й про запас пару штук
 показати весь коментар
 
хоть не скрепя сердцем отдавали, миша дорогу хоть не блокировал?
 показати весь коментар
 
 
Коронавірус посланий нинішній владі, як рятувальна експедиція. На що б вони могли списати свою провальну економічну політику, зовнішню політику, нехтування думкою своїх виборців? А зараз підвалила така відмазка - пандемія.
 показати весь коментар
 
 
Так и есть... уж и о попередниках забыли...
 показати весь коментар
 
 
карантин введён 14 дней назад.

Шо это за турборежим и нахрена эти надцать штабов, если за 2 недели в аптеках не появились маски ?
 показати весь коментар
 
 
Из харьковских новостей... интервью с подозреваемыми носителями:
- вам делали экспресс-тесты или отбирали пробы на анализ?
- нет. Сказали, сделают при первых проявлениях
А пока они - потенциальные разносчики до первых проявлений... ******* йемец и зеленщина...
А тем временем харьковская подземка, в частности, подземные переходы превращаются в отстойники для бомжей, их уборные и помойки. На торговые точки все чаще налетают мародеры...
Рюкзаков, продай спирт за границу, мразь-приспособленец ... гастролер при клоуне... бебебе..
****, зла не хватает...
 показати весь коментар
 
 
У Китаї,коли перестали справлятись силовики,з"явилась "Громадська міліція"..
РАДЖУ ВСІМ ..Організовуватись поквартально...будинками...вулицями..
Буде гірше..

Вангується поява банд (на кількох авто одночасно) зі зброєю..
мародерити будуть навіть вдень.
 показати весь коментар
 
 
21.04.2024 ще раз проголосуй за «проти Порошенка!», і от тоді....
 показати весь коментар
 
та пошло ты со своим пропитым мародером! задрала трольня тупая!
НЕ БУДЕТ парашенки на троне, не будет!! запомни и свали.
 показати весь коментар
 
 
так всегда было в смутные времена... а я недоумевал, почему американцы выстроились в очереди в ружейные магазины...
 показати весь коментар
 
прямо «очєрєдя»...
писалось, що десь на 1,4 %, поправ єслішо...
 показати весь коментар
 
ну я видел очередь на Трубе. Прям вот за пределами магазина у входа очередь. Но не толпа, а разреженная длинная. Ссыль не найду, случайно наткнулся, когда просматривал новость за новостью
 показати весь коментар
 
 
Ааа, ну вот, например
https://youtu.be/WN1TMimVOz0
lining up for weapons fearing civil unrest...
 показати весь коментар
 
 
в масштабах страны это на 4 часа работы всех врачей военных таможенников и социальных работников, это крошки, был продан запас 890 тонн масок из расчёта маска 20 грамм можно посчитать какой запас был.
 показати весь коментар
 
 
Щас клован на экран выскочит, как чортик из табакерки, и расскажет, что маски здоровым не нужны, а больним уж тем более...
 показати весь коментар
 
 
У Порошенко дуже сильна юридиична група по захисту його від арешту.
ФАКТ.

Запитання риторичне -чому не подано в суд на РАдуцького і ще кількох осіб,причетних до розпродажу КРИТИЧНОГО держрезерву ?

Запитання риторичне ,думаю..
Барига все-таки жлоб..
 показати весь коментар
 
 
Чому падлошенко ще на волі,ось в чому питання
 показати весь коментар
 
 
потому что такие как ты зелебобики проголосовали за шапито 95, а теперь одевают трусы на голову т.к. клоун и иже с ними продали все маски, так шо тарься мукой в этот момент загружается последний сухогруз с зерном, дальше будешь жрать диски со старыми записями голобородька на лисапеде.
 показати весь коментар
 
в суд подали на самокатчика-гончарука, его два раза предупреждали о запрете на продажу, радуцкие и прочие славяне это исполнители, которые скажут на суде об отсутствии запрета.
 показати весь коментар
 
 
10 млн масок, 69 портативних апаратів ШВЛ, 3 рентгенівські комплекси відвантажені МОЗ, - Держрезерв - Цензор.НЕТ 3008щас усі маски поділять порівну і всім все буде
 показати весь коментар
 
 
Как минимум 10 аптек сегодня обошла, ни в одной нет масок и смотрят как на дурочку, которая спрашивает про тяжелые наркотики, а не про маски.
 показати весь коментар
 
 
а я думаю с какого сегодня в инете столько объяв о продажах выскочило...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору